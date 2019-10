La sorpresa saltaba pasadas las diez de la noche del pasado sábado: tras haber anunciado que el lunes votarán en contra de la propuesta de Boris Johnson para celebrar elecciones anticipadas el 12 de diciembre, el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacional Escocés (SNP) hacían pública una alianza destinada a impulsar los comicios, pero con un plan distinto al del primer ministro británico.

Proponen que las elecciones se celebren el 9 de diciembre. Son sólo tres días antes pero la diferencia es significativa está en el orden de los factores que, en este caso, sí alteraría el producto.

Johnson es partidario de permitir que el Parlamento ratifique su acuerdo con la UE antes del 6 de noviembre para que luego se produzca el brexit y después, las elecciones. Espera que Bruselas, que ya habría acordado conceder una nueva prórroga pero no anunciará la duración hasta ver lo que ocurre el lunes en Londres, permita que Reino Unido abandone la UE dentro de sólo unas semanas.

Los liberal demócratas y el SNP consideran que el orden propuesto por Johnson es “inaceptable”. Ellos pretenden que las elecciones se celebren según “los términos del Parlamento, no los del primer ministro”. Es decir, antes de que el acuerdo sea ratificado y antes de que se produzca el brexit.

Para que así sea, sus líderes en Westminster, Jo Swinson e Ian Blackford, han escrito a Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, reclamando que la extensión sea hasta el 31 de enero. De lo contrario, se mostrarían contrarios a cualquier adelanto electoral.

"Es la única forma de desbloquear lo que se ha convertido en un Parlamento estancado"

“Podemos trabajar juntos para facilitar unas elecciones y dar a la gente la oportunidad de decidir cuáles deberían ser los próximos pasos de Reino Unido”, explican en la misiva que ambos han firmado y en la que añaden: "Creemos que ésta es la única forma de desbloquear lo que se ha convertido en un Parlamento estancado y de permitir que Reino Unido y la Unión Europea avancen, sea cual sea la forma”. Tanto la UE como los veintisiete –especialmente desde Francia– han insistido en que una extensión debería ir destinada a impulsar un cambio en Reino Unido, ya sea a través de un segundo referéndum o unas elecciones generales.

Por eso, ambos partidos insisten en que el lunes se opondrán durante la votación planteada por Johnson y presentarían su propia propuesta de elecciones el 9 de diciembre que, por su forma, requeriría tan sólo de una mayoría simple y no de dos tercios de la Cámara como precisa la moción presentada por Johnson. De esta manera las opciones de éxito aumentarían considerablemente.

Según el periodista político Robert Peston, si aún así fracasaran, el SNP se habría comprometido a presentar el martes un voto de no confianza sobre el primer ministro. Y en vista de que los partidos de la oposición han llegado hasta aquí sin ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno alternativo, parece que el resultado acabaría siendo el mismo: adelanto electoral.

¿Al margen del Partido Laborista y con el apoyo del gobierno?



Liberal demócratas y escoceses sólo cuentan con 19 y 35 diputados respectivamente en los Comunes, por lo que necesitan recabar apoyos en otros partidos si quieren sacar adelante su plan.

El mayor partido de la oposición en los Comunes es el Laborista, que cuenta con 243 diputados. Con ellos lo tendrían todo hecho. Su líder, Jeremy Corbyn, que no es uno de los firmantes de la carta a Tusk, ha seguido insistiendo durante las últimas horas en que su apoyo a una convocatoria electoral está supeditado a que el brexit sin acuerdo deje de ser una posibilidad. “Unas elecciones generales con el calendario que nosotros proponemos haría que el brexit sin acuerdo dejara de estar sobre la mesa”, ha dicho Jo Swinson en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.

Sin el apoyo del Partido Laborista, su única opción sería contar con el respaldo del gobierno. Si bien el plan de los liberal demócratas y el SNP no respeta en toda su esencia la propuesta de adelanto electoral de Johnson, el primer ministro está tan desesperado por celebrar unos comicios que no se descarta que acabara apoyándolos. “El Parlamento ya no puede retener al país como rehén”, ha asegurado Johnson en las última horas. ¿Sacrificaría el primer ministro británico su plan con tal de poner sacar las urnas?.