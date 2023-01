Brahim Gali: "Hay una presión enorme para que se intensifiquen las batallas contra Marruecos"

Fue uno de los fundadores, allá por el año 1973, del Frente Polisario. Un movimiento de liberación del pueblo saharaui del que fue su primer secretario general. Desde entonces ha ocupado varios cargos en la estructura del Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Volvió a la primerísima línea en 2016, tras el fallecimiento de Mohamed Abdelaziz. Brahim Gali (Esmara, Sáhara Occidental, 1949), aspira a seguir siendo el líder del Polisario y presidente de la RASD tras la celebración del XVI Congreso que su organización todavía celebra desde el pasado día 13 en el campamento de población refugiada saharaui de Dajla. Tendrá, eso sí al menos un rival, ya que Bashir Mustafa Sayed anunció este martes de forma oficial su candidatura.

Diferentes sucesos de los últimos años han llevado a Gali al foco de la opinión pública española e internacional. En abril de 2021 fue ingresado en un hospital de Logroño para ser tratado por una grave infección de coronavirus. Lo hizo en secreto gracias al Gobierno de Pedro Sánchez que decidió atenderlo por razones humanitarias. Aquello desencadenó una tormenta judicial y política que un año después terminaría con el mismo Ejecutivo de Sánchez cambiando su posición histórica respecto al Sáhara Occidental y avalando el plan de autonomía que propone Marruecos.

En paralelo, en noviembre de 2020 Gali declaró el estado de guerra con Marruecos tras considerar que estos habían roto el alto el fuego por sus incursiones en la zona de Guerguerat. El lema del XVI Congreso es "intensificar la lucha armada". Cómo se concretará esto es todavía una incógnita, a falta además de conocer la aprobación de los nuevos documentos estratégicos que saldrán del cónclave. Sobre estos y otros asuntos como el 'MarruecosGate', Gali charla en Dajla con Público y otros tres medios de comunicación europeos.

La posición de Sánchez y el Gobierno español

"Fue una sorpresa para todos los saharauis. No es lo que se esperaba. Por segunda vez en menos de 50 años se repite la traición. Se hace mover el mismo cuchillo en la misma herida. El pueblo saharaui esperaba del Gobierno español que asumiese su responsabilidad histórica, legal y política para respetar la legalidad internacional y cumplir con los deberes que le conciernen a España en relación al Sáhara Occidental como potencia administradora frente a la legalidad internacional y para poner fin a la ocupación marroquí ayudando a la comunidad internacional para la organización de un referéndum de autodeterminación". Así responde Gali sobre qué fue lo primero que pensó al conocer la carta que Sánchez le envió el pasado marzo al rey marroquí Mohamed VI.

Las relaciones desde entonces están rotas con el Gobierno y con el PSOE. ¿Habría alguna opción de retomarlas? "Nosotros contamos con la presión de la opinión pública española, del mundo solidario y los diferentes partidos políticos para que presionen. Porque para cambiar hay que rectificar. Para restablecer las relaciones hay que rectificar la postura que se adoptó el año pasado a favor del expansionismo de la ocupación marroquí", responde Gali.

La vuelta a las armas, la presión de los jóvenes y la intensificación

"Creo que retomar las armas fue impuesto por las violaciones sistemáticas del cese del fuego por el Ejército marroquí. Hemos acompañado durante 30 años para que la comunidad internacional llegue a aplicar lo que prometió al pueblo saharaui en 1991. Después de casi 30 años Marruecos volvió a violar los acuerdos existentes entre las Naciones Unidas, Marruecos y el Frente Polisario, la República Saharaui. No le quedó otro medio al pueblo saharaui que retomar las armas y defender su dignidad. Retomar las armas es un derecho que le consagra la legalidad internacional a los pueblos ocupados o colonizados como el pueblo saharaui. La guerra no es un objetivo como tal, sino un medio para que se llegue a una solución definitiva que garantice al pueblo saharaui su dignidad e independencia", defiende Gali.

¿Se ha producido esta vuelta a las armas por presiones desde sus sectores más jóvenes? "Creo que no es secreto, no sorprende a nadie, a pesar de que el pueblo saharaui es un pueblo pacífico y ha cooperado con la comunidad internacional durante casi 30 años para llegar a una solución pacífica", responde el dirigente saharaui. "Los últimos 10 o 12 años hay una exigencia de todo el pueblo saharaui para salir de esa situación donde no se ven perspectivas de solución debido a la obstrucción marroquí y la falta de asunción de las Naciones Unidas de su responsabilidad. El debate es para buscar todos los medios para intensificar la lucha armada contra el Ejército marroquí y contra el régimen marroquí", añade.

Gali reconoce que "hay una presión enorme para que se intensifiquen las batallas" y que se vuelva al "método de lucha de años anteriores donde se han librado batallas con grandes resultados en relación a la recuperación de armamento y la captura de prisioneros". "Este es el planteamiento hoy. Es la exigencia hoy de nuestras juventudes y de nuestro Ejército en especial".

Las posibilidades del Polisario en la guerra

Gali destaca la necesidad de repasar "un poco la historia de nuestra lucha contra el Ejército marroquí". Especialmente en los años que van desde el 1986 al 1989, "esos años de grandes batallas". "Ahí en un momento determinado Marruecos creyó que construir un muro era infranqueable. Pero las batallas han demostrado todo lo contrario. Y acabo de mencionar en la anterior respuesta de que hay una demanda, hay una exigencia de que volvamos a ese tipo de batallas. Para nosotros los saharauis lo que acaba de mencionar no es más peligrosos de lo que surgió en 1975. Ese año nos repartieron como un pan entre dos Estados, ignorando incluso nuestra existencia. Hoy, por lo menos, hay otro planteamiento".

"La guerra, como dije antes, no es un fin como tal sino un medio. El Polisario nunca ha cerrado sus puertas a la negociación y siempre estará abierto. Pero en otras condiciones y sin condiciones previas que Marruecos siempre ha planteado ante las negociaciones".

Drones de Marruecos y silencio sobre el conflicto

Sobre el uso de drones por parte de Marruecos y si le preocupa que desnivele la batalla, el líder del Polisario se limita a contestar que se están "adaptando a la situación actual de la guerra y sus requerimientos". Lo que no esquiva es afirmar que la guerra existe pese a que su enemigo la silencia. "Marruecos oculta sus pérdidas. Hay pérdidas humanas y materiales. Con nombres y apellidos. Con cargos. Si el Ejército marroquí y el régimen lo quieren ocultar, que lo oculte. Pero las familias de los muertos y heridos en los hospitales no pueden ocultar lo que los saharauis, incluso en los territorios ocupados, están observando cada día".

En este sentido añade una novedad: "Creo que ya han empezado en estos últimos 20 días a intentar trasladar a los observadores militares a los lugares atacados. Y eso quiere decir que se están demostrando las pérdidas que están sufriendo".

'MarruecosGate'

"El 'MarruecosGate' impone al Parlamento Europeo repasar todos los acuerdos que se hayan firmado entre la UE y ese país"

"A nosotros no nos sorprende", responde el líder del Polisario sobre la presunta trama de corrupción y sobornos en el Parlamento Europeo por parte de Marruecos. "Estábamos segurísimos de que la conducta que llevó el Parlamento Europeo durante todos estos últimos años en relación al rechazo de los dictámenes del Tribunal Europeo tiene detrás una corrupción. Lo hemos planteado, hemos intentado explicar lo que es inexplicable. ¿Qué hay detrás? Porque en Europa siempre hemos considerado que la justicia es respetuosa, es superior a la política. Lo que ha demostrado la trama de corrupción últimamente en el Parlamento Europeo, por supuesto son individuos, son personas, pero imponen al Parlamento Europeo repasar todos los acuerdos que se hayan firmado entre la Unión Europea y Marruecos. Refuerza el planteamiento del pueblo saharaui, refuerza a los simpatizantes y los solidarios su tesis de que efectivamente Europa debe ser parte de la solución y no parte del problema".