Chile, Uruguay, Paraguay y Guatemala hablan de "fraude" tras el fallo del Supremo venezolano que confirma a Maduro

Los gobiernos de Chile, Uruguay, Paraguay y Guatemala calificaron este jueves de "fraude" el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que confirmó el triunfo del mandatario Nicolás Maduro, en las elecciones, mientras los líderes de Colombia, Brasil y México, que trataron de mediar en la crisis poselectoral, aún no se han pronunciado.

La sentencia del TSJ, con la que concluye de manera "inequívoca e irrestricta" la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al Tribunal Supremo los diez excandidatos presidenciales.

Uno de los primeros en hablar fue el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien dijo que con el fallo se "termina de consolidar el fraude" en las elecciones. "Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra", apuntó Boric en X (antes Twitter).

En la misma línea se expresó el jefe de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que "el régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró "inaceptable" la decisión del TSJ sin una revisión "exhaustiva e independiente" de los votos y lamentó "profundamente la decisión del Gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano".

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, insistió en que su país no reconoce el "fraude" electoral perpetrado por el "régimen" de Nicolás Maduro. "La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude", afirmó el mandatario en un mensaje en la red social X.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, nobel de paz de 2016, calificó de "patraña" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, mientras el exmandatario colombiano Iván Duque, quien lideró un "cerco diplomático" contra el Gobierno de Maduro entre 2018 y 2022, dijo que el fallo era "un golpe al pueblo venezolano", en un mensaje publicado en la red social X.

Cuba y Nicaragua celebran

Por el momento los Gobiernos de Brasil, Colombia y México, que son cercanos al Ejecutivo de Maduro y que han hecho gestiones de medicación para dar una salida pacífica a la crisis, hasta el momento no se han pronunciado.

La semana pasada, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, endureció su discurso y propuso dos soluciones: la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevas elecciones, las cuales fueron rechazadas por ambas partes.

Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió un "frente nacional" como paso "transitorio" hacia una "solución definitiva" a la crisis.

En cambio, los que sí celebraron fueron Nicaragua y Cuba.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó a su aliado y afirmó que era un "día histórico en Venezuela, porque el día de hoy se ha confirmado la victoria del pueblo de (Simón) Bolívar, del pueblo de (Hugo) Chávez, del pueblo de Nicolás Maduro".

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó de "victoria" el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y dijo que "deben respetarse las decisiones de las instituciones venezolanas y cesar la injerencia en Venezuela".

El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, rechazó el fallo y dijo que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad".