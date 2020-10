El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, en declaraciones a la cadena de televisión norteamericana Fox, que no participará en el segundo debate con su rival demócrata, Joe Biden, si éste se realiza de manera virtual.

El anuncio de Trump tiene lugar poco después de que la Comisión para los Debates Presidenciales anunciase que el segundo debate, programado en principio para el 15 de octubre en Miami (Florida), se celebraría de manera virtual por motivos de seguridad.

Tanto el presidente Trump como un número creciente de personal de la Casa Blanca han dado positivo por covid-19 en los últimos días. Sin embargo, según considera el mandatario, con su decisión la Comisión para los Debates Presidenciales "trata de proteger" al candidato demócrata.

"No voy a hacer un debate virtual (...). No, no voy a perder el tiempo con un debate virtual", dijo el gobernante a la cadena de televisión conservadora, a la que concede frecuentemente entrevistas. Por su parte, el equipo de Biden, que en los últimos días se ha mostrado preocupado por la seguridad del debate ya que se producirá menos de dos semanas después de que Trump diese positivo, dijo que el exvicepresidente participaría de manera virtual.

Así pues, el candidato demócrata había asegurado que participaría en el debate siguiendo las recomendaciones de seguridad sanitaria que dictasen los organizadores y siguiendo también la opinión de los expertos en salud.

Un debate a distancia para "proteger la salud"

La Comisión para los Debates Presidenciales decidió que el debate programado para el martes de la semana que viene en Miami se celebraría con los candidatos desde lugares separados "para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados".

Sólo el moderador Steve Scully, de la televisión C-SPAN, y el público, estarían en el Centro Adrienne Arsht para las Artes, en el Condado de Miami Dade, en un debate que se había organizado en un formato con la participación de los votantes indecisos.

Biden "espera hablar directamente con el pueblo estadounidense y comparar su plan para unir al país y reconstruir el liderazgo fallido de Trump sobre el coronavirus", que, según explica el equipo de campaña demócrata, "ha llevado a la sólida economía que heredó (de Obama) a la peor recesión desde la Gran Depresión".

En sus declaraciones a la cadena Fox, Trump, quien el pasado fin de semana tuvo que estar ingresado en un hospital militar debido a la covid-19, indicó que no había sido informado de los cambios antes de que fueran anunciados públicamente. Asimismo, el presidente también ha manifestado que ya está listo para acudir a mítines presenciales pese a haber dado positivo hace menos de dos semana.