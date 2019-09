La aerolínea British Airways (BA), perteneciente al grupo aéreo IAG, ha cancelado 1.700 vuelos por la huelga de 48 horas iniciada este lunes por los pilotos de la aerolínea, lo que equivale a casi la totalidad de las frecuencias programadas.

La mayoría de los vuelos afectados tenían origen o destino en los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, tanto para este lunes como para el martes.

"Lamento profundamente que las acciones cínicas del sindicato de pilotos nos hayan puesto en esta posición", ha asegurado el consejero delegado de British Airways, Álex Cruz, en la cadena de televisión británica BBC, añadiendo que las acciones de los trabajadores van a "castigar" a los clientes y a la marca.

La aerolínea ha ofrecido a sus pilotos un alza salarial acumulada del 11,5% durante tres años, lo que elevaría el salario anual de los capitanes mejor pagados desde los 167.000 libras (187.139 euros) actuales, hasta el entorno de las 200.000 libras (224.119 euros).

De su lado, Balpa, el sindicato mayoritario entre los pilotos de BA, defiende que el acuerdo salarial también incluya una participación en los beneficios. "British Airways está en un buen momento y queremos compartir esos beneficios, igual que hemos compartido el dolor en los malos momentos", ha asegurado, también a la BBC, el secretario general del sindicato, Brian Strutton.

La compañía aérea rechazó una oferta de Balpa la semana pasada, alegando que no se había hecho de buena fe, aunque el sindicato aseguró que habría desconvocado la huelga si la firma hubiera aceptado esa última oferta.

El consejero delegado de BA ha subrayado que el incremento del 11,5% está "muy por encima" de la inflación, por lo que dicha oferta ya reconoce que compañía está haciendo dinero.

Nueva jornada de huelga el 27 de septiembre

"El compromiso de todos en British Airways es solucionar esta disputa particular lo antes posible e instamos al sindicato a sentarse con nosotros cuanto antes para que podamos llegar a un acuerdo", ha indicado el primer ejecutivo.

Previamente, había explicado que Balpa no le había especificado cuántos pilotos irían a la huelga, por lo que no tenía forma de predecir cuántos acudirían a su puesto de trabajo o qué aeronaves podrían volar, por lo que no ha tenido otra opción que cancelar casi la totalidad de las frecuencias programadas.

Además de las huelgas convocadas para este lunes y este martes, los pilotos tienen previsto una nueva jornada de protesta el próximo 27 de septiembre.

Por otro lado, la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido (CAA, por sus siglas en inglés) está investigando a la aerolínea después de que comunicara de forma errónea a varios pasajeros que sus vuelos habían sido cancelados.

El regulador también ha recordado a la compañía que tiene el deber de informar a sus clientes de sus derechos. Durante una jornada de huelga, BA tiene que ofrecer a sus pasajeros el reembolso de los vuelos cancelados, un vuelo alternativo con condiciones similares a las contratadas o un nuevo vuelo en una fecha posterior.