El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con los contactos con otros líderes europeos y se ha reunido con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

Conte ha colgado una foto en Twitter de este encuentro que se celebra al mismo tiempo que el presidente del Consejo, Charles Michel, se reúne con los jefes de Gobierno de los países "frugales" —Suecia, Dinamarca, Austria y Países Bajos— los más reacios al fondo de recuperación y los que están exigiendo más condiciones y controles para aprobarlo. El tuit de Conte, además, contiene un mensaje hacia los frugales.

"Continúa la negociación, de una parte la gran mayoría de países —incluyendo los más grandes, Alemania, Francia, España e Italia— que defienden las instituciones europeas y el progreso europeo, y de la otra pocos países, los llamados 'frugales'", dice Conte en su mensaje.

Antes de esta reunión Sánchez ha mantenido otros contactos, entre ellos una larga conversación con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la nueva propuesta de acuerdo, según han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

Michel y Sánchez hablan de la nueva propuesta de acuerdo

Fuentes del Consejo han confirmado a EFE esta conversación aunque no dan detalle sobre esta nueva propuesta que Michel ha explicado a Sánchez en esta mañana de la tercera jornada de la cumbre. Mientras, desde la delegación española sólo admiten que Sánchez está teniendo contactos pero no dan cuenta de con quién.

El plenario del Consejo Europeo, que iba a reanudarse a mediodía, se retrasa porque siguen los contactos a varias bandas para tratar de acercar posiciones.

Las reuniones de Michel en grupos reducidos

Los contactos en grupos reducidos continúan y durante la mañana Michel ha tenido al inicio de la jornada una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

A su llegada a la reunión, Merkel ha considerado que la tercera jornada de la cumbre es "la decisiva", pero reconoció que aún no puede decir "si se encontrará una solución".

Otros líderes que también han hablado a su llegada al Consejo y han admitido su poco optimismo con la evolución de las negociaciones. Pedro Sánchez no ha hablado a su llegada y tampoco lo hizo el sábado.

El primer ministro portugués, Antonio Costa, ha señalado esta mañana en declaraciones a la prensa de su país que los países "frugales" -Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia- deberían hacer "un esfuerzo" porque todos los movimientos que se han hecho hasta ahora han sido pensando en la aprobación de estos países.

Costa advierte que los "frugales" tienen que hacer esfuerzo

El primer ministro luso explicó, antes de comenzar la tercera jornada de reuniones del Consejo, que sigue manteniendo "esperanza" en que se alcance un acuerdo hoy, y aseguró que hay un "espíritu de compromiso total", aunque advirtió que "no puede ser unilateral".

En este sentido, se refirió al grupo de los llamados "frugales", que reclaman más recortes al plan y más control sobre las ayudas.

Asimismo, apuntó que no se pueden acometer excesivas reducciones en el fondo pospandemia o se correrá el riesgo de tener un instrumento frágil.

"Tenemos que salir de aquí obviamente con un compromiso, pero no podemos reducir más de aquello que es la necesaria ambición y la necesaria capacidad para responder a una crisis de esta dimensión", indicó. Si se lograse un acuerdo con un "instrumento insuficiente", el riesgo, avisó, es de "estar creando una ilusión".

"La cuestión principal es si salimos de aquí con un instrumento que tiene el acuerdo, pero ya no tiene capacidad para responder a las necesidades efectivas", insistió.

Portugal se presentaba en esta cumbre con voluntad de aprobar la propuesta inicial tras haber resuelto las dos cuestiones que preocupaban al país, referentes a la Política Agraria Común (PAC) y a la cofinanciación de las regiones autónomas.

Rutte dice que se "quiere ayudar" al Sur, pero con reformas

El primer ministro holandés, Mark Rutte, reconoció este domingo que "hay problemas importantes en el Sur" y mostró su disposición a "ayudar", pero advirtió de que también quiere que "se implementen las reformas necesarias" y recordó que "todo el mundo debe estar de acuerdo" con la propuesta final.

"Estamos intentando ver todos juntos adónde nos va a llevar esto. ¿Cómo podemos salir de ahí? Es complicado. Nos damos cuenta de que hay problemas importantes en el Sur y queremos ayudarles también, pero queremos que el Sur implemente las reformas necesarias. Como Países Bajos, ya no estamos aislados (en su posición). Eso es buena noticia", explicó.

Preguntado por si sus colegas europeos le habían sometido a una "presión considerable" porque "en algún momento" la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, "abandonaron la sala" donde se celebraba la cumbre, Rutte contestó: "Nos reunimos con más gente, no soy la única causa por la que alguien sale de la sala".

El liberal holandés añadió que Merkel y Macron "rebosan de entendimiento hacia todo el mundo", y señaló que "también tienen ganas de volver a su casa" pero "las diferencias siguen ahí".

Rutte consideró posible alcanzar un trato, incluso en lo que respecta al tamaño del paquete de ayudas, pero subrayó que "hay problemas realmente grandes", como las cuestiones del "Estado de derecho, en combinación con los préstamos y, por supuesto, los subsidios".

Además de las condiciones de acceso al fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, también ha surgido otro debate paralelo en Bruselas, después de que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y el de Hungría, Viktor Orbán, rechazaran imponer condiciones relacionadas con el Estado de derecho para recibir financiación de ese plan.

Se retrasa el reinicio de la cumbre europea

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, confió "sinceramente" en que hoy logren "romper el punto muerto" en las negociaciones.

"Desde el principio he dicho que tenemos que hacer compromisos, pero que estos compromisos no pueden ser unos que agüen nuestro nivel de ambición para una sólida respuesta europea a la crisis del coronavirus", consideró, y agregó que "afrontamos una crisis económica sin precedentes y no podemos permitirnos mostrarnos divididos o débiles".

Su homólogo húngaro, Viktor Orbán, declaró a los periodistas en un parque de Bruselas que no quería "entrar en echar las culpas", pero añadió que "el holandés es el hombre responsable de todo el lío", en referencia al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, el mandatario más reticente a aprobar el fondo de recuperación con un nivel elevado de ayudas directas a los países más afectados por la pandemia.

Las líneas que dividen a los Veintisiete no se han movido sustancialmente y las concesiones propuestas por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para vencer la oposición de los autodenominados "frugales" -Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca- no convencen a estos países, que reclaman más recortes al plan y más control sobre las ayudas.