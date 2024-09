Continúa la violencia policial contra los pensionistas que protestan en Argentina contra el veto a la ley de movilidad

Las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich han reprimido de nuevo con palazos y gases pimienta a los jubilados, que se manifestaban este miércoles contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad. Esta legislación permitía una subida de las pensiones mínimas. Además de las agrupaciones de jubilados, se sumaron a la convocatoria diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales para apoyar su reclamo.

El ataque se saldó con 27 heridos y dos trasladados. "Hirieron a una compañera nuestra en los ojos", ha indicado Rubén, del movimiento Jubilados Insurgentes. "Con el ajuste, los jubilados perdieron como en la guerra", ha afirmado el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman.

Tras la represión de la semana pasada, los jubilados no se dejaron amedrentar y volvieron a las calles. Como cada miércoles, realizaron un acto a las 15 frente a los aledaños de la Cámara de Diputados. "Todos somos jubilados, es cuestión de tiempo", rezaba una pancarta situada cerca de la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao. "Con los jubilados no", exigía la bandera de la Multisectorial de Jubilados.

Entre las organizaciones convocantes estuvieron el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, Jubilados del Frente Grande, Jubilados Independientes, Plenario de Trabajadores Jubilados, UJEL, Confederación de Jubilados de la República Argentina, UTJEL, Jubilados Clasistas, Agrupación Germán Abdala ATE Capital, MJL Conat, Jubilados de Izquierda, Jubilados Insurgentes y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. También se sumaron agrupaciones políticas del kirchnerismo y la izquierda, junto con sindicatos y organizaciones sociales.

Testimonios frente al Congreso

"Estoy aquí porque coticé 44 años y resulta que cobro 220 mil pesos", relata José, uno de los jubilados que participó de la convocatoria, que fue trabajador del rubro de la construcción. "La verdad que es indignante. Muchos mantuvimos el sistema trabajando durante muchos años y ahora recibimos una miseria". Otro de los que estuvo presente en la movilización fue Jorge, más conocido como "El nono de Boedo", quien hace meses que participa de las convocatorias de las agrupaciones de jubilados frente al Congreso.

El protestante está convencido de la importancia de la manifestación popular para defender sus derechos. "Hay que estar en la calle, la lucha está en la calle", asegura. "Yo no vengo por mí, gracias a Dios estoy sano, no me sobra pero tengo un plato de comida. El problema es por los compañeros y por los vecinos, que lo están pasando muy mal", subrayó con los ojos vidriosos y se quebró.

Después del acto, los jubilados rodearon la manzana del Congreso. La tensión iba en aumento a medida que los agentes de las fuerzas de seguridad se desplegaban en la calle. "A quienes tienen cáncer, ¿les van a dar los remedios ustedes?", le dijo en la cara una jubilada a una agente uniformada. De un momento a otro, comenzó la represión de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

La titular de Seguridad continúa con su acción represiva ante las protestas de diversos sectores sociales que reclaman contra el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Del lado de Callao quedaron las agrupaciones de jubilados, mientras que en el perímetro de la Plaza de los Dos Congresos permanecieron las columnas de las formaciones políticas y sindicales.

Se llegó incluso a interrumpir, debido a las represalias, la exposición que brindaba en la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Bajaron a la calle diputados de Unión por la Patria como Hugo Yasky, Paula Penacca, Itai Hagman, Eduardo Valdés y miembros del bloque del Frente de Izquierda Unidad, como Myriam Bregman y Gabriel Solano.

Por su parte, el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, Marcos Wolman, explicó que, como todos los miércoles, tras el acto dieron la vuelta al Congreso y entraron por la calle Hipólito Yrigoyen para hacer el semaforazo de protesta. "Hoy había muchos miles de personas más que las que hay usualmente, pero la policía no nos permitió ni siquiera movernos", señaló.

Wolman asegura que no dejarán de movilizarse pese a la represión de las fuerzas de seguridad y alega que el próximo miércoles volverán a concentrarse en Congreso. "Dentro del plan de lucha que hemos definido, vamos a ir a la sede del PAMI para reclamar contra el recorte de medicamentos, que es un tema muy grave", afirmó.

El Gobierno insiste en que el veto a la ley de movilidad jubilatoria es imprescindible para mantener el superávit fiscal. "Nos parece una aberración", dijo Hagman. "Ni siquiera es el proyecto que presentamos nosotros, que era más ambicioso, sino simplemente una ley para que los jubilados recompongan lo que perdieron contra la inflación en estos meses. Que el ajuste sea sobre la gente y no sobre la casta es una decisión política", evaluó.

Por otro lado, el diputado desmintió la afirmación del presidente Javier Milei respecto a que las jubilaciones aumentaron si se las mide en dólares. "Las jubilaciones en términos reales, que es como hay que medirlas, bajaron. No es que hayan subido en dólares, sino que el dólar se ha apreciado, entonces las jubilaciones medidas en dólares son más altas como también es más alto el coste de un kilo de pan. ¿Qué sentido tiene esa medición?", planteó Hagman.

"El Gobierno, cuando hace esa comparación, toma el valor del dólar después de la gran devaluación que ellos mismos hicieron apenas asumieron. Devaluaron, aumentaron el valor del tipo de cambio y ahora cogen eso para hacer una pirueta discursiva. En realidad, los números indican que, con el ajuste, los jubilados han perdido".

"No hay nada más cruel que quitarles el pan de la boca a nuestros ancianos", declaró Paula Penacca, diputada de UxP, quien criticó el "sesgo autoritario" del Gobierno al vetar una ley aprobada con amplísima mayoría en ambas cámaras. "Estamos trabajando puertas adentro del Congreso para juntar los 172 votos necesarios para revertir el veto, y puertas afuera, acompañando la movilización popular", aseguró Penacca. "Deberíamos llegar a los dos tercios, tenemos 160 de votos favorables de base. Lo que no tiene que pasar es que algún sector se dé vuelta".