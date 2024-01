¿Brexit en Alemania? Estupor y críticas tras la propuesta de la ultraderecha para salir de la UE

El partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD) apunta a una salida de la Unión Europea. Alice Weider, la líder de la formación, calificó en una entrevista con Financial Times como "absolutamente correcta" la aprobación del Brexit y dejó claro que si llega al poder activará un proceso similar para el país teutón. "Poder adoptar una decisión soberana como esta es un modelo para Alemania", dijo.

El euroescepticismo de la AfD, sin embargo, no es nuevo. En la última convención del partido se declaró que la Unión Europea "no es reformable", aunque no se plasmó sobre el papel una propuesta concreta de dexit (el ya conocido juego de palabras basado en el brexit que combina Deutschland con la palabra exit).

La propuesta llega después de que se haya conocido en Alemania el plan de los ultraderechistas para deportar a millones de migrantes del país. Una medida que generó críticas y que llevó a miles de ciudadanos a tomar las calles de todo el país el pasado fin de semana.

En este caso, la idea de abandonar la UE tampoco ha sentado bien en el conjunto de la sociedad germana. Katharina Barley, la líder de la socialdemocracia alemana, ha cargado duramente contra la AfD y ha acusado a sus dirigentes de "no haber entendido nada". "Nada desean con mayor ansia que un Dexit Putin, Xi Jinping y Trump", ha dicho la política en sus redes sociales.

También los conservadores han criticado la iniciativa. Andreas Schwab, eurodiputado de la Unión Demócrata Cristiana, ha dicho que "nada podría ser más dañino para nuestra economía que un Dexit".

El planteamiento ultraderechista también ha copado portadas y columnas en algunos de los rotativos más importantes del país. "No sólo es una fantasía económicamente desastrosa, sino que nuestro modelo exportador caería en un tiempo récord en el colapso", argumenta el Handelsblatt, el diario económico más importante de Alemania.

El Frankfurter Rundschau, por su parte, sostiene que la propuesta es una simple maniobra de distracción para desviar la atención tras un fin de semana marcado por manifestaciones contra la AfD en las principales ciudades alemanas.

La idea de una salida también choca contra la realidad legislativa del país, ya que la Constitución solo permitiría una consulta o referéndum a escala nacional para plantear cambios en la estructura de los Länders.