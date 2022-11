Los demócratas aguantan en el Senado pero la ventaja republicana en la cámara baja pone la alfombra roja al trumpismo

El Partido Republicano anunciaba un tsunami rojo (el color de ese partido) para las elecciones legislativas y éste no terminó de llegar. Todo apunta a que los republicanos recuperarán la Cámara de los Representantes, pero los demócratas no han sufrido la debacle que aquellos auguraban y, de hecho, están dando la talla en el Senado. A pesar de todo, la ventaja republicana en la cámara baja e importantes victorias en las elecciones a gobernador, como la de Ron DeSantis en Florida, ponen la alfombra roja para el regreso de Donald Trump y auguran un fin de legislatura tenso y conflictivo para Biden y su partido.

La inflación más alta en 40 años y la preocupación por la economía se dejaron notar como un asunto clave que llevó a los norteamericanos a las urnas. Esto sin contar con que la tendencia histórica en las elecciones de medio mandato es penalizar al partido en el gobierno y, según una encuesta de la cadena ABC y del Washington Post, el 43% de los estadounidenses cree estar peor que hace dos años. Eran malos mimbres para intentar trenzar un buen resultado estas elecciones.

En cuanto a la lucha por el Senado, ésta podría prolongarse aún durante días, en una reedición en esta cámara de lo que sucedió en las elecciones de hace dos años. Todo dependerá, como estaba previsto, del resultado final de varios estados clave, donde el candidato de uno u otro partido ganarán por apenas unos pocos miles de votos. Pasada la medianoche de Washington, los estados con un empate técnico en el recuento de votos eran Georgia, Pensilvania y Wisconsin. En todos ellos se había superado a esa hora el recuento del 80% de los votos. En estos comicios ha habido más de 44 millones de voto anticipado, sobre un tercio del voto total. Hace dos años, la mayoría de esas papeletas fueron a parar al Partido Demócrata.

Biden queda tocado para la segunda mitad de su mandato, pero no hundido del todo si en el recuento de los próximos días logra salvar el Senado. Con todo, estos resultados complican su candidatura a la relección en 2024, cuando tendrá 81 años y aspiraría a gobernar hasta los 85. La previsible victoria republicana en la Cámara de los Representantes supondrá, por un lado, el fin del liderazgo de la demócrata Nancy Pelosi (82 años) en esa cámara, y, por otro, pone la alfombra roja al regreso de Donald Trump, que se atribuyó todo el mérito de este resultado.

Era el resultado que el expresidente estaba esperando para impulsar su candidatura. Algunos de los candidatos que ha apoyado, además, han tenido victorias clave, como J.D. Vance, el autor de Hillbilly Elegy, que obtuvo su escaño al Senado por Ohio, o la negacionista electoral y defensora de las teorías de QAnon, Marjorie Taylor Green, que fue reelegida por su distrito a la Cámara de los Representantes. Este lunes, en la víspera de las elecciones, Trump ya anunció que el próximo 15 de noviembre realizaría "un anuncio muy grande", sugiriendo que podría ser la presentación oficial de su candidatura.

Las elecciones de medio mandato son tradicionalmente un referéndum al presidente y su partido. Y Biden se presentaba con un índice de aprobación bajo: apenas un 42,1%, según el dato de la web RealClearPolitics. En estos comicios se votaban los 435 escaños de la Cámara de los Representantes y 35 de los 100 escaños el Senado. En el ámbito estatal, había elecciones a 36 gobernadores. Precisamente en este ámbito emergió el que podrá ser el gran rival de Trump en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024.

Ron DeSantis, el gobernador de Florida, fue reelegido con un resultado histórico: si hace cuatro años apenas ganó por 30.000 votos, anoche aventajó a su rival demócrata en 1,5 millones de papeletas (20 puntos de diferencia). Ante estos datos, DeSantis no dudó en sacar pecho y presentarse como la alternativa más sólida a Donald Trump: "Ha sido una victoria histórica. Jamás nos rendiremos ante la turba woke". Pero el expresidente, que ya preveía este terreno, dejó lanzado el lunes en Fox News un ataque preventivo contra DeSantis: "Creo que, si se presenta, podría hacerse mucho daño. Realmente creo que podría hacerse mucho daño. Creo que a la base no le gustaría. No sería bueno para el partido".

Sobre el futuro de Biden y el resto de su legislatura, fuentes del entorno del presidente citadas por la CNN aseguraron que una Cámara de los Representantes en manos republicanas tendrá un efecto muy negativo para los demócratas y sus objetivos. De hecho, para nuevo presidente de esa cámara se postula con fuerza el californiano Kevin McCarthy, apoyado por Donald Trump, quien ya ha asegurado que entre sus planes están, entre otras cosas, investigar a Joe Biden y hasta plantear su juicio político o investigar al Departamento de Justicia sobre el proceso contra Donald Trump por los documentos secretos de Mar-a-Lago.

A pesar de todo, dichas fuentes citadas por la CNN aseguraron que los resultados de estas elecciones no tienen por qué ser decisivos en cuanto a la decisión de Biden de presentarse a la reelección. Los dos presidentes demócratas anteriores a Biden, Bill Clinton y Barack Obama, perdieron en sus elecciones de medio mandato 54 escaños (Clinton en 1994) y 63 asientos (Obama en 2010) y después ganaron sus elecciones presidenciales. Y, de nuevo, Biden podrá alegar que no se ha producido la debacle anunciada por los republicanos: "Definitivamente no es una ola republicana, eso es seguro", aseguró a la cadena NBC el senador republicano Lindsay Graham.

Los asuntos que llevaron a las urnas a votar en estas elecciones legislativas se dividían según cada partido. Según revela una encuesta a pie de urna de Edison Research para la CNN, casi la mitad de los votantes que apoyaron a un candidato republicano a la Cámara de Representantes señalaron la inflación como el tema principal que más les preocupaba, mientras que entre los votantes que apoyaron a un candidato demócrata, cerca del 44% señaló el aborto como su tema principal.

Por otro lado, según el mismo sondeo, sobre ocho de cada diez votantes en las elecciones de mitad de mandato de este año dijeron que estaban manos o menos seguros de que las elecciones en su estado se están llevando a cabo de forma limpia y sólo un 20% afirmó no tener mucha o ninguna confianza en el proceso. El 70% de los votantes, eso sí, aseguró que la democracia en Estados Unidos está algo o muy amenazada.

Ajeno a todo esto, Trump, volvió a afirmar desde su red social que se estaban produciendo situaciones de fraude electoral en estos comicios y señaló, sin pruebas, a varios estados, cuyas autoridades negaron que dichas situaciones se estuvieran produciendo.

En los comicios de medio mandato se produjeron también, a diferentes niveles, otros resultados, algunos de los cuales hicieron historia. Maxwell Alejandro Frost, candidato del Partido Demócrata en Florida, ganó su escaño a la Cámara de los Representantes y se convirtió a sus 25 años en el primer miembro de la Generación Z (aquellos nacidos a partir de 1997) en el Congreso de Estados Unidos.

Maryland tendrá por primera vez un gobernador y un fiscal general negros, el demócrata Wes Moore y Anthony Brown, respectivamente. Además, el estado celebró un referéndum con el que aprobó legalizar el uso recreativo de la marihuana.

De las 36 elecciones a gobernador, en 26 casos se trató de una disputa entre dos candidatas mujeres, la cifra más alta hasta ahora en la historia de estas elecciones en Estados Unidos. En el caso de Oregón, además, fueron tres candidatas las que se disputaban ese cargo. En Nueva York venció estas elecciones la candidata demócrata Kathy Hochul, que se convierte en la primera mujer gobernadora en la historia de este estado.

En Uvalde, Texas, donde el pasado mes de mayo un hombre de 18 años protagonizó un tiroteo masivo que acabó con la vida de 19 estudiantes y dos profesores, los electores han votado abrumadoramente por el actual gobernador republicano y defensor del derecho a portar armas, Gregg Abbott, en detrimento del demócrata Beto O'Rourke, quien apostó en su campaña por tomar medidas para restringir el uso de armamento. En el cómputo general del estado, Abbott ganó a Rourke por unos 700.000 votos.