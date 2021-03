"Querido Benjamin, espero que vivas en un mundo libre de odio, en una Europa en la que tengas las mejores oportunidades para ser todo lo que tú quieras ser". Estas son las palabras que dedicó la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, a su nieto recién nacido ayer para arrancar el debate en el Parlamento Europeo donde se decidía si declaraban o no a la Unión Europea zona de libertad para las personas LGTBIQ. Después de una intensa jornada votando enmiendas, la resolución se ha aprobado con 492 votos a favor, 141 votos en contra y 46 abstenciones.

Los eurodiputados y eurodiputadas españoles han votado a favor, salvo los pertenecientes a Vox, que han votado en contra y el liberal Javier Naart, que se ha abstenido

Una resolución que ha recibido más de 43 enmiendas. Entre ellas, los conservadores europeos propusieron suprimir de la declaración todas las referencias al acrónimo LGTBIQ o palabras como personas transgénero. También tachar la frase "los derechos LGTBIQ son derechos humanos" y eliminar las referencias hacia Polonia y Hungría en el texto. El grupo de Identidad y Democracia fue un paso más allá, proponiendo dejar por escrito que la discriminación hacia las minorías sexuales es supuestamente a causa de "la inmigración ilegal masiva y el Islam radical". Ninguna de ellas ha salido adelante.

A pesar de que se trata de una resolución no legislativa, esta decisión tiene un impacto tremendo en el tablero comunitario. No es habitual que la Eurocámara realice una declaración tan evidentemente dirigida a un Estado miembro, como es el caso de Polonia. De hecho, la votación ha tenido lugar dos años después de que el primer ayuntamiento polaco se declarara "zona libre de ideología LGTBIQ". Decisión que fue seguida por cerca de 80 administraciones locales en todo el país y que en diciembre de 2019 la Eurocámara ya condenó.

El pasado 18 de diciembre los eurodiputados y eurodiputadas aprobaron una resolución por 463 votos a favor, 107 en contra y 105 abstenciones en esta dirección. En ella instaron a la Comisión Europea a condenar todos los actos públicos de discriminación contra las personas del colectivo e insistieron en que el dinero del fondo anti-crisis no debe de utilizarse con fines discriminatorios. Además, mostraron su preocupación por el creciente número de ataques hacia a la comunidad LGTBIQ, así como el discurso de odio vertido durante las campañas electorales por parte de la extrema derecha en España, Estonia, Reino Unido, Hungría y Polonia.

La resolución también menciona el deterioro de la situación en Hungría. En noviembre de 2020 la ciudad de Nagykáta adoptó una resolución que prohíbe la "difusión y promoción de propaganda LGTBIQ" y, un mes después, el parlamento húngaro adoptó enmiendas constitucionales para restringir los derechos de las personas del colectivo, que no reconocen la existencia de personas transgénero y no binarias.

Deterioro de la libertad en Polonia

En el debate que tuvo lugar este miércoles en el hemiciclo del Parlamento Europeo, quedó evidenciada la sintonía entre la mayoría de grupos políticos. Populares, socialistas, liberales, la izquierda europea y los ecologistas defendieron al unísono la necesidad de apoyar los derechos de la comunidad LGTBIQ y no permitir que ningún país de la UE dé un paso atrás.

Varias personas se disponen a quemar una bandera LGTBI en Polonia. — KHP POLONIA

La popular Roberta Metsola se definió como madre de 4 niños, heterosexual, democristiana y del sur de Europa. "Yo respeto la tradición y nuestros valores, todos nuestros valores europeos", añadió, insistiendo que en Europa "cada uno puede ser lo que quiera ser, donde quiera ser y esta Cámara lo debe de proteger, para que aquellos que están sufriendo sientan que no se tienen que plegar a la injusticia, porque los que abusan no encontrarán en nosotros su santuario". Metsola quiso lanzar un mensaje directo a Polonia: "Europa representa la libertad de poder vivir la vida que uno quiera, de amar a quien quiera y la libertad de ser lo que uno quiera ser". "No puede haber Estado, ni ciudad, ni pueblo, ni aldea, donde no se defienda esta libertad", sentenció.

Todavía hay 70 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y, en 12 de ellos, se aplica la pena de muerte. Con estas estadísticas arrancó su discurso la líder de los socialistas europeos, Iratxe García Pérez. La española hizo hincapié en que la Unión Europea "no se construye solo sobre la base de libertad de movimiento y mercado común, sino también sobre unos valores y derechos fundamentales, iguales para toda la ciudadanía y que todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar". En esta línea, añadió que el Parlamento "no aceptará, bajo ningún concepto, la amenaza ni el hostigamiento de la cruzada homófoba liderada por las fuerzas de la extrema derecha en Polonia y Hungría".

"El PE no va a tolerar la amenaza contra millones de personas que lo único que quieren es amar", advierte Karleskind

También se mostró muy firme el eurodiputado liberal Pierre Karleskind: "la resolución solo contiene un artículo, son pocas palabras, pero tiene fuerza". "Tiene un mensaje muy claro, y es que el Parlamento Europeo no va a tolerar la amenaza peligrosa y mortífera dirigida contra millones de personas que lo único que quieren es amar", advirtió, para añadir que "esto es solo un comienzo, tiene que marcar un principio de la libertad contra el odio".

"En Bélgica, David creía tener una cita el sábado pasado, pero se encontró con tres adolescentes que lo asesinaron, y en España, el mes pasado un niño trans de 11 años fue agredido en un parque por cuatro menores", explicó la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop. La de Podemos recordó dos de los últimos casos de violencia homófoba para reivindicar la importancia de no dar ni un paso atrás. "Subrayo, adolescentes y menores agresores, ¿y todavía tenemos que escuchar a la derecha hablando de pin parental y adoctrinamiento de género en las escuelas?", se preguntó Rodríguez Palop. La eurodiputada pidió "que se condene a la extrema derecha, a la derecha extremada y, algunas veces, a la centrada, por alentar a la homofobia desde las instituciones".

"Nos llaman locos, minoría irrelevante, pervertidos, pero lo único que pedimos es igualdad", reivindica Reintke

Una derecha que "nos llaman locos, minoría irrelevante, pervertidos, pero lo único que pedimos es igualdad", reivindicó la eurodiputada ecologista Terry Reintke. "Citan libros escritos hace muchos años para justificar su odio, nos privan de los derechos para distraer la atención de sus políticas y nos convierten en su cabeza de turco, cuando lo único que queremos es seguridad y libertad". Por su parte, el eurodiputado de Junts per Catalunya, Toni Comin, explicó ser "de una generación de homosexuales que ha visto como la sociedad ha evolucionado de una cultura en la que había una prevalencia de homofobia, a una cultura en la que se defiende los derechos de la comunidad LGTBIQ". "Son derechos humanos, fundamentales, y es inconcebible que se discrimine en ningún Estado en la UE a ciudadanos por su sexualidad, porque si se tolera, la situación de Polonia puede reproducirse", advirtió.

Los conservadores polacos se defienden

Sin embargo, los conservadores polacos defendieron su derecho a mantener sus valores. Para el eurodiputado de ECR, Antoni Legutko, esta declaración "pone de manifiesto que el Parlamento Europeo ha degenerado y es una máquina ideológica que quiere crear la nueva persona, cueste lo que cueste". "Es una locura ideológica de la izquierda radical que quiere desencadenar una revolución. Propaganda de la Europa occidental empezando a adoctrinar desde las escuelas infantiles", añadió Legutko.

"El PE ha degenerado y es una máquina ideológica que quiere crear la nueva persona, cueste lo que cueste", señala Legutko

El eurodiputado polaco se escudó en que el articulo 9 de los Derechos Fundamentales de la Unión establece que el derecho familiar es competencia nacional. "En muchos países el matrimonio está definido como la unión entre varón y mujer y eso es lo que ocurre en nuestra Constitución, por lo que estamos en contra de estos comisarios ideológicos que hablan de género en las escuelas, porque tenemos derecho a proteger a las familias", ha defendido.

Su compañero Patryk Jaki también denunció que las instituciones europeas "están en contra de la tolerancia y quieren intervenir en los valores tradicionales". "Tienen una forma de pensar colonial:, porque piensan que sus valores son mejores que los nuestros", subrayó el polaco.

Obtuvieron el respaldo de los eurodiputados de extrema derecha de Identidad y Democracia. El eurodiputado Jaak Madison insistió en la idea de que los niños deben de tener un papá y una papá e instó a sus compañeros a preguntar a los niños si les parece bien lo contrario. La eurodiputada Annika Bruna se atrevió a decir que "lo que realmente amenaza a la libertad de la comunidad LGTBIQ es la expansión del Islam radical y la migración no asimilada".

"Yo puedo hablarles como polaco, cristiano y católico y opino que es una vergüenza que la autoridad polaca use términos que inviten al odio y a la exclusión social", denunció el eurodiputado popular Andrzej Halicki. Así, aprovechó para invitar a la comisaria Dalli a Polonia. La ecologista polaca Sylwia Spurek insistió en que hacen falta "decisiones jurídicas y legislativas". "Si no tenemos competencias suficientes, tal vez deberíamos de tener más competencias, porque hay que hacer algo contra el discurso del odio", añadió.

La comisaria Dalli hizo hincapié en que "en algunos países la comunidad LGTBIQ está siendo atacada por políticos, líderes religiosos y otras figuras del mundo público". "No se puede tolerar, la UE tiene que ser una zona de libertad, sin excepciones, y por ello la Comisión Europea adoptó la estrategia en noviembre que pretende que la comunidad se sienta segura y tenga la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en la sociedad, para poder desarrollar todo su potencial". "Bruselas ha aplicado esta estrategia para garantizar que cada medida que aparece se materialice en los próximos 5 años", ha advertido.

En nombre de la presidencia portuguesa habló Ana Paula Zacarias, quien expresó su deseo de que "Benjamín y todos los niños y niñas puedan crecer en un entorno de tolerancia y libertades en Europa, sin discriminación, ni violencia". "La UE, con sus imperfecciones, sigue siendo un halo de esperanza en el mundo, y debemos de garantizar una sociedad en la que los ciudadanos se sienten libres para saber quienes son y disfrutar en igualdad de condiciones".







