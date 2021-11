Biden y Xi se reúnen para rebajar tensiones y que la relación entre EEUU y China "no vire en conflicto"

Una cumbre por videoconferencia y que ha durado más de tres horas se ha convertido en el primer encuentro que va más allá de una llamada entre el presidente Chino, Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Joe Biden, desde que este último llegase a la Casa Blanca. La reunión ha servido para rebajar las tensiones entre ambas potencias para tratar que su relación "no vire en conflicto" y que su competencia sea "simple y directa".

La conversación ha durado más de lo previsto inicialmente, aunque en ella no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. Tampoco era la intención. "No esperábamos un gran avance. No hubo ninguno. Nada que informar", ha señalado la Casa Blanca. Sin embargo, en el encuentro los dos líderes han hablado de manera "respetuosa y directa", según Washington.

Xi ha afirmado en la videoconferencia que el respeto mutuo, la cooperación y la coexistencia pacífica deben ser los tres principios básicos que guíen las relaciones entre ambas potencias, según ha informado la agencia estatal de noticias Xinhua y recoge Efe. Mientras, Biden ha propuesto "establecer algunas barreras de sentido común, ser claros y honestos" cuando no estén de acuerdo, y "trabajar juntos" donde sus intereses se cruzan.



"Somos dos grandes barcos que navegan en el mar, y necesitamos agarrar el timón con fuerza para seguir adelante pese a los vientos y evitar chocar el uno contra el otro", ha poetizado el dirigente chino, que también ha asegurado que está "preparado" para trabajar con EEUU a la hora de "construir consensos" y "dar pasos" para reconducir las relaciones entre ambas potencias.



Taiwán y otros confictos

Biden y Xi han abordado diferentes asuntos que atraviesan su relación. Entre ellos, hablaron sobre Taiwán, uno de los temas más espinosos para ambos. China reclama la soberanía de la isla autogobernada mientras que Estados Unidos se opone a que haya "cambios unilaterales en el statu quo". Por su parte, Xi ha amenazado con tomar medidas decididas si las fuerzas secesionistas taiwanesas cruzan líneas rojas", en referencia a una posible declaración de independencia desde Taipéi.



Xi: "China no permitirá que se usen los derechos humanos para medrar en sus asuntos internos"

Sobre este asunto, Biden puso sobre la mesa los derechos humanos y, según la Casa Blanca, "ha sido bastante claro y bastante sincero con la variedad de preocupaciones" al respecto. Así, Xi ha advertido que "China no permitirá que se usen los derechos humanos para medrar en sus asuntos internos".



Otras de las cuestiones tratadas en el encuentro fue sobre Irán, un tema de fricción entre ambos países por la compra de crudo iraní por parte de Pekín; sobre la región Indo-Pacífica, sobre la que los dos países tienen puesta la mirada, y Biden le trasladó a Xi su intención de que mantenerla "abierta y libre" y sobre Hong Kong, el Tibet y Xinjiang.

El encuentro se produce después de que ambas potencias llegaran a un acuerdo para la acción global contra la crisis climática enmarcado en la Cumbre del Clima celebrada hace unos días en Glasgow. Precisamente, esta es una de las cuestiones en las que se muestran en la misma línea China y EEUU y que ambos países tildan de "asunto global vital" y "prioritario en el que cooperar".