Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández respaldan a Irene Montero

El presidente y la vicepresidenta de Argentina, Alberto Fernández y la Cristina Fernández de Kirchner, han manifestado su solidaridad y apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras ser víctima de violencia política por parte de la ultraderecha española.

Fernández de Kirchner fue la primera en mostrar su apoyo a Montero, con quien estuvo reunida los primeros días de noviembre –durante la visita de la ministra a Argentina-, a raíz del vídeo en el que se ve a la funcionaria defenderse de los ataques machistas y decir "basta de violencia política".

La grabación, que subió la ministra española a sus redes sociales y que luego la vicepresidenta retuiteó, contiene parte del discurso que brindó Montero ante el Congreso de Diputados, después de haber sido el blanco de duras críticas por parte de referentes de Vox que apuntaron sin reparos contra su vida personal.

La respuesta tiene como telón de fondo el debate sobre la Ley del ‘solo sí es sí’.

'Para que se pueda saber que las feministas y demócratas vamos a para los pies a esta banda de fascistas con más derechos'

"Quiero solicitar que se incorpore al Diario de Sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre. Para que después de mí no venga ninguna. Para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Para que se pueda saber que las feministas y demócratas somos más y les vamos a para los pies a esta banda de fascistas con más derechos", sostuvo Montero, ante un recinto que la aplaudió de pie.

Las palabras de la ministra tuvieron lugar en la sesión de este miércoles, en la que se estaba debatiendo los Presupuestos del Ministerio de Igualdad. Las palabras de Montero son la respuesta a algunos representantes de Vox, entre ellos Carla Toscano, que afirmaron que el único mérito que se le puede atribuir es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Unidas Podemos.

Tras la difusión del video, el presidente Alberto Fernández también envió un mensaje a la dirigente española. "La violencia política y machista contra las mujeres es intolerable, y debemos repudiarla con fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra Irene Montero víctima hoy de crueles ataques", escribió en su cuenta de Twitter.

Ultraderecha violenta

Para la ultraderecha todo vale, incluso los insultos y así lo dejó patente cuando este miércoles afirmó que el "único mérito" de la ministra de Igualdad ha sido "estudiar en profundidad a Pablo Iglesias".

Esta referencia a la relación personal de la ministra con el exvicepresidente del Gobierno central provocó la reacción de los grupos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y la CUP, ya que se pudieron escuchar palabras como "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo".

En esa misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó que "es intolerable que se profieran insultos y ataques machistas" a Montero en el Congreso, para apostillar que "no vale todo en política" y que España es "mejor que el partido del odio".

Montero en Argentina

Durante los primeros días de noviembre, la ministra de Igualdad estuvo de visita en Argentina, en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

En esos días, se reunió con el presidente Alberto Fernández y con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

'Argentina es un país que tiene mucho que enseñarle a España en materia de memoria'

Asimismo, visitó la ex Esma y destacó que Argentina "es un país que tiene mucho que enseñarle a España en materia de memoria, es un ejemplo", porque su pueblo ha decidido "no olvidar, condenar el terrorismo de estado, las desapariciones forzadas, la perdida de muchísimos militantes por la democracia y por la libertad en una estrategia planificada por el estado".

En ese mismo sentido, agregó: "Yo creo que la derecha española tiene mucho que aprender de las Madres de Plaza de Mayo y la capacidad de memoria y respeto a los derechos humanos del pueblo argentino y su capacidad para construir verdad, justicia, repetición y no repetición".