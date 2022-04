El domingo, el presidente chileno Gabriel Boric, llegó a Argentina. Eligió este país como primer viaje internacional, por seguir la tradición de los anteriores mandatos y, en última instancia, debido a su lazo personal ya que se crió en la región argentina de Magallanes. El martes fue el segundo día de visita oficial al país y arrancó la agenda acudiendo al Museo Sitio de Memoria (ESMA) con el presidente argentino, Alberto Fernández. "Estoy muy orgulloso y estremecido de estar acá. Siento una tremenda responsabilidad histórica y soy consciente de que hoy día estoy en la posición que me toca estar gracias a los que lucharon antes", dijo a Página12 el presidente chileno con lágrimas en los ojos después de culminar su visita.

Tras el encuentro, el presidente Fernández agregó: "Hablamos con supervivientes y con nuestras queridas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Todos compartimos la convicción de que un pueblo tiene futuro, solo si tiene memoria". También participó del evento Maya Fernández Allende, nieta del expresidente chileno Salvador Allende y actual ministra de Defensa de Chile, junto a otros miembros de la comitiva de Boric y del gabinete nacional.

Siguiendo esta línea, el presidente chileno apuntó que las raíces históricas de ambos países estaban ligadas y recordó el testimonio de varias personas que perdieron y recuperaron su identidad. "Siendo joven hay quienes me dicen y creen que recordar esto es meter el dedo en la llaga, pero no es así. Hay que recordarlo para que no vuelva a pasar", recordó a la prensa. De hecho, hizo una batida sobre su agenda oficial en el país y, apuntó, que el broche final había sido la visita al ESMA.

También respondió sobre las diferencias que existen entre Chile y Argentina respecto a los límites de la llamada "plataforma continental": "Se van a cumplir 40 años del tratado de paz y amistad de 1984 que zanjó todas las diferencias limítrofes de los mares del sur. Hoy tenemos una divergencia respecto de la plataforma antártica continental, pero la Antártida es un continente de ciencia y de paz, no un lugar donde se compita por soberanía". Así, como acabó diciendo, Chile estará abierto a conversar siempre y cuando no comprometa la soberanía chilena en el continente.

El Monumento Sitio de Memoria es un monumento histórico nacional que evidencia la presencia del terrorismo de Estado y es la prueba judicial en las causas por crímenes de lesa humanidad en Argentina. El complejo museístico está ubicado en el antiguo Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica Armada, donde se cometieron secuestros, asesinatos y detenciones ilegales durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Apoyo a la candidatura de la ESMA

Boric también aseguró que el Estado chileno va a apoyar la candidatura de la ESMA a patrimonio de la UNESCO y que van a incentivar la colaboración entre el museo argentino y el Museo de la Memoria de Chile. "La lucha de tantos y tantas que pensaban un Chile más justo, y que se traduce también en las organizaciones de memoria y derechos humanos que están aquí presentes, es en verdad lo que le da sentido a nuestro trabajo. Muchas veces estas cosas no salen en los titulares porque no generan clics, pero para mí esto le da sentido a todo. Por esto estamos en política. Por esto llegamos y por esto vamos a seguir luchando", agregó.

Mientras Boric se seguía sacando selfies con los presentes, recibió de las manos de las Madres y Abuelas el histórico pañuelo (símbolo de resistencia política), Fernández Allende aseguró que se trata de un centro que rescata la memoria y revive el horror de lo ocurrido, palabras que le llevaron hasta la emoción al presidente chileno. "Es central fortalecer la memoria y el 'nunca más', sobre todo pensando en las nuevas generaciones".

La ministra de Defensa chilena −junto al resto de la comitiva y a ministros argentinos como el de Justicia, Martín Soria, y el canciller, Santiago Cafiero− visitó también las salas Capucha y Capuchita; la Pecera; el sótano; el Salón Dorado y el Pañol; emplazamiento en el que se realizaban los partos clandestinos y donde los militares montaron una redacción para que las personas secuestradas escribieran bajo tortura para medios afines.

En más de una ocasión el horror de los testimonios hizo que los presentes se emocionaran hasta llegar a las lágrimas, incluso a Fernández, que llevaba años sin transitar el recorrido. El presidente Fernández hizo las veces de guía personal de Boric, al que le iba contando partes de la historia y de todo lo que sucedió en Argentina entre 1976 y 1983. Ambos mandatarios contaron con la presencia de Mayki Gorosito, directora del Museo, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Junto a Boric, estuvieron otros nietos recuperados; los supervivientes de la ESMA Ana Sofianttini y Alfredo Ayala; Taty Almeida y Nora Cortiñas de Madres LF; Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo, la única chilena que forma parte de la agrupación. El de Buscarita es un caso especial porque llegó hace 43 años al país y se quedó a raíz de la búsqueda de su hijo, José Liborio Poblete Roa. El joven perdió sus piernas en un accidente en Santiago y había viajado a Buenos Aires para acceder a un tratamiento ortopédico. También fueron secuestradas su nuera, Marta Gertrudis Hlaczik, y la nieta de Buscarita, que tenía ocho meses.

"Buscarita fue la estrella"

Lita Boitano indicó a Página 12 que "Buscarita fue la estrella de la jornada porque es chilena. Estaba muy contenta y vino con toda su familia". Dice que cuando Boric se acercó y les dio la mano, aprovecharon para abrazarle. "Inmediatamente nos dimos cuenta de que nuestros hijos hoy en día serían mucho más mayores que ellos, mi hija Adriana, por ejemplo, cumpliría 70. Boric podría ser nuestro nieto y nos llenó de alegría ver tanta juventud gobernando. La sensación fue de emoción y preocupación por los desafíos que tienen por delante", resaltó.

A continuación, Boric, Fernández y el resto de la comitiva mantuvieron un pequeño encuentro con los organismos de derechos humanos. Cuando Fernández Allende se acercó a saludar a Lita, intercambiaron unas palabras. "Le conté que cuando asumió el cargo la alegría de todos nuestros hijos y nietos era increíble. Incluso le dije que recuerdo que todos fueron a reunirse a la plaza frente a la embajada chilena para festejar. Le aseguré que los hijos de todas las que estábamos allí eran seguidores de su abuelo y ella estaba muy conmocionada. Por último, nos dimos la mano y me dijo que yo tenía manos muy bonitas. Será porque le recordaron a las de su abuela, pensé", contó Boitano.

Para la foto final, todos posaron frente al mural de fotos de los desaparecidos que se encuentran en los cristales de la entrada del museo. Alguien rompió el silencio con el grito de "viva Perón". Rápidamente Lita agregó "viva Boric", y Almeida no se quedó atrás, "vivan los hermanos chilenos", dijo. Todo fue risas cuando la canciller chilena, Antonia Urrejola, añadió: "Y vivan los argentinos". El momento culminó cuando algunas de las madres de los desaparecidos levantaron los dedos en señal de victoria, mientras unían sus voces en un lema común: "30.000 compañeros desaparecidos: presentes. Ahora y siempre", hasta que las lágrimas se fundieron en aplausos.

Política chilena

En la conferencia de prensa, el presidente chileno fue consultado por el debate que existe en su país acerca del posible retiro de los fondos de pensiones. "Tengo plena confianza en que tanto el Partido Comunista como todos los que integran el Gobierno sean conscientes de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y para las personas que lo solicitan". Unas declaraciones que quiso zanjar alegando que, en ocasiones, para que se consigan resultados a largo plazo hay que llevar acabo medidas poco populares. La intención de Boric es que a través del Plan de Recuperación Inclusiva los principales damnificados por la crisis actual, puedan recuperarse.

También respondió sobre el proceso constituyente que transita su país y las diversas posturas que existen sobre el tema. Tras la conferencia de prensa, se supo que el gobierno de Chile ha fijado el referendo para aprobar o rechazar la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre. Terminó señalando la diversidad de opiniones en su país sobre el proceso constitucional. "Estamos discutiendo de manera democrática, paritaria y con participación de los pueblos indígenas cuál va a ser nuestra carta fundamental. Mi llamado es a generar la mayor transversalidad posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro".