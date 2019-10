El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, presentará este miércoles una oferta final a Bruselas sobre los términos de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Un portavoz de Johnson subrayó que si Bruselas no acepta dialogar en base a esos planes, el Reino Unido "no negociará más hasta que haya abandonado la UE".

Según revela el diario The Telegraph, el plan de Johnson contempla que Irlanda del Norte se mantenga sujeta a las regulaciones del mercado único europeo en cuanto a agricultura, alimentación y productos manufacturados al menos hasta 2025. Al cumplirse ese límite temporal, el Parlamento autónomo norirlandés podría decidir si la región se mantiene alineada con los estándares comunitarios o bien si se reintegra en la legislación británica.

Con esa solución, Johnson espera modificar la polémica salvaguarda para Irlanda del Norte original, que prevé que ésta se mantenga en el mercado único y la unión aduanera de manera indefinida, hasta que se encuentre una solución alternativa para mantener sin barreras la frontera con la República de Irlanda.

El viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, señaló por su parte que por los detalles que han salido hasta ahora a la luz "no hay bases para un acuerdo" y considera que las intenciones de Londres son "preocupantes".

Un portavoz de Downing Street aseguró que el Gobierno "o bien va a trabajar hacia un acuerdo o hacia un no acuerdo, pero nadie va a trabajar para una extensión" del brexit más allá de 31 de octubre, la fecha límite fijada por ahora para que el Reino Unido abandone la UE. "Continuaremos luchando para que se respete el mayor voto democrático en la historia el Reino Unido", agregó esa fuente, en referencia al referéndum sobre el brexit de junio de 2016, en el que el 51,9% de los votantes optó por salir de la UE.

Johnson, por su parte, ha insistido en que no tiene intención de solicitar una prórroga de la ruptura a Bruselas, tal como le exigirá una ley si no ha logrado ratificar un acuerdo el próximo 19 de octubre. "Me temo que después de tres años y medio, la gente está empezando a sentir que les toman por idiotas. Están empezando a sospechar que hay fuerzas en este país que no quieren que el brexit se produzca", se espera que diga hoy en su discurso el jefe de Gobierno.