Las claves para entender la guerra de los republicanos para elegir al presidente de la Cámara de Representantes de EEUU

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es el claro ejemplo de cómo Donald Trump se ha dedicado a sembrar vientos y reocger tempestades. Los republicanos que niegan el apoyo a Kevin McCarthy para presidir la Cámara de Representantes fueron los más trumpistas y favorables a las acusaciones de fraude electoral vertidas por el expresidente en las elecciones de 2020.

Cinco votaciones ha perdido ya McCarthy pese a haber recibido el apoyo público del magnate estadounidense, que ha pedido cerrar filas con él. El bloqueo se produce, además, en una Cámara en la que los republicanos tienen mayoría —eso sí, muy reducida—, algo que muestra la capacidad de presión que tiene el sector más conservador del Partido Republicano, encabezado por el grupo denominado el Caucus de la Libertad (en inglés, Freedom Caucus).

¿Qué es la Cámara de Representantes?

Pero ¿por qué es tan importante esta votación y por qué los republicanos protagonizan esta intensa batalla interna? La elección gira en torno a la Presidencia de la Cámara de Representantes, que es una de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, además del Senado. Está conformada por 435 miembros elegidos por voto popular y representa a los diferentes estados país. Cada estado tiene un número de representantes proporcional a su población y los representantes ocupan el cargo por períodos de dos años.

Esta institución es responsable de iniciar cualquier proyecto de ley que afecte al gasto público y tiene la autoridad para presentar cargos de destitución (acusación de impeachment) contra el presidente de Estados Unidos y otros funcionarios federales.

La Cámara ha de tomar decisiones relativas a la finaciación del Gobierno federal y deberá decidir si elevar el techo de dedua, algo que dependerá de si hay acuerdo con los demócratas del Senado y con el propio Joe Biden. El presidente de la Cámara de Representantes, también conocido como speaker, es el tercer cargo más importante del Gobierno federal. No solo preside la Cámara, sino que dirige la agenda legislativa de la misma.

¿Por qué hay tantas votaciones?

Hay que señalar que para ser nombrado se necesitan al menos 218 votos, lo que supone la mayoría absoluta de los 435 miembros. Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria en una votación, se llevan a cabo nuevas votaciones hasta que un candidato alcance el apoyo necesario. A difrencia de los representantes elegidos por voto popular, el presidente debe ser votado por los miembros que representan a los estados. Como se ha mencionado, McCarthy ya ha perdido cinco votaciones al no conseguir los 218 apoyos necesarios.

Qué es el Caucus de la Libertad y a quién apoya

El Caucus de la Libertad (Freedom Caucus) es un grupo de congresistas republicanos de tendencia ultraconservadora. Estos representantes tiene como objetivo promover políticas más conservadoras en el Congreso y oponerse a lo que consideran "gasto y expansión gubernamental excesivos".

Este bloque se formó en 2015 y está compuesto principalmente por miembros de la Cámara de Representantes. Normalmete, ha adoptado una postura de "tolerancia cero" en las negociaciones legislativas y han sido críticos con los líderes del propio Partido Republicano por considerar que no hacen lo suficiente para promover sus ideas.

Byron Donalds, un líder antiabortista y proarmas

Este espacio de ultraderecha apoya a Byron Donalds, congresista de Florida. Este candidato, en pleno ascenso dentro del partido, es uno de los dos republicanos negros de la Cámara. Esta figura es conocida por sus posiciones ultraonservadoras, pues es acérrimo defensor de las armas y se sitúa en contra del derecho al aborto.

No obstante, el escenario en las filas republicanas va más allá de esta votación. Según una investigación de The New York Times, más de la mitad de los 20 legisladores que votaron en contra de McCarthy negaron expresamente los resultados de las elecciones de 2020, en la línea de Donald Trump. El medio señala que "al menos el 180 de los 222 republicanos de la Cámara cuestionaron las elecciones de 2020".