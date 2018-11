En el referéndum de 2016 fueron menos, pero hoy los británicos partidarios de que Reino Unido permanezca en la UE son una mayoría aplastante que se muestran "tristes" y "aterrados" y vaticinan que la salida sería catastrófica para el país. A los que votaron a favor del brexit es más difícil encontrarlos porque muchos no quieren hablar. En un pub alguien grita "¡Sí, nosotros ganamos!", pero poco más.

Por eso aún más difícil es conseguir que te den su nombre y se dejen fotografiar. Quizá porque más de uno se lo piensa cuando le preguntas si hoy votaría lo mismo.

A estas alturas la pregunta ya es otra: queremos saber cómo están viviendo unos y otros la incertidumbre de estos días y qué creen que ocurrirá si finalmente Reino Unido abandona la Unión Europea el próximo 29 de marzo. Esto es lo que nos han contado:

"Abandonar la UE sería un desastre económico, cultural y político"

Nombre: Thomas Miles

Edad: 31 años

Profesión: Profesor de inglés para extranjeros

En el Referendum votó: permanecer en la UE

Tom vive con su pareja y su hija de 2 años en Peckham, un barrio al sureste de Londres que, gracias a las inversiones de la UE, en los últimos años se ha regenerado con nuevas viviendas, parques y una biblioteca. Quizá por eso ésta sea una de las zonas de la capital donde la victoria del voto AntiBrexit fue más aplastante: casi el triple frente a los votos a favor de abandonar la EU.

Para él la situación actual es aterradora: "Es un desastre y una vergüenza nacional. Estamos a apenas 4 meses del mayor cambio político en Reino Unido en más de medio siglo y casi nada está acordado; ni siquiera dentro del gabinete de Theresa May. Es como si el país fuera dando tumbos hacia el desastre. Y quien te diga que sabe lo que va a pasar, miente".

Así que lo único que le queda es confiar en que algo inesperado ocurra "ya sea un segundo referéndum, el 'voto popular' o quizá el colapso del gobierno de Theresa May. Mi instinto me lleva a pensar que el dinero toma las decisiones y que el dinero no permitirá que se produzca el Brexit".

De lo que Tom está convencido es de lo que ocurrirá si Reino Unido deja de ser miembro de la UE: "sería un desastre económico, cultural y político para el país. A corto plazo creo que provocaría el caos, desobediencia civil y disturbios y eventualmente llevaría a un desempleo masivo y un largo declive nacional".



"Quiero que recuperemos el control de nuestro país"

Nombre: John Hillman

Edad: 56 años

Profesión: Carnicero

En el Referendum votó: abandonar la UE

John está al frente de un negocio familiar que lleva abierto desde 1848. Adora España y enseña con orgullo las fotos de la casa de vacaciones que tiene en Málaga. Dos de sus tres hijos votaron por permanecer en la UE. El tercero, un youtuber "muy popular" del que no quiere dar el nombre, votó por abandonar Europa. John dice que le sorprende que lo hiciera aunque cuando le preguntamos qué votó él, es directo: "¡Voté 'Fuera'! Porque quiero que el control vuelva a estar en nuestra mano. Quiero ser gobernado por el gobierno británico y no gobernado por Europa. Si se trata de estar dentro o fuera, yo quiero estar completamente fuera".

Aún así, no le gusta nada lo que está viendo estas últimas semanas: "Theresa May debería irse. No es una buena líder y está mintiendo. No está haciendo lo que la gente le pidió que hiciera. Está perdiendo el tiempo".



Y apunta a que la salida de Reino Unido podría sentar precedentes: "Creo que cuando Reino Unido abandone la UE habrá un ajuste real entre el dinero que pagamos y lo que obtenemos a cambio. Volveremos a la normalidad. Y creo que por eso otros países también querrán abandonar Europa".



"Si las cosas se ponen mal, me iré del país"

Nombre: Maggie Howe

Edad: 57 años

Profesión: Cuidadora de ancianos

En el Referendum votó: permanecer en la UE

Maggie es nacida en Londres pero de familia irlandesa y estas últimas semanas tiene sus raíces más presentes que nunca: "Ya no me queda familia en Irlanda pero si las cosas se ponen realmente mal me iré para allá. Toda la gente que conozco que se ha ido (británicos, ingleses, escoceses) piensa lo mismo, que ésta no es la Inglaterra que nosotros conocemos".

Está convencida de que si la salida se materializa "económicamente va a ser muy triste. Incluso para la gente que nos ha arrastrado a esta situación. Quizá a corto plazo tu trabajo y tu dinero sigan igual. Quizá las cosas no cambien ahora y haya que esperar 10 o 20 años antes de que todo se complique".

"Es aterradora", así define la situación actual de desconcierto. "La mayoría de la gente corriente no estamos para nada contentos ni con los políticos ni con sus decisiones sobre este tema. Para nuestros hijos y nuestros nietos el brexit no es una buena decisión. Es muy desagradable. Gente que venía de Polonia o de Italia y se está volviendo. Personas de todo el mundo solían venir porque se les animaba a que vinieran y ahora les dicen que no los queremos aquí. Eso es muy triste. Este país los necesita más que nunca; más de lo que nos imaginamos. Confiemos en que pase lo mejor y haya una revolución. Queremos seguir en Europa".



"No sabemos qué hacen los inmigrantes que vienen"

Nombre: Anne Bewers

Edad: Más de 65 años

Profesión: Jubilada

En el referendum votó: abandonar la UE

Anne es de las pocas partidarias del Brexit que se atreve a dar la cara y a contarnos qué motivos la llevaron a hacerlo: "Voté a favor de abandonar la UE por la inmigración. Porque hay mucha gente que viene y no sabemos quiénes son. No tenemos ningún control sobre ellos, no podemos saber qué hacen todo el día, ni si son violentos... Sé que hay mucha gente buena, como los refugiados, pero no hay manera de comprobarlo". Por eso Anne no se lo piensa: "Tenemos que poder controlar las fronteras de alguna manera".

De ahí que —al igual que el resto de sus amigas que le acompañan pero no quieren hablar del tema— piense que la salida de la UE sería buena para el país: "estaremos más conectados con el mundo sin tener que cumplir las restricciones de la UE". Aunque ella tampoco las tiene todas consigo: "Aún está por ver lo que pasará. Hasta ahora todo ha sido como un ciego guiando a otro ciego. Estamos nadando en la oscuridad".

Anne sí es rotunda en una cosa: "no quiero otro referéndum". A pesar de que cuando le preguntas si volvería a votar lo mismo en caso de que se celebrara dice —entre risas— que no está segura al 100%: "Dependería de cómo me sintiera ese día".



"Con el brexit todos sufriremos"

Nombre: David Sellers

Edad: 68 años

Profesión: Funcionario retirado

En el referéndum votó: permanecer en la UE

Cuando le preguntas a David como se siente ante la situación actual, resume su estado con una única palabra: "triste". Él es una de esas personas que votó contra el brexit y de las 700.000 que no se rinden y se manifestaron el pasado 20 de Octubre por un nuevo referéndum.

Está convencido de que "cualquier cosa es posible. Pero no creo que Reino Unido deba abandonar la UE sin un acuerdo y tampoco creo que los miembros del Parlamento vayan a permitir que eso pase".

Según las estadísticas, David está en la franja de edad más partidaria de la salida de la UE —los mayores de 65 años— pero él no tiene ninguna duda de que llegado el caso, el brexit "supondrá una perdida de nuestra influencia en el mundo y una perdida de inversión extranjera. Si nuestra economía sufre mucho, todos sufriremos, ya sea a través de una mayor inflación, la pérdida de empleos o la necesidad de más recortes en los servicios públicos. Y Londres sufrirá especialmente la pérdida de inmigrantes si no contamos con suficiente mano de obra en la construcción, hoteles, restaurantes, residencias, el servicio de salud, ¡todo!".



"Voté a favor del brexit y me arrepiento"

Mujer.

Entre 60 y 70 años.

En el referendum votó: abandonar la UE

La encontramos a la salida de Euston, una de las grandes estaciones del norte de Londres mientras espera un taxi que viene a recogerla. No quiere dar la cara, ni su nombre, ni edad ni profesión. Y aunque accede a contestar a las preguntas se muestra cohibida. En cuestión de unos segundos ella misma nos desvela por qué.

"Estoy convenida de que seguiremos adelante e intentaremos hacer lo mejor posible. Afortunadamente en un primer momento podremos aguantarlo pero más adelante ya veremos".

¿Y no le preocupa ese "más adelante? "Bueno, dentro de veinte años yo ya estaré muerta" y se ríe. "Aunque sí, voté por abandonar la UE y ahora resulta que les pagamos mucho dinero (a los políticos) y no han hecho lo mejor para nosotros. Creo que nos engañaron".

La pregunta surge sola: entonces, ¿se arrepiente de lo que votó? Mientras baja el tono de voz, responde: "Sí. Y mira, te voy a ser honesta: voté salir de la UE porque me preocupaba la inmigración. Ahora pienso que fue un voto muy desafortunado". Y con un gesto dice que ya no quiere hablar más, da las gracias y se queda sola mientras sigue esperando su taxi.



"El brexit sería la ruina para Reino Unido"

Nombre: Neville Walke

Edad: 54

Profesión: Ingeniero de instalaciones eléctricas

En el referendum votó: permanecer en la UE

Sorprendemos a Neville durante su jornada laboral en una calle residencial de Camden, una de las zonas más multiculturales de la ciudad. Aquí es difícil encontrar a alguien que votara por el brexit porque la mayoría de los vecinos son británicos jóvenes, gente de origen extranjero o emigrantes.

La mayoría piensan lo mismo que Neville: "Lo que está ocurriendo ahora mismo es un caos. No sabemos qué planes tienen ni qué pasará pero espero que ocurra algo que detenga esto y al final podamos quedarnos en la Unión Europea. Dicen que lo que la gente votó es salir pero el margen de diferencia fue mínimo".

Está convencido de que si el brexit acaba siendo una realidad, puede suponer "la ruina para Reino Unido. Se va a notar sobre todo en el mercado de ventas. En las importaciones y exportaciones. Y los precios subirán hasta poder llegar incluso a provocar una situación de pánico. Algunos negocios puede que tengan que cerrar porque necesitan inmigrantes que no van a poder venir", como hicieron sus padres desde Jamaica antes de que él naciera. "Quizá nada cambie de la noche a la mañana y haya que esperar más tiempo para que lo notemos; pero lo sufriremos".



Tom Holcroft

"Entraremos en otra recesión"

Nombre: Tom Holcroft

Edad: 27

Profesión: Planificador de transporte

En el referendum votó por: permanecer en la UE

Tom nació en Reino Unido pero entre los 7 y los 16 años creció en Alemania y los Países Bajos . Dice que gracias a eso desarrolló la sensación de ser europeo antes de desarrollar la sensación de ser británico. "Escuchar a mi propia primera ministra decir cosas como 'Si crees que eres un ciudadano del mundo, eres un ciudadano de la nada' es muy triste y alienante. Siento que ya no pertenezco a mi propio país y me será mucho más difícil reubicarme en el continente, que siempre ha sido un sueño para mí desde que regresé aquí".

Por eso, Tom está convencido de que el brexit afectará económicamente: "La salida de la UE será terrible para nuestra economía y nuestros servicios públicos. Además, nuestro estatus continuará disminuyendo a nivel internacional. No sé qué problemas tendremos para trabajar o viajar al extranjero, sin embargo, estoy bastante seguro de que entraremos en otra recesión. Y de que los jóvenes serán los que más lo sufran porque habrá menos ciudadanos europeos que nos visiten y que vengan a vivir aquí y eso hará que nuestras vidas sean más pobres culturalmente hablando".

"Creo que al final lo que pasará —y es lo mejor que puede pasarnos— es que el Parlamento no aprobará el acuerdo de Theresa May y se intentará retrasar la fecha de salida o extender el período de transición. Puede que haya un segundo referéndum o unas elecciones generales pero no soy optimista en cuanto a que cualquiera de estas dos cosas pudiera servir de algo. Aunque llegasen al poder los laboristas no podrían negociar un acuerdo mejor".



"El brexit nos llevará al declive y el aislamiento"

Nombre: Maureen

Edad: 70

Profesión: Desarrollo comunitario a tiempo parcial

En el referendum votó por: permanecer en la UE

Maureen define su barrio como "una zona deprimida mezcla de gentes al norte de Westminster".

Cree que al final nadie está contento: "Aunque me gustaría permanecer, creo que se producirá la salida con algún tipo de acuerdo".

Si Reino Unido abandona la UE la situación —según ella— será espantosa: "El declive, el aislamiento y la desesperación de este país provocarán abusos de países y compañías externas, lo que nos llevará a los niveles más bajos de calidad de vida para la mayoría. Más americanización. Más recortes en el gasto público, salarios más bajos, menos protección a los trabajadores y a todos en general, menos políticas verdes, más división, más privatizaciones... También menos creatividad e innovación, menos tolerancia y más problemas para viajar a Europa".

Cree que para ella, como persona mayor, el futuro es muy sombrío. "Los servicios de salud y atención médica ya no cuentan con personal suficiente. Incluso si las personas mayores tienen ahorros, tendrán pocas opciones para vivir decentemente y habrá menos personal capacitado para atenderlos. La situación sanitaria ya está en un nivel de crisis. La esperanza de vida está bajando debido a la austeridad y seguramente continuará bajando, al contrario de lo que está pasando en otros países".