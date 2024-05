Colombia aprueba un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes por amplia mayoría un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país, iniciativa que logró 93 votos favorables, después de 14 aplazamientos.

Ahora la ley pasará a conciliación porque los textos aprobados en el Senado y en la Cámara son diferentes y después pasará a sanción presidencial. "No más toreo, no más toreo, no más toreo", se pudo escuchar en la sesión por parte de los congresistas que impulsaron el proyecto de ley, que además prohíbe el rejoneo y las novilladas, al ser aprobada la iniciativa.



A las voces de júbilo se unió la de la senadora Esmeralda Hernández, del oficialista Pacto Histórico y ponente del proyecto de ley en el Senado, donde ya fue aprobado.

"¡Es ley de la república! Lo logramos, se acaban las corridas de toros en mi Colombia. Es uno de los días más felices de mi vida. Gracias desde el corazón, gracias a quienes nos abrieron camino, gracias al Congreso, gracias a la vida", manifestó en sus redes sociales.

Hernández explicó que la ley "establece un proceso de transición de tres años" pues "la prohibición no va a ser de un día para otro". La senadora agregó que "se van a identificar las familias que viven del sector taurino y, a partir de ello, se prevé establecer un comité interinstitucional para hacer la transición", con el fin de que decidan si quieren dedicarse al comercio o al turismo".

Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, se sumó a las felicitaciones y calificó la aprobación del proyecto de ley como un "avance ético".

"Quiero enviar una gran felicitación a los animalistas y la lucha que ha tenido ese movimiento social para lograr lo que se logró ayer, que es la prohibición de la tauromaquia" tras una campaña "de más de una década", dijo Muhamad.

Los toros y la tauromaquia han sido un tema polémico de la agenda política y legislativa de Colombia en los últimos años, con varios intentos, hasta este martes fallidos, de promover en el Congreso una ley que los prohíba.



Petro aplaude el fin de la tauromaquia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que es un reconocido antitaurino, felicitó "a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte".

"Quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos; como los que queman libros terminarán quemando seres humanos", añadió el jefe de Estado.

En 2012, cuando fue alcalde de Bogotá, Petro prohibió el uso de la plaza de toros La Santamaría para corridas y siempre ha defendido el fin de esa actividad.