Socialista e hija de republicanos españoles, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, roza el final de sus cinco años de mandato sin intención de ceder en su batalla contra los coches más contaminantes, convencida de que debe limitarse su entrada en la ciudad.

Hidalgo (San Fernando, Cádiz, 1959) acaba de despedirse además de tres años en la presidencia del grupo de ciudades contra el cambio climático C40, donde los políticos locales han asumido la responsabilidad de mostrar que la transición hacia una economía más verde es posible.

En Copenhague, donde le ha pasado el liderazgo de esa red a su homólogo de Los Ángeles, Eric Garcetti, defiende una gestión que a medida que ha ganado espacio para los peatones en París le ha valido una resistencia creciente de los sectores más conservadores.

En sus cinco años de mandato ha habido atentados o el incendio en abril de la catedral de Notre Dame, pero su política medioambiental ha sido la más cuestionada. ¿Cuál cree que es el origen de esa virulencia?

Ha habido críticas por medios y sedes muy conservadores, por lobbies, pero no por la población. Los parisinos, sobre todo los jóvenes, los que viven en la ciudad, siempre la han apoyado. La habían votado y la hemos realizado.

Se habla del lobby del automóvil, pero también el usuario habitual del coche parece estar enfadado. ¿Qué hacer para convencer a la gente de que ya no se puede vivir como antes?

Yo creo que ya lo sabe. En París, donde hay cada año 2.500 muertos por culpa de la contaminación y muchas enfermedades debidas a la polución del aire, cuando la población me eligió en 2014 era porque quería que esto se acabe.

Los políticos, a nivel local o nacional, tienen que tener una determinación muy fuerte para poder concretar sus programas. Como se ha visto en este movimiento de los jóvenes que no van al cole los viernes, cuando se le da la palabra a la mayoría, a los ciudadanos, hablan y no dicen lo mismo que las fuerzas más conservadoras.

La principal causa de la contaminación del aire en ciudades como París proviene del coche y el diésel. Si queremos actuar hay que limitar su entrada, reformar completamente las calles, dar más posibilidades a los peatones, a la gente que utiliza las bicis, y es lo que hemos hecho.

¿Hasta qué punto cree que muchas de las críticas han estado condicionadas por ser mujer en la primera línea política?

Seguramente parte de los conservadores, cuando ven a una mujer que lleva estos combates, intentan quitarle credibilidad a su palabra y actuación, pero hemos dejado atrás todo eso, hoy lo que veo es que hemos cambiado bastante la ciudad.

También hemos hecho otros cambios fundamentales, como en la utilización de la energía para que no se produzca tanto gas con efecto invernadero.

Los Juegos Olímpicos de París en 2024 son una oportunidad para mostrar las mejores prácticas que la ciudad quiere aplicar. ¿Se va a presentar de nuevo al cargo para acabar esa labor pendiente?

Estoy en este cargo hasta marzo. Todavía no ha llegado el tiempo de la campaña. Por ahora estoy de alcaldesa y dejando claro el contrato que tengo con los parisinos, pero los Juegos son una magnifica ocasión de acelerar esos cambios.

Si ganamos la posibilidad de organizarlos fue precisamente porque tenía y teníamos una visión sobre la ecología y la transformación de la ciudad para bajar la contaminación del aire.

El alcalde de Los Ángeles Eric Garetti, la alcalde de París Anne Hidalgo y el alcalde Frank Jensen en la Cumbre Mundial de Alcaldes en Christiansborg en Copenhague. EFE / EPA / Martin Sylvest

Ha sido durante tres años presidenta del C40. ¿Qué responsabilidad tienen las ciudades a la hora de actuar contra el cambio climático?

Tienen una responsabilidad grandísima. Estos tres últimos años los alcaldes del mundo entero hemos demostrado que cuando se actúa hay resultados.

En un mundo donde ha habido mucho escepticismo, donde nos decían 'están hablando del fin del mundo pero no podrá pasar nunca, están contra la economía', hemos aportado la prueba de que la transición está en marcha y de que cuando no deja a la gente de lado es algo que también da más calidad de vida a cada uno.

Usted es uno de los rostros más fuertes del Partido Socialista francés. Con la excepción de Portugal, ¿qué cree que ha pasado en el resto de Europa para que el socialismo se esté viendo superado por la derecha y los populismos?

Soy socialdemócrata, pero antes que nada, alcaldesa de París, y no me he implicado mucho en la vida de mi partido. Miro con mucha alegría e ilusión lo que ha pasado en Portugal, con mi amigo Antonio Costa, que también fue alcalde de Lisboa. Y miro y apoyo, siempre he apoyado desde el primer momento, a Pedro Sánchez, porque creo que es el porvenir de España.

Creo que hoy la socialdemocracia es muy importante porque los socialdemócratas también incluyen este tema de la ecología, esta nueva manera de ver el mundo. Tenemos que convertir todo esto en uno de los puntos fuertes sobre el cual los valores y la filosofía socialdemócrata puede aportar algo.