Funcionarios europeos dijeron este martes que está aumentando la posibilidad de una salida británica de la Unión Europea sin acuerdo en 10 días, mientras la primera ministra Theresa May convocó a sus ministros para intentar lograr avances en el proceso de brexit. Este martes, May ha anunciado que solicitará a la UE más tiempo para el brexit.

El acuerdo de salida de May (negociado por Londres y Bruselas durante dos años) ha sido derogado tres veces por la Cámara baja del Parlamento británico, que el lunes no logró agrupar una mayoría en torno a ninguna alternativa a su pacto. Es previsible que May intente someter su acuerdo a una cuarta votación esta semana.

El punto muerto ya ha retrasado el brexit en al menos dos semanas -hasta el 12 de abril- respecto a la fecha prevista inicialmente del 29 de marzo.

"En los últimos días se ha hecho más probable una salida sin acuerdo", apunta Michel Barnier

"En los últimos días se ha hecho más probable una salida sin acuerdo, pero aún podemos tener esperanzas de que se evite", dijo en Bruselas el jefe de negociaciones de la UE para el brexit, Michel Barnier.

May estuvo durante varias horas en una reunión de su gabinete en Downing Street, en un intento por encontrar una salida a la crisis. No obstante, casi tres años después de que Reino Unido votó en un referéndum a favor de dejar la UE, no está claro aún cómo, cuándo o si alguna vez el país abandonará el club al que se unió en 1973.

Barnier dijo que el acuerdo de May es la única manera de garantizar un adiós ordenado a la UE por parte de la quinta mayor economía mundial. Según dijo, si el acuerdo vuelve a ser rechazado, Londres tendría que elegir entonces entre un brexit sin acuerdo o una larga prórroga.

El alud de advertencias sobre un brexit desordenado eleva la presión sobre los legisladores británicos ante una posible cuarta votación

El consejero del Banco Central Europeo Francois Villeroy de Galhau advirtió que los mercados deben descontar el creciente riesgo de una falta de acuerdo. El alud de advertencias sobre un brexit desordenado elevó la presión sobre los legisladores británicos antes de una posible cuarta votación sobre el pacto de May, mientras algunos intentaban hacerse con el control del Parlamento para evitar que no haya acuerdo.

Si May no consigue la aprobación parlamentaria de su acuerdo, entonces puede optar por un adiós no pactado, la convocatoria de elecciones o pedir a la UE una prórroga larga para negociar un brexit con una relación mucho más estrecha con el bloque.

May está presionada por al menos la mitad de su Partido Conservador para abandonar la UE sin acuerdo, aunque algunos legisladores y ministros también le están animando a mantener a Reino Unido firmemente dentro de la órbita económica del bloque.

Su portavoz dijo que la primera ministra hará públicos los próximos pasos antes de la cumbre de emergencia que celebrará la UE el 10 de abril. May se opone a otro referendo, señaló.