La defensa de Pablo González no ha tenido acceso a los supuestos documentos encontrados en el móvil del periodista

Pablo González fue detenido hace 14 meses y desde entonces su defensa no ha podido acceder a prácticamente ningún documento o material que sustente las acusaciones de espionaje que pesan sobre el periodista, según han señalado sus abogados en repetidas ocasiones.

El medio ruso Agentstvo ha publicado que las autoridades polacas han podido "analizar los dispositivos digitales del 'periodista' español" y que en ellos se han encontrado informes sobre Zhanna Nemtsova, hija del opositor ruso Boris Nemtsov –asesinado en Moscú en 2015–, y sobre personas del entorno de la fundación que ella misma impulsó en honor a su padre.

Sin embargo, la defensa de Pablo González, en declaraciones a Público, ha negado tener constancia de esos análisis y ha subrayado, una vez más, que las autoridades polacas no les han permitido comprobar los materiales que le fueron requisados al periodista cuando fue detenido.

El abogado de González, Gonzalo Boye, ha repetido en más de una ocasión que tan pronto se les permita acceder al móvil, ordenador o a cualquier otra prueba que haya sido extraída de dichos dispositivos digitales, procederán a solicitar un análisis pericial para precisar su creación, origen o cualquier modificación que haya podido sufrir el archivo o el dispositivo. Pero esto, hasta ahora, ha sido imposible porque la Justicia polaca no ha presentado dichas pruebas.

Agentstvo es una de las cabeceras de Proekt, un medio que el año pasado publicó que el presidente ruso Vladimir Putin había sido visitado en más de 30 ocasiones por un cirujano oncólogo y que habría recurrido a tratamientos como bañarse en sangre extraída de astas de ciervo.

Este medio ruso independiente, declarado "indeseable" por la Fiscalía General de Rusia, fue fundado en 2018 por el periodista Román Badanin, anterior jefe de redacción del canal de televisión ruso Dozhd, muy crítico con el Kremlin.

Las fuentes: el entorno de una exnovia y los servicios secretos polacos

Las dos fuentes referenciadas en la noticia sobre Pablo González son, por un lado, una persona de la Fundación Boris Nemtsov cercana a Zhanna Nemtsova y, por otro, alguien relacionado con los servicios secretos polacos, según se desprende del texto.

Esta última fuente es la que describe con detalle los supuestos documentos que se habrían encontrado en los dispositivos de Pablo González y que les permiten afirmar que el periodista sería una agente del GRU, la inteligencia militar rusa. Pero, la propia noticia incide en que a través de esos materiales no se puede saber quién los solicitaba y tampoco a quién se enviaban, si es que se enviaban. Es decir, explica el formato de los textos y el contenido de los documentos pero no que fueran encargados o enviados para realizar unas supuestas tareas de espionaje.

Según la noticia, entre los documentos también habría cartas de Boris Nemtsov que habrían sido copiadas desde el ordenador de su hija, a la que Pablo González conoció en enero de 2016, meses después de que el líder opositor ruso fuera asesinado en Moscú.

Pero en el relato se omite un dato clave para entender la relación entre Zhanna Nemtsova y el periodista español: ambos mantuvieron una relación sentimental que acabó de forma abrupta y conflictiva, según ha podido confirmar este medio a través de diversas fuentes.

Hasta ahora, Público no había hecho referencia a la vida personal o sentimental de Pablo González al considerar que esta debía quedar al margen del caso. No obstante, es importante aclarar que no se trata de información oculta para los amigos o familiares del periodista. De hecho, en el texto también se menciona a la última pareja de González, una mujer polaca que tampoco es desconocida para sus allegados.

Este medio ha contactado con Nemtsova para recabar su versión, pero ella ha declinado hacer cualquier comentario y ha justificado su negativa explicando que tiene un acuerdo de confidencialidad firmado con las autoridades polacas, al igual que declaró a Agentstvo.

Un ‘espionaje’ narrado en Twitter

Como señalaba el medio ruso, Pablo González conoció a la hija de Boris Nemtsov en Bruselas, cuando esta acudió a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE por sus siglas en inglés), a un acto en el que se iba a solicitar el esclarecimiento del asesinato de su padre.

Aquel encuentro fue comentado por el propio Pablo González en sus redes sociales y fue el germen para que el periodista publicara una entrevista con Nemtsova en el diario vasco Gara.

La información de Agentstvo también menciona a dos personajes a los que Pablo González se habría acercado y sobre los que habría realizado supuestos informes negativos: el abogado ruso y ucraniano Ilya Novikov y el disidente Vladimir Kara-Murza. Las redes sociales y el trabajo periodístico del reportero permiten comprobar cómo no ocultó su acercamiento a estos personajes. Por ejemplo, en Gara publicó en 2017 una entrevista con Kara-Murza.

En otro momento, la noticia de Agentstvo señala un detalle de los supuestos informes de Pablo González, una frase apuntada en uno de ellos: "Es bueno que no hubiera nadie de RBC que pudiera reconocerme en el foro de Boris Nemtsov en Praga".

Este supuesto temor de González se debería, siempre según el medio ruso, a que su padre trabajó durante años en puestos de gerencia en RBC, un grupo de medios de comunicación ruso, con sede en Moscú, propietario de uno de los principales canales de televisión del país. Fuentes del entorno familiar del periodista han señalado a Público que la vinculación con RBC se rompió hace más de diez años.

El artículo, sin embargo, no tiene en cuenta que Pablo González era muy activo en redes y escribió en Twitter sobre su presencia en el foro e, incluso, publicó fotografías en las que aparecía él mismo en el evento.

Agentstvo habla también de que algunos informes de González se escribieron "después del envenenamiento del exagente del GRU Sergei Skripal en 2018", sin que se explique esta referencia temporal.

Información bajo secreto

Los supuestos documentos que se habrían encontrado en los dispositivos de Pablo González formarían parte de la información extraída del móvil y ordenador del periodista por parte de los servicios secretos polacos.

La defensa de Pablo González subraya que "a esa información sólo tienen acceso la Fiscalía polaca y el ABW" (la Agencia de Seguridad Interna). Las autoridades polacas todavía no han puesto encima de la mesa esas pruebas y no han permitido a los abogados del periodista acceder a la información extraída de los dispositivos, según remarca la defensa a Público.

De hecho, personas cercanas al caso afirman que desde hace tiempo esperaban informaciones como la publicada esta semana, noticias en las que no se presentan pruebas pero que dan información sobre datos biográficos de Pablo González junto a sospechas no demostradas de que realizaba labores de espionaje.

En la noticia de Agentstvo, por ejemplo, se habla de que el periodista "escribió directamente que tenía miedo de usar sus cuentas bancarias y dijo que usaría efectivo y tarjetas bancarias emitidas a nombre de familiares". Este dato se corresponde con los detalles y la explicación que ofreció la defensa de Pablo González, y que recogió Público, sobre las identidades de los pasaportes y las tarjetas que se confiscaron al periodista. En esa información se contaba cómo una de las identidades que aparecían en esas tarjetas era el nombre del padre: Aleksey Rubtsov. A día de hoy, esta sigue siendo la única prueba que las autoridades polacas han señalado públicamente para sostener la acusación de espionaje.

La Fundación Boris Nemtsov

La fundación que creó Zhanna Nemtsova meses después del asesinato de su padre está registrada en Alemania, pero una gran parte de los proyectos que lleva a cabo se realizan en República Checa. De hecho, Nemtsova, a pesar de residir en Portugal, dirige en Praga el Centro Académico Boris Nemtsov en la Universidad de Carlos (Charles University). Sin embargo, el acuerdo para no comentar nada del asunto con este medio, según sus palabras, lo ha firmado con las autoridades polacas.

A los dos años de la creación de la fundación, Pablo González escribió en su blog personal: "Larga vida a esta iniciativa nacida de la desgracia, pero que no promueve el odio o la venganza, sino el diálogo para mejorar todos juntos". El periodista, en su texto, se mostró escéptico con la creación de iniciativas como esta, pero señaló que estaba seguro de los objetivos encomiables de la fundación: "Soy tremendamente escéptico con cualquier iniciativa de fondos, think tanks y otras organizaciones similares. Sin embargo en esta ocasión no me cabe duda de que es una iniciativa sincera para ayudar a conectar a rusos y europeos. No para promover revoluciones de colores, no para luchar contra una figura u otra mediante la crítica feroz, con razón o no, sino para intentar mejorar la propia Rusia mediante el contacto de personas".

La fundación organizaba anualmente, hasta 2019, el Foro Boris Nemtsov y lo hacía en octubre, en fechas cercanas al día 9 de ese mes, cuando se conmemoraba el cumpleaños del líder opositor asesinado. La iniciativa que sigue celebrando la fundación es la entrega del Premio Boris Nemtsov, cada 12 de junio, coincidiendo con la fiesta nacional de Rusia. En 2022 este galardón fue para el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La situación de Pablo González

En las últimas horas, los familiares y amigos de Pablo González han denunciado que este tipo de noticias sin pruebas y con fuentes anónimas menoscaban los derechos del periodista y su presunción de inocencia.

Por otro lado, también han confirmado que la situación del reportero en la prisión de Radom ha cambiado y que tiene compañeros en la celda. Juan Teixeira, portavoz de la Asociación #FreePablo y amigo de Pablo González, ha asegurado que, según el abogado Gonzalo Boye, el periodista "está ya con compañeros en la celda". Además, ha valorado esta modificación en las condiciones penitenciarias como algo "positivo" pero que queda "muy, muy, muy lejos" de lo que piden sus allegados, un juicio justo que llegue cuanto antes.