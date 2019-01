La crisis política en Venezuela se encona cada vez más a medida que pasan las horas. La autoproclamación de Juan Guaidó —hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela— como presidente interino del país ha desencadenado una ola de protestas por todo el país. El reconocimiento de Guaidó por parte Estados Unidos incrementa la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. Otros muchos países, sobre todo latinoamericanos, han seguido a Trump, complicando aún más una situación de final incierto

A partir de ahora contaremos con detalles todas las reacciones y los acontecimientos al minuto. También en España, donde el debate político está muy encendido

El secretario general ONU pide una investigación sobre las víctimas en Venezuela

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hoy una investigación "transparente e independiente" sobre los incidentes en Venezuela, en particular, en relación a las víctimas que se estarían produciendo.

Guterres pidió, además, a todos los actores "disminuir las tensiones", hacer todo lo posible para prevenir la violencia y evitar cualquier escalada, según una declaración emitida en Davos (Suiza), donde Guterres pronunciará hoy un discurso en el Foro Económico Mundial.

El presidente del Parlamento Europeo pide a Maduro que evite la violencia

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que respete a la población venezolana y evite la violencia, tras la autoproclamación del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como nuevo mandatario del país.

"Exijo a Maduro que respete al pueblo de Venezuela y que evite la violencia. Recuerdo que el Parlamento Europeo ya pidió que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes perpetrados por el régimen", dijo Tajani a través de su cuenta en Twitter.



¿Quién apoya a Maduro y quién no?

Estados Unidos y otros países como Argentina, Canadá, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala o Paraguay han expresado su apoyo a Guaidó mientras que México, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Turquía, Rusia y China apoyan a Maduro.

¿Dónde está Juan Guaidó?

Wilmer Guaidó, padre del líder opositor autoproclamado presidente interino de Venezuela, ha dicho a la Cadena SER que no sabe dónde está hijo. El último tuit de Juan Guaidó es de la 22.00 horas del miércoles (3.00 horas del jueves en España). "No he hablado con él". Ahora en Venezuela es madrugada, por lo que es posible que esté descanso. De momento no hay noticias de que haya sido detenido.

No tengo palabras para expresar el dolor que siento al seguir enterandome que venezolanos han sido asesinados durante las protestas en las últimas horas.



A sus familias, solo les puedo garantizar que la Justicia y la Paz reinará en nuestra patria. — Juan Guaidó (@jguaido) 24 de enero de 2019

El Gobierno español defiende una posición común de la UE frente a la crisis en Venezuela

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, ha defendido este jueves que España debe mantener una postura común con la Unión Europea ante la crisis institucional de Venezuela, que "es como tenemos que ir", ya que la posición de Europa "siempre es moderada y eso es buenísimo".

En una entrevista en RNE, Duque se ha manifestado así al ser preguntado sobre si España debe reconocer al autoproclamado presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela.

"No estamos en tiempos de que cada país de Europa haga una cosa diferente y luego tener que enmendar", ha señalado el ministro, quien ha asegurado que la Unión Europea siempre apoya la democracia en general y en Venezuela, a la Asamblea Nacional.

Turquía y China se alinean con Maduro

Japón, Australia, Georgia, China y Turquía... son numerosos y variados los países que se han pronunciado sobre la crisis venezolana. La postura más llamativa es la de Turquía yChina, países que ha mostrado su apoyo a Niciolás Maduro. El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, reiteró este jueves su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y criticó la "interferencia" de Estados Unidos tras afirmar que reconocer a Juan Guaidó como nuevo jefe del Estado llevará el "caos" al país caribeño.

China también censuró la "intrusión en asuntos internos" por parte de Estados Unidos en el país sudamericano, después de que Washington reconociera como legítimo al autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó. "China apoya los esfuerzos del Gobierno de Venezuela para mantener su soberanía, independencia y estabilidad", afirmó hoy en la rueda de prensa diaria la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Hua Chunying.



Pablo Casado aprovecha para cargar contra Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de "lamentable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no reconozca como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó por ser rehén de sus socios "podemitas financiados por la narcodictadura venezolana".

En declaraciones a Es Radio, Casado ha advertido de que España no puede "quedar al margen" de lo que es "una ola de reivindicación de la libertad y democracia" en Venezuela y ha considerado como una "vergüenza nacional" que Sánchez esté Davos (en el Foro Económico Mundial) para intentar "eludir" su responsabilidad.

Felipe González apuesta por que el Gobierno y sus socios europeos reconozcan a Guaidó como presidente

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este jueves que el Gobierno de España, junto a los socios europeos, se tienen que poner de acuerdo para reconocer al opositor presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. González ha descrito la noticia como "una buena noticia" y la considera "coherente" con la deriva interna que sufre el país.

El ministro de Defensa de Venezuela dice que los militares no aceptarán a Guaidó

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este miércoles que los militares no aceptarán "a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses", después de que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamara esta misma jornada como presidente interino.

"El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley", dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

En el mismo mensaje añadió que la Fuerza Armada defenderá la Constitución y será "garante de la soberanía nacional".

El mensaje fue redifundido por Nicolás Maduro, así como el del jefe del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, quien señaló que los militares serán "leales" al mandatario chavista.

16 muertos en las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cifrado este miércoles en 16 el número de muertos en los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y fuerzas de seguridad en Venezuela.

"CIDH sigue de cerca los graves hechos de violencia en Venezuela en el contexto de las manifestaciones de hoy, que ya han generado al menos 16 muertes, decenas de heridos y detenciones", ha indicado la organización a través de su cuenta en la red social Twitter.