Los camioneros de Europa le dan la espalda al Reino Unido en su emergencia por el desabastecimiento y la gasolina

El jueves pasado, un camionero llamado Johnny Anderson estaba conduciendo un camión cisterna por la autopista cuando se dio cuenta de que le seguían más de 20 vehículos. Al llegar a su destino, Johnny se dio cuenta del motivo de la persecución: los 20 conductores que le seguían pensaban que estaba transportando gasolina a la gasolinera. "Fue bastante gracioso", dijo Johnny, que en realidad llevaba material de construcción, en una entrevista a la BBC. "Uno de los conductores se cabreó bastante conmigo. Me dijo que debería haberme parado en mitad de la carretera para avisarles de que no estaba yendo a la gasolinera", relató.

La equivocación de los conductores es comprensible. La semana pasada, la petrolera British Petroleum tuvo que cerrar varias de sus estaciones de servicio debido a la falta de conductores de camiones. A BP se sumaron otros distribuidores, que también han tenido que cerrar gasolineras. Este fin de semana, el suministro de gasolina sigue siendo complicado en Londres y en el sureste de Inglaterra. No solo escasea la gasolina: también faltan productos en los supermercados, y cadenas como KFC se han quedado sin carne y McDonalds sin sus famosos McFlurrys en muchos de sus establecimientos.

El problema es que hacen falta más de 100.000 camioneros que puedan llevar productos a los supermercados y gasolina a las gasolineras. Y aunque el gobierno de Boris Johnson está haciendo todo lo posible por evitar mencionarlo, la Asociación Real de Transportistas ha explicado que debido a la burocracia añadida en la frontera después del brexit, muchos de los camioneros europeos que se fueron durante la pandemia del coronavirus no han querido regresar al país.

Boris Johnson introducirá visados temporales para que más de 5.000 camioneros extrajeron trabajen

Por esta razón, el Gobierno británico ha anunciado que introducirá visados temporales para que más de 5.000 camioneros extranjeros trabajen en el Reino Unido durante tres meses en el período previo a la Navidad. Este sábado, el gobierno amplió el visado hasta febrero en un nuevo intento de atraer a los camioneros, y ha comunicado que ya hay un número disponible inmediatamente para que puedan ir al Reino Unido lo antes posible.

La propuesta ha sido mal recibida por muchos de los sindicatos de camioneros europeos. "Los trabajadores europeos no vamos a sacar al Reino Unido de la mierda que han creado ellos mismos", dijo el representante de un sindicato holandés a la BBC. El portavoz de la Asociación Húngara de Transporte por Carretera dijo a los medios que "hay mucha desconfianza a la hora de trabajar en Reino Unido", pero también avisó que los camioneros se quedarían en la estacada después de que expire el visado de tres meses, y recomendó a sus miembros que no aceptasen este visado.

En los grupos de Facebook de camioneros europeos, la respuesta también es mayoritariamente negativa. En un post de Facebook que acumula más de 190 comentarios, los camioneros europeos responden que no tienen ninguna intención de abandonar sus países a cambio de un visado de tres meses en el Reino Unido. "Con todo el respeto del mundo, los británicos merecéis esto", escribe Jimmy, un camionero belga. "Ahora os toca asumir las consecuencias. mientras los conductores europeos nos reímos de vosotros", añadió. Benjamin, un camionero polaco, escribe: "Gracias, pero no… por cierto, muchas gracias por las navidades pasadas, cuando nos dejasteis abandonados en condiciones lamentables". Miles de camioneros europeos quedaron atrapados en Inglaterra en diciembre de 2020, cuando Francia cerró su frontera con Inglaterra debido a la amenaza de la covid.

"Muchos camioneros nos fuimos del Reino Unido tras el referéndum. Se mejor en Europa"

Dirk Seger es un conductor belga que lleva 35 años conduciendo camiones. Antes del brexit, Dirk trabajaba para una compañía inglesa. "Mi jefe era partidario del brexit", explica. "Era muy mala persona, pagaba a sus trabajadores lo menos posible. Conozco a muchos camioneros europeos que se fueron del Reino Unido tras el referéndum, yo incluido. Se cobra mucho mejor en Europa".

Dirk vive ahora en Bélgica. "Estoy muy contento de haberme ido de Reino Unido", afirma. "Encontré trabajo muy fácilmente en Europa, hay mucha demanda de camioneros. Las condiciones laborales en el Reino Unido no son buenas: los parkings son caros, en las estaciones de servicio las duchas están sucias y solo hay comida basura. Imagínate como es vivir así día tras día". Dirk conoce a varias de las personas que se quedaron atrapadas en el Reino Unido el pasado diciembre. "Los británicos les trataron muy mal, les dejaron tirados sin comida y en condiciones muy insalubres. No conozco a nadie que quiera volver", concreta.

Dirk Seger, conductor belga. — Cedida a Público

Amit, que tiene 44 años y es holandés, lleva conduciendo camiones desde los 18 años. Dice que no tiene ninguna intención de solicitar el visado del gobierno: "He conducido por toda Europa, incluyendo el Reino Unido. En Inglaterra las condiciones no son buenas, los sitios para aparcar son muy caros y las compañías pagan muy mal". Amit también menciona a los camioneros que quedaron atrapados en Inglaterra las navidades pasadas: "¿Dónde estaba la Cruz Roja, o cualquier otra ONG, para dar de comer y beber a los camioneros que estaban atrapados en la frontera? Tratan mejor a los animales en el zoo que a los camioneros".

Amit, camionero holandés. — Cedida a Público

Ramazan es un camionero turco. Dice que no le parecería mal trabajar en Inglaterra, pero no con un visado de tres meses. "Solía ir mucho a Reino Unido desde Turquía, y las condiciones de trabajo en Inglaterra son mucho peores que en otros países, como por ejemplo Alemania. En Reino Unido los parkings tienen muy poca seguridad y nos han robado el diésel en mitad de la noche. Las estaciones de servicio también son mucho menos higiénicas que en Alemania o Francia", explica.

Ramazan tiene un trabajo permanente en Turquía, por lo que solo se plantearía ir a Reino Unido con las mismas condiciones: "Si nos hacen una oferta de trabajo permanente, iré. Pero ni yo ni ninguno de mis compañeros vamos a dejar nuestros trabajos por un visado de tres meses".

Ramazan, camionero turco. — Cedida a Público

João es un camionero portugués que trabaja en Inglaterra. Dice que Reino Unido no necesita traer más camioneros, sino tratar mejor a los que ya tiene. "Miles de personas han dejado este trabajo porque las condiciones son lamentables. Yo gano 12 libras y 80 céntimos la hora, mientras que mi cuñado que trabaja en una fábrica gana 15 libras la hora. La gente se está yendo de la industria", asegura.

João coincide con Ramazan en que las condiciones laborales son mucho mejores en Europa que en el Reino Unido: "Cuando llegué aquí hace seis años, me quedé alucinado de lo mal que se trata a los camioneros. La primera compañía para la que trabajé me dijo que si necesitaba descansar durante el trayecto que lo hiciese en el área de descanso, porque ellos no iban a pagar por un parking. Las áreas de descanso son muy inseguras, la primera noche me robaron el diésel del camión, y tuve que pagarlo con mi propio dinero a la compañía", explica.

João, camionero portugués. — Cedida a Público

João ya no aparca en las áreas de descanso, pero dice que los parkings para camiones en el Reino Unido son mucho más caros que en el resto de Europa. "Aquí, en algunas áreas te pueden llegar a costar 30 libras, y muchas veces eso viene de tu bolsillo porque la compañía no lo paga. Yo he conducido en España, Portugal e Italia y los parkings ahí son mucho más baratos", afirma. João también se queja de las áreas de servicio. "Las áreas de servicio en el Reino Unido son lamentables. La comida es asquerosa, y los lavabos están sucios. En Francia y en España las áreas de servicio son mucho más decentes", afirma.

João dice que tiene ofertas de trabajo en otras partes de Europa: "Me daría pena irme porque mi familia ya está asentada, pero si las condiciones laborales no mejoran es posible que nos vayamos". También cree que nadie aceptará la propuesta del Gobierno británico: "La iniciativa de Boris Johnson es insultante. Lo que los camioneros queremos es un poco de respeto, no un visado de tres meses. Nadie va a venir en estas condiciones".