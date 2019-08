Se ha extendido el bulo de que las bombas atómicas estadounidenses no llegaron a lanzarse en Japón porque en esas ciudades se puede vivir y en Chernóbil no. Lo cierto es que la explosión de la planta nuclear "puso 400 veces más material radiactivo en la atmósfera de la Tierra que la bomba atómica", siendo este uno de los motivos por los que no es habitable.