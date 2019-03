La Unión Europea y Reino Unido mantienen unas intensas conversaciones para ayudar a que el Brexit sea aprobado en el Parlamento británico la semana que viene, pero el bloque ya ha presentado sus ideas, dijo el viernes un portavoz.

"Hay conversaciones técnicas en marcha. La UE ha ofrecido ideas sobre cómo dar más seguridad en relación a la salvaguarda, todos son conscientes de ello, así que no hay necesidad de que lo repita", dijo Alexander Winterstein, portavoz de la Comisión Europea. "Hay en marcha un trabajo intensivo", dijo.

La Unión Europea pidió esta semana a Reino Unido que rehiciese su propuesta de la salvaguarda irlandesa para el viernes, pero teme que pueda pasar dificultades para asegurarse un acuerdo que satisfaga a los diputados pro-Brexit antes de que el Parlamento británico lo vote el miércoles.

A sólo 21 días de la fecha prevista para que Reino Unido salga de la UE, las dos partes están estancadas en un arriesgado juego mientras los intentos de alcanzar un acuerdo aceptable para ambas partes podrían producirse hasta el último minuto.

Los embajadores de los 27 países de la UE que permanecerán en el bloque tras la salida prevista de Londres el 29 de marzo se reunirán a las 15:00 horas en Bruselas para ser informados durante una hora por parte del negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier.

La reunión pondrá al día a los enviados sobre el estado de unas conversaciones que han encallado desde que el Parlamento británico rechazara el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May en enero.

La segunda principal negociadora de la UE, Sabine Weyand, y el británico Olly Robbins continuarán las conversaciones durante el fin de semana, dijeron diplomáticos.

El fiscal general británico, Geoffrey Cox, que inicialmente se esperaba que fuera a Bruselas el viernes para mantener más conversaciones, no llegará, dijeron responsables, en una señal de que la falta de acuerdo es inminente.

May encargó a Cox que lograra concesiones de la UE en una demanda clave de los diputados pro-Brexit, principalmente que las disposiciones para asegurar que no haya una frontera 'dura' en la isla de Irlanda no atrapen a Reino Unido en las normas comerciales del bloque.

Los negociadores de la UE objetan que la propuesta de Cox desmorona el Acuerdo de Retirada alcanzado entre la UE y Reino Unido el año pasado tras meses de complicadas negociaciones.