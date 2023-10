Cientos de personas se solidarizan con Palestina en Madrid: "Mi tía en Gaza me dice que no sabe si serán los próximos en morir"

"Que viva la lucha del pueblo palestino" coreaban cientos de voces este lunes en la Puerta del Sol de Madrid en una concentración en solidaridad con Palestina.

Tras los intensos bombardeos de Israel a la franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamás, el centro madrileño ha congregado centenares de personas que han querido alzar la voz contra la ocupación israelí en Palestina.

Allí se encontraban dos hermanas que han vivido en la Franja de Gaza hasta hace siete años. Ellas han querido recordar que los ataques israelís contra Palestina llevan ocurriendo desde 1948 y que han vivido en carne propia "los horrores que están viviendo ahora" su familia.

"Mi tía me llama y me dice: estamos encerrados en casa y no sabemos a dónde ir ni qué hacer, no sabemos si vamos a ser los próximos en morir. Así es una vida en Gaza", relata una de ellas.



Afnan, palestina que vive en Madrid, también ha querido acercarse a la Puerta del Sol para denunciar la invasión israelí. "Soy palestina, mis abuelos lo son, pero solo uno de ellos era de la Franja, los otros tres vivían en lo que ahora llaman Israel, fueron expulsados de sus tierras y obligados a convivir confinados en la Franja de Gaza. Los israelís los condenaron a vivir encerrados sin derechos civiles en unas condiciones ahora mismo inhabitables, en el mayor campo de concentración del mundo, que sigue funcionando", ha denunciado.

Victor Taibo, de Izquierda Revolucionaria, ha denunciado ante los micrófonos de Público la masacre que sufren los palestinos. Una masacre que, a su parecer, "podría ir a peor, porque parece que habrá invasión militar, va a ser un auténtico genocidio consentido por Estados Unidos y la Unión Europea, que además participa en el genocidio al cortar la ayuda humanitaria a Palestina".

La violencia en la región está en aumento, sobre todo tras las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, quien ha ordenado abiertamente cometer crímenes de guerra en Gaza y cortar todo tipo de suministro eléctrico y de alimentos a la Franja de Gaza.

"Las declaraciones del ministro de Defensa israelí han sido absolutamente salvajes. Ha dicho que cortan todo suministro a Palestina, que son perros y que los van a tratar como perros", ha denunciado Taibo.

Otra manifestante ha comentado que ha llorado de impotencia tras

conocer el anuncio del comisario de Vecindad y Ampliación de la UE, Oliver Varhelyi, de suspender la ayuda humanitaria a Palestina. Si bien, tras la protesta de varios países miembros solo se revisará la ayuda al desarrollo.

"Yo he nacido en España, también es mi país, y forma parte de la UE y ver que la Unión ha hecho esto -a parte de todos los actos que cometen contra las personas migrantes y ahora con Palestina- a mí me ha dejado muy tocada", ha explicado la manifestante.



Serigne Mbayé, exdiputado de Podemos, presente en la concentración ha denunciado los años de genocidio que lleva sufriendo Palestina. "Las fuerzas israelíes han matado niños y familias, ahora estamos ante una resistencia, porque el pueblo palestino tenía que resistir. Eso es lo que reclamamos hoy en esta concentración, que el pueblo palestino sea libre".