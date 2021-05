"Las llamadas de gente diciendo '¡están aquí!', estamos cerrando las puertas, bloqueándolas como podemos". Isaac Oglobin, natural de Madrid, habla con horror de la violencia desatada en Israel. Lleva siete años vivienda con su novia árabe en la ciudad de Haifa (al norte del país), donde realiza un doctorado en arqueología marina. "En Haifa reinaba la coexistencia. Mi novia no recuerda nada parecido en sus casi 30 años. No tengo palabras ¿Cómo puede ser que nos estén persiguiendo 20 judíos al grito de 'muerte' y la Policía mirando?", relata desde su casa a Público.

La tensión empezó a gestarse durante el mes de Ramadán: "Empezamos a escuchar que estaban desalojando a gente de Jerusalén del este, nada nuevo, es algo que pasa aquí constantemente", señala. La comunidad árabe de Haifa (en torno al 20%) salió a la calles tras el ataque a la mezquita de Al Aqsa, en Jersusalén, el tercer lugar del mundo más sagrado para los musulmanes.

"Yo fui a acompañar a mi novia a la primera manifestación que hubo en Haifa. Y cuando llegué ahí lo primero que le dije a mi novia es ¡Que triste que la población palestina, el pueblo palestino haya dejado de luchar! porque había igual 100 personas en una callecita, tocando palmas, qué decirte, una manifestación minoritaria, minoritaria", cuenta; manifestación que fue dispersada por la fuerza: "De repente la Policía empezó a tirar bombas de humo, a dispersar a la población, a golpear".

Las protestas de los árabes dentro de las ciudades israelítas y los ataques de la organización islamista Hamás despertaron a los judíos colonos extremistas en todo el territorio de Israel. Isaac relata con espanto cómo, la noche que siguió a la manifestación árabe en Haifa, "yo iba con mi novia y su hermana a casa de una amiga y nos asaltaron dos grupos distintos de extremistas judíos chillando '¡Muerte a los árabes!". Los tres empezaron a correr mientras el grupo de extremistas les perseguí al grito de '¡Mavet La Araviem!'; "tuvimos que salir corriendo, escondernos en un baño de un bar que nos dejó entrar y después salir por una puerta trasera a un coche. Y lo peor es que la Policía lo vio todo y no hizo nada", denuncia.

Pero no fue esa la noche más trágica en Haifa: "al día siguiente llegaron en masa. La policía dejó que esa marabunta de fanáticos entrase en la ciudad. A día de hoy no se sabe cuanta gente ha sido golpeada en las calles. Los mensajes de la familia, de los amigos, de la ciudad, eran brutales. A la prima de mi novia le apedrearon la casa entera mientras su marido tuvo que salir corriendo porque le estaban lanzando las piedras también a él", apunta. "Las llamadas de gente diciendo ‘están aquí’, estamos cerrando las puertas, bloqueándolas como podemos", se sucedieron en esa "noche de pánico", señala.

"Han matado a gente con arma blanca por la calle. Que yo sepa en la ciudad de Lod seguro. En Haifa no se dice el número, no se sabe lo que pasó aquella noche. Hay una falta de transparencia absoluta. Se sabe que de esa noche arrestaron al 90% árabes y que no hay ni un cargo contra un Policía ni contra ninguno de los colonos", denuncia.

"La mayoría de la gente árabe al día siguiente teníamos marcas en nuestro edificio. Yo vivo con mi novia en un barrio árabe y al día siguiente nos despertamos con las puertas marcadas, con todo tipo de símbolos", cuenta Isaac, añadiendo que "la sensación es de terror, la sensación es de que han dejado a fanáticos que salgan a la calle protegidos por la Policía, no sé como decirlo", confiesa.

Llama poderosamente la atención el odio desatado en Haifa, una ciudad "de coexistencia", como afirma Isaac Oglobin y a la que llegaron de un día para otro hordas de fanáticos "a un lugar de paz, donde esos mismo judíos vienen normalmente a comer Hummus los sábados", relata.

"No puedo hablar de donde viene el origen del odio porque no lo comprendo", cuenta. Desde el día en el que se desató la violencia, su vida y la de su novia árabe han cambiado: "Nosotros no podemos ir a comprar a todos los lados, salimos a ciertas horas, hay miedo, porque no sabes cuándo pueden volver", apunta.

Isaac siente miedo por su novia, árabe-cristiana, a la que casi arrestan ayer por repartir información sobre la huelga general convocada en Haifa para este martes. "Yo intento dejarla sola lo menos posible, pensando que en el peor de los casos yo soy europeo, igual esto puede evitar algo. No están pidiendo pasaporte cuando golpean, pero bueno".

Sobre las supuestas provocaciones de Hamás, Isaac cuenta: "Yo no quiero meterme con el rifirrafe con Hamás e Israel, que es una cosa menor. Yo lo que he vivido es el dejar salir a fanáticos, a intimidar al mundo árabe y a decirles no se os ocurra protestar. La relación entre Hamás e Israel, no me siento con la capacidad de hablarla, las fuerzas no son iguales, yo creo que eso se sabe, ellos tiran una bomba que destroza un edificio, los otros tiran una bomba que rompe una ventana. No es comparable", resalta.

Preguntado por el papel del presidente Netanyahu en el conflicto, Isaac le imputa buena parte de la culpa del inicio de esta escalada de tensión: "Claramente parece ser que hay un plan la verdad, parece ser que él lo ha iniciado de alguna manera. Ahora mismo lo que te puedo decir es que hay un estado militar, hay un montón de ciudades árabes que están cercadas por la Policía, ¿qué gana con un estado militar? Pues que si tienes un estado militar, tienes un jefe militar", cuenta. Netanyahu, está además a la espera de un juicio por corrupción y no ha conseguido una mayoría suficiente para formar gobierno, y el conflicto desatado "está retrasando su salida y de la coalición alternativa, a raíz de esto, ya nada", recalca.

"Yo he vivido aquí siete años y nunca he dicho una opinión política de lo que he visto. Estoy aquí, me están pagando, estoy estudiando, estoy contento, veo desigualdades entre amigos, pero ellos las aceptan, ¿en qué me voy a meter? Cuando he visto lo que ha pasado, he dicho: Conozco a personas aquí desde hace siete años que me han tratado excelentemente y ahora están bajo peligro. Estamos con miedo de compartir las cosas que pasan aquí dentro no te voy a engañar", señala el español.

"Los colonos judíos están gritando muerte a los árabes, los árabes dicen ‘que nos den nuestros derechos’ ya están cansados de odiar solo quieren que se les respete. No están luchando ya por una Palestina libre, están luchando por sus derechos, nada más", concluye.

Vídeo de un allanamiento de morada en Haifa por parte de la Policía israelí a una familia árabe.

Vídeo de un linchamiento por parte de extremistas árabes a familiares de la novia de Isaac Oglobin, que fueron apedreados.

Vídeo bloqueado en youtube y emitido por la televisión israelí pública de un ataque a a árabes en Bat Yam.