Llegan a Irlanda los primeros ferris del Reino Unido

Los primeros ferris procedentes del Reino Unido llegaron este viernes a Irlanda sujetos a las nuevas reglas comerciales que imperan desde este viernes, tras haber expirado el periodo de transición del Brexit. Según medios locales, en Dublín, la embarcación Ulysses, de la compañía Irish Ferries, atracó esta madrugada a las 5.55 horas transportando una docena de camiones procedentes de Holyhead, en Gales.



También en Rosslare, el barco Isle of Inishmore, de la misma operadora de transporte, llegó procedente de Pembroke (Gales) y un camión que transportaba bananas fue el primero en pasar por el nuevo punto de control aduanero, informa Efe.



Consumada, a efectos prácticos, la desconexión del Reino Unido del bloque comunitario, no se han registrado hasta ahora retrasos tampoco en las entradas de los camiones de transporte, que superaron los nuevos trámites, siguiendo las nuevas reglas de juego.



Tras 47 años como estado miembro del bloque comunitario, el Reino Unido cortó todos sus vínculos a las 23.00 GMT de este jueves, víspera de Año Nuevo. Tras su marcha son requeridos ahora nuevos trámites burocráticos entre la UE y este país, que podrían potencialmente ocasionar importantes dilaciones en puertos en las próximas semanas.



El operador de Ferry The Stena Line informó hoy de que si bien ha reinado la calma en Holyhead en las primeras horas del día de año nuevo, la autoridad portuaria ha confirmado que seis embarcaciones de cargamento con dirección a Irlanda tuvieron que dar la vuelta al no disponer de las "referencias correctas" que impone el Brexit. La compañía urgió a los transportistas a tener los documentos en regla a fin de superar los nuevos controles.