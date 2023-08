El Congreso de Colombia investiga a Gustavo Petro por posibles irregularidades en su campaña

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, la única que puede comenzar un proceso de destitución contra un presidente, ha abierto una investigación contra el mandatario, Gustavo Petro, por los hechos revelados por la Fiscalía en el caso de su hijo, Nicolás Petro.

"Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionados con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez Castro meses atrás, éste se encuentra en etapa de investigación previa", informó el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Wadith Manzur, del partido Conservador.

Confía en la Justicia

Por su parte, Petro ha asegurado que confía en la Justicia y espera que se aclaren los hechos, después de que su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, revelara a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió llegó a la campaña electoral de 2022. De hecho, el propio presidente se ha ocupado de designar a un abogado para que le represente en el proceso.

Según Petro, "serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda". "Afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la Justicia debe aplicarse de manera imparcial", agregó el presidente colombiano en un comunicado.

El fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, explicó este jueves en una audiencia judicial que Petro Burgos reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante y de empresarios la usó en beneficio propio, y otra fue a parar a la campaña presidencial de su padre.

En un comunicado, Petro ha lamentado la información expresada por el fiscal sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. No obstante, ha insistido en que el escándalo que enfrenta a solo tres días de cumplir su primer año en el cargo no afectará el desarrollo de su agenda presidencial, aunque hoy no tendrá ningún acto público.