El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este sábado en atribuir las protestas de los chalecos amarillos en Francia a la supuesta impopularidad del Acuerdo de París contra el cambio climático, y criticó de nuevo la idea de un "Ejército europeo" planteada por su homólogo francés, Emmanuel Macron.

"El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente", escribió en Twitter. "Corean '¡Queremos a Trump!' Me encanta Francia", añadió.

Después de que las autoridades de París informaran de que las protestas de los "chalecos amarillos" habían dejado hoy una treintena de heridos y más de 600 detenidos en la capital francesa, Trump volvió a recurrir a su red social preferida.

"Un día y una noche muy tristes en París. ¿Quizá es hora de acabar con el ridículo y extremadamente caro Acuerdo de París y devolver el dinero a la gente en forma de impuestos más bajos?", indicó.

"¡Estados Unidos se ha adelantado a los acontecimientos al hacer eso, y es la única potencia donde las emisiones bajaron el año pasado!", agregó.

Según datos oficiales, las emisiones de dióxido de carbono se redujeron el 0,9 % en 2017 respecto al año anterior en EEUU, pero esa rebaja no está relacionada con la decisión de Trump de retirarse del Acuerdo de París, que no se hará efectiva hasta 2020.

Tampoco hay pruebas de que ese menor volumen de contaminación tenga que ver con los recortes de impuestos impulsados en la reforma fiscal de Trump, dado que el mandatario no firmó esa medida hasta diciembre del año pasado.

El pasado martes, Trump también opinó que las protestas de los chalecos amarillos le daban la razón en su decisión de retirarse del Acuerdo de París, porque obligaron al Gobierno francés a suspender la subida de un impuesto al combustible.

Los chalecos amarillos comenzaron su reivindicación contra el aumento de los impuestos sobre el carburante y la han ampliado después contra la pérdida de poder adquisitivo.

Críticas a la creación de un ejército europeo

Como hizo nada más aterrizar en París a mediados de noviembre, Trump volvió a arremeter hoy contra la idea de Macron de crear un Ejército europeo, y subrayó que lo que hace falta es aumentar las contribuciones del viejo continente a las fuerzas de la OTAN. "La idea de un Ejército europeo no funcionó demasiado bien en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos estuvo ahí para ustedes, y siempre lo estará", tuiteó Trump.

"Todo lo que pedimos es que ustedes paguen su parte justa de la OTAN. Alemania está pagando el 1 % mientras EE.UU. paga el 4,3 % de un PIB mucho mayor, para proteger a Europa. ¡Justicia!", clamó.

En realidad, Estados Unidos dedica menos del 3,6 % de su Producto Interior Bruto (PIB) a la OTAN, según las cifras de la Alianza Atlántica en 2017.