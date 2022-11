Catar reconoce ahora la muerte de 400 trabajadores durante las obras para el Mundial de fútbol 

Una década después y con multitud de denuncias por el medio, Catar asume la responsabilidad y reconoce un ínfimo porcentaje de las muertes de trabajadores migrantes durante las obras del Mundial de fútbol. El principal responsable del comité organizador de la competición, Hassan Al Thawadi, ha admitido que entre 400 y 500 personas, vinculadas directa o indirectamente con proyectos del evento deportivo, han perdido la vida a lo largo de los últimos diez años. Esta cifra dista mucho de la que manejan otras investigaciones y organizaciones humanitarias, pero es la más alta pronunciada por cualquier mandatario catarí hasta la fecha.

"No se sabe el número exacto, todavía se está discutiendo, pero la estimación es de entre 400 y 500", dijo Al Thawadi en una entrevista con el periodista Piers Morgan para Talk TV. El periódico británico The Guardian, en una investigación previa, fijaba el total de trabajadores muertos en 6.500 desde que la FIFA otorgase a Catar la acogida del torneo. Las autoridades cataríes, como era de esperar, discrepan. Además de fallar en la cifra, el alto cargo del Mundial tampoco reconoce las condiciones laborales a las que estaban sometidas las personas migrantes y habla de causas de muerte "no relacionadas con el trabajo".

Hassan Al Thawadi sostiene que, en la construcción de los estadios, "solo han muerto 40 personas". Del conjunto de los accidentes, tres responderían a motivos laborales y los 37 restantes a razones ajenas, siempre según la versión del comité organizador. El resto de muertes tendría su origen en la edificación de hoteles o carreteras. El representante del Mundial de Catar, en la misma entrevista, reconoce la "falta de mejoras" en el ámbito del trabajo y dice que el país "está avanzando" en este sentido.

La falta de reformas

El comité organizador del Mundial de Catar, según palabras de Hassan Al Thawadi, considera que "los estándares de salud y seguridad están mejorando". En la entrevista, el alto cargo subrayó que "las mejoras no son por el Mundial, sino porque sabíamos que teníamos que hacerlo, por nuestros propios valores". De este modo, quita protagonismo a la FIFA y a los avances que, supuestamente, ambas partes habían acordado con motivo de la cita deportiva.

Lo cierto es que los cambios apenas han tenido incidencia, no solo en el terreno laboral, sino también en lo que a tolerancia y respeto de los derechos humanos se refiere. La reforma del sistema de la kafala, que justifica la explotación de los trabajadores migrantes, sigue siendo de dudoso alcance. De hecho, las autoridades del emirato ni siquiera contemplan esta norma como una de las posibles causas de muerte de los trabajadores fallecidos. Por su parte, los derechos del colectivo LGBTI y de las mujeres en Catar tampoco han visto ningún tipo de progreso.