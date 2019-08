Italia ha ofrecido trasladar en uno de sus barcos a los 98 migrantes rescatados que quedan a bordo del Open Arms con la condición de que el Gobierno español retire la bandera al barco humanitario de la ONG catalana.

Así lo ha confirmado el ministro de Transportes italiano, Danilo Toninelli, quien se ha mostrado dispuesto a que los rescatados, que llevan bloqueados 19 días en el Mediterráneo, a 800 metros de la isla italiana de Lampedusa desde el pasado jueves, sean trasladados a un buque de la Guardia Costera italiana para ser conducidos a un puerto español.

Sin embargo, exige que España retire el pabellón al Open Arms. "Estamos dispuestos a llevar nosotros, con nuestra Guardia Costera, al puerto ibérico que nos sea indicado a todos los migrantes que están a bordo del Open Arms, pero España debe dar un paso adelante e inmediatamente quitar su bandera del barco de la ONG", ha explicado Toninelli.

La medida dejaría al buque sin posibilidad de seguir navegando y rescatando a personas

Según el derecho marítimo, la bandera determina la autoridad, jurisdicción y protección del Estado sobre los buques bajo su pabellón, así como el ejercicio de sus potestades, algo que pierden al ser retirada. Es decir, que dejaría al buque humanitario sin posibilidad de seguir navegando y rescatando a personas en el Mar, algo parecido a lo que ocurrió con el barco Aquarius tras su viaje a València, hace poco más de un año, con más de 600 migrantes rescatados a los que Italia también se negó a dejar desembarcar en sus puertos. spara el buque español.



La nueva postura italiana ha llegado después de que la ONG española rechazara una primera oferta de Toninelli: escoltar y dar asistencia al Open Arms en su navegación hasta un puerto español de Baleares.

"Nos pusimos a disposición con la Guardia Costera para acompañar al Open Arms a España, ofrecer asistencia técnica y transportar a parte de los migrantes a bordo de una de nuestras embarcaciones para el viaje", escribió anoche el ministro, del Movimiento 5 Estrellas, en su cuenta de Twitter. Pero lamentó que "la ONG se ha negado increíblemente, con una actitud que hace sospechar que hay mala fe de su parte".

"Situación actual del Open Arms.- EFE

Toninelli, ha pedido de nuevo al Gobierno español que haga todo lo necesario para frenar a la ONG propietaria del barco Open Arms porque la situación es "insostenible", mientras la ONG informa de que otros cinco migrantes se ha lanzado al agua para llegar a Lampedusa, y ya son 15 hoy.

"He tenido hace poco una conversación con España y espero que el Gobierno español responda a nuestra solicitud haciendo lo que sea necesario para frenar a la ONG. Espero que lo haga lo antes posible, en las próximas horas, porque la situación a bordo del Open Arms se ha vuelto insostenible", escribió en Facebook Toninelli.

España verificará esta oferta cuando "se haga formal"

El Gobierno español, por su aprte, ha asegurado que va a verificar, a través del Ministerio de Exteriores, las "intenciones" expresadas por el Ejecutivo italiano.

Según fuentes del Gobierno, "cuando se tenga conocimiento formal, se adoptarán la medidas inmediatas que sean precisas".

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha avanzado este martes que el Gobierno ofrecerá "en las próximas horas" una solución al Open Arms ante la situación de "emergencia humanitaria" y porque España "no va a mirar hacia otro lado como está haciendo el ministro Matteo Salvini".

En una entrevista en RNE, Robles no ha desvelado si esa opción pasa por el traslado de los inmigrantes en avión como ha solicitado la ONG y ha señalado que será la alternativa que el Gobierno entienda "la mejor y más adecuada desde el punto de vista humanitario".

Robles ha precisado que "no es el momento de entrar en debate con el ONG" Open Arms y ha insistido en que se tratará de una solución "posibilista" porque el Gobierno español "no va a callarse". En esta línea, Robles ha lamentado que ministros como Salvini "alardeen ante el drama humano y diga que los inmigrantes no entran en Italia".

También ha instado a la Comisión Europea a que en la próxima reunión del Consejo Europeo de Ministros de Interior se plantee este tema: "No se puede mirar para otro lado".

Situación "fuera de control" a bordo

La situación a bordo de Open Arms es "insostenible" y está "fuera de control", según la ONG, que ha infor amado de que este marte se han lanzado al agua diez de los rescatados para itnentar lñlegar nadando a tierra firma, que está a 800 metros de donde está fondeado el buque desde hace varios días.

La organización ya ha denunciado que los migrantes tienen ataques de ansiedad, que se han producido peleas y que la desesperación ya llevó el domingo a un grupo de ellos a tirarse por la borda para tratar de llegar a nado a Lampedusa.

El presidente de Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, propuso el lunes que los migrantes sean transferidas a Catania (Sicilia) y de ahí trasladadas en avión a España.

"Para dar dignidad a los rescatados, podrían transferirlos a Catania y desde allí en avión llevarlos a Madrid. Alquilar un Boeing para 200 personas tiene un coste de 240 euros por pasajero", dijo a los periodistas congregados en el muelle de Lampedusa.