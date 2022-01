El desastre tras el derrame de petróleo en Perú es 40 veces mayor que lo notificado por Repsol

El derrame petrolero en una refinería cerca de las costas de Lima (Perú) no deja de crecer. Contra lo señalado en un primer momento por Repsol, el vertido se ha descontrolado afectando a unos 50 kilómetros de litoral y al menos a 1.739 kilómetros cuadrados de mar. Como consecuencia, el Gobierno de Pedro Castillo Terrones tiene previsto iniciar acciones legales contra la multinacional española a la que acusa de mentir y no contar con un plan de contingencia.

El vertido se ha descontrolado afectando a unos 50 kilómetros de litoral y al menos a 1.739 kilómetros cuadrados de mar

Se han visto afectados por la contaminación de petróleo el mar, playas, islotes, fauna marina y reservas nacionales del Perú. "Uno de los desastres ecológicos más importantes en los últimos años y está generando un impacto gravísimo", aseguraba la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en una rueda de prensa. El desastre ha sido cerca de 40 veces más grande de lo notificado por Repsol en primera instancia.

No es la primera vez que la Refinería La Pampilla de Repsol contamina el mar peruano con un derrame de petróleo. En 2013 sucedió un hecho similar. Como consecuencia, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tomó la decisión de sancionar a la empresa por ofrecer una información que no se correspondía con los hechos recogidos. No fueron precisos a la hora de indicar la cantidad de combustible que llegó al mar peruano ni repararon de forma correcta los daños.

El vertido de La Pampilla es uno de los ecocidios más grandes que han tenido lugar en Perú

En relación con lo ocurrido hace cinco días en la costa peruana, Repsol señaló que se trataba de un incidente mínimo y que lo tenían controlado. Según el ministro de Medioambiente, Rubén Ramírez, "Repsol notificó la existencia de una mancha iridiscente de apenas 2,5 metros". Los hechos evidencian que no fue así. La magnitud era mucho mayor y todo apunta a que la empresa sólo pretendía ganar tiempo y excusarse. En un comunicado emitido desde la gerencia de comunicación acusaban a las autoridades públicas de no haber previsto los desniveles marítimos derivados del volcán en Tonga y, por tanto, ser las causantes del desastre.

Desde el Gobierno peruano ya han anunciado que iniciarán los procedimientos legales correspondientes para sancionar a la empresa, a la que acusan de ser responsable de uno de los ecocidios más grandes que han tenido lugar en las costas del país. El punto problemático que podría llevar a Repsol ante la justicia peruana es si contaba o no con la capacidad suficiente para ejecutar el plan de contingencia.

Miembros del Gobierno han pedido el respaldo de todos los representantes políticos. Además, los ciudadanos y las organizaciones sociales del país están recogiendo donaciones para colaborar con la causa.



En España, desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos también han querido comunicar su "protesta y grave preocupación ante estos hechos" al presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, a través de una carta. En el texto le requieren que tome "todas las medidas en su mano para acelerar la limpieza de la zona, así como para evitar que hechos así vuelvan a producirse en cualquiera de las instalaciones de Repsol".

De esta forma, el desastre ambiental provocado por el derrame petrolero no solo hará mella en las cuentas de la compañía, ya que tiene que asumir todos los gastos de limpieza, según recoge la legislación internacional acerca de estos desastres, sino que también tendrá que hacer frente a la Justicia peruana y a la opinión pública internacional.