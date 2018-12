El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, dice que las posibilidades de salir de la Unión Europea (UE) serían solo de un "50-50%" si el Parlamento no aprueba en enero el acuerdo propuesto por el Gobierno, en una entrevista con The Sunday Times.

Fox, del sector partidario de un brexit duro, mantiene que la única manera de estar "100% seguros" de que el Reino Unido dejará el bloque europeo es aprobando el pacto que la primera ministra, Theresa May, ha consensuado con Bruselas.

"Si no lo aprobamos, no creo que le diera más de un 50-50" de probabilidades al brexit, declara el ministro, que subraya que "es una cuestión de honor" apoyar a May y considera que no hacerlo sería "incendiario", según dice en la entrevista.

Fox recuerda que el Parlamento autorizó convocar un referéndum en 2016, en el que ganó la salida de la UE, por lo que ahora "no puede renegar del resultado", ya que ello "rompería el vínculo de confianza entre el electorado" y el poder legislativo.

Las palabras del ministro se enmarcan en la campaña emprendida por May para persuadir a sus colegas de que apoyen su tratado, que ha suscitado amplia oposición en particular por la salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda, así como importantes inversiones para evitar una crisis si se produce un brexit duro.

May, acusada de "sobornar" a disidentes del brexit

El jefe de disciplina conservador, Julian Smith, ha intensificado estas navidades la presión sobre los diputados tories para que se adhieran a la línea oficial, mientras que la oposición ha acusado a May de tratar de "sobornar" a algunos disidentes proponiéndoles para los más altos galardones del Reino Unido, según The Sunday Times.

En la lista de británicos que en 2019 serán condecorados por Isabel II, difundida el viernes y en cuya elaboración participa el Ejecutivo, se incluyen varios políticos conservadores, entre ellos John Redwood, del sector eurófobo, que recibirá el título de "caballero" del imperio con tratamiento de "sir".

Redwood ha asegurado que recibir esta condecoración vaya a modificar su decisión de votar en contra del pacto gubernamental, que se presentará ante la Cámara de los Comunes en la semana del 14 de enero.

En relación al comentario de Fox, la diputada liberal-demócrata Layla Moran, que aboga por celebrar un segundo referéndum sobre la salida de la UE, señaló que las posibilidades de que el brexit no ocurra no son 50-50 como dice el ministro, sino "56-44", en alusión a las personas que, según las encuestas, ahora apoyan permanecer en el bloque europeo.