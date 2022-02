El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que está convencido de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, atacará Ucrania y que ya tomó esa decisión.

"En este momento estoy convencido de que ya ha tomado una decisión", dijo Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si cree que el mandatario ruso ha adoptado ya una resolución al respecto.

El presidente estadounidense descartó que Putin contemple "ni siquiera de forma remota" emplear armas nucleares, aunque subrayó que está centrado en "intentar convencer al mundo de que tiene la capacidad de modificar las dinámicas en Europa".

Recordó que actualmente los soldados rusos rodean Ucrania desde distintas partes de la frontera común y desde Bielorrusia. "Creemos que las fuerzas rusas están planeando atacar Ucrania en la próxima semana, los próximos días. Creemos que atacaran la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2,8 millones de habitantes inocentes", detalló.

Preguntado sobre si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debería abandonar su país en caso de invasión rusa, Biden indicó que "puede que sea una elección sabia".

Por ello, justificó que EEUU esté dando cuenta de los supuestos planes de Moscú: "No porque queramos un conflicto, sino porque vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para eliminar la razón que pueda usar Rusia para invadir Ucrania y evitar que se muevan". En ese sentido, insistió en que Rusia está buscando crear un pretexto y se apoya en la desinformación para justificar un ataque al país vecino.

Biden alertó de que si Rusia finalmente invade el territorio ucraniano será "responsable" de una guerra "innecesaria y catástrofica" que ha elegido llevar a cabo.

A lo largo de su alocución, el mandatario estadounidense hizo hincapié en la "unidad" entre EE.UU. y sus aliados frente a Rusia y amenazó, una vez más, con imponer sanciones a Moscú en caso de ataque a Ucrania.

No obstante, Biden dejó la puerta abierta a la diplomacia, ya que, en su opinión, "no es demasiado tarde para desescalar y regresar a la mesa de negociaciones".

Macron volverá a hablar con Zelenski y Putin este fin de semana

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablará este fin de semana con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente, en una nueva apuesta por la vía del diálogo para evitar que la situación degenere.

El jefe del Estado francés mantendrá una conversación telefónica con Zelenski el sábado y con Putin el domingo, indicaron este viernes fuentes del Elíseo tras la conversación conjunta mantenida esta noche entre Macron y algunos de los principales aliados occidentales.

Participaron en esa charla el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y los mandatarios de Alemania, Olaf Scholz; Italia, Mario Draghi, y el Reino Unido, Boris Johnson. También estuvieron presentes los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumanía, Klaus Iohannis, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Tal y como había avanzado a su término la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, constataron su preocupación porque "la situación en y alrededor de Ucrania sigue siendo amenazante".

"Todos tienen claro que los acuerdos de Minsk son la única vía posible para solucionar el conflicto", dijeron fuentes del Elíseo sobre ese pacto firmado en febrero de 2015 por Putin y el entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

Desde Francia instaron a tomar con mucha precaución y a verificar toda la información sobre la situación en el terreno. "En este periodo de gran volatilidad hay gran riesgo de manipulación", dijeron las fuentes.

Según las mismas fuentes, "hay que hacer todo para evitar una confrontación" que cambiaría la realidad geoestratégica en Europa y mantener para ello "abiertos todos los canales de diálogo con Rusia".

Los socios europeos recalcaron de nuevo que una invasión rusa de territorio ucraniano bajo control gubernamental ucraniano desencadenaría "sanciones masivas".

Desde París se cree que corresponde a Putin actuar, "ya sea para negociar o para provocar", pero no se pronunciaron con firmeza sobre la posibilidad de que vaya a haber una invasión.

"Cada uno tiene su información. Creer o no creer no es un método diplomático. Podemos apostar que habrá una invasión o no, pero ninguno de nosotros, ninguno de los líderes que han hablado esta noche, están en la cabeza de Putin", sostienen las fuentes del Elíseo.

"Debemos actuar para evitar el momento en el que todo cambie. Todavía es posible la diplomacia", añadieron alabando también la "sangre fría" de las autoridades ucranianas y dejando claro que la respuesta a una eventual invasión de ese país será "dura".