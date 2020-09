"Jamás hubiera defendido a John Demianiuk si no hubiese creído en su inocencia", nos dice el abogado israelí Yoram Sheftel (Tel Aviv, 1949) a propósito de la controversia reavivada por la popular docuserie de true crime de Netflix El diablo de al lado, en la que se narran los entresijos de uno de los juicios más famosos de la historia, el que se celebró en Jerusalén hace 33 años con el fin de dirimir si un migrante americano de origen ucraniano y aspecto abotargado era, en verdad, el guardián de la cámara de gas de Treblinka, un campo de exterminio situado en territorio polaco donde los alemanes fulminaron a 900.000 judíos.

De no haber sido hallado no culpable de sus cargos, hubiera muerto ahorcado en Jerusalén. Paradójicamente, un segundo juicio celebrado en la ciudad bávara de Munich sí lo condenó a cinco años de prisión en mayo de 2011, tras considerar probado que había sido cómplice como guardia de los nazis del asesinato de 28.060 asesinatos en el campo de extermino de Sobibor, en la Polonia ocupada.

Como era previsible, la producción ha vuelto a alimentar las dudas sobre quién fue en verdad ese modesto trabajador de la industria automovilística de Cleveland al que muchos aún tienen, tras su muerte, como uno de los más despiadados asesinos de la historia. Tanto Sheftel como John Demianuk Jr., hijo del fallecido, niegan su bendición a la serie documental: "Ha sido decepcionante. La versión final editada del bruto de Yossi Bloch y Daniel Sivan es una historia revisionista que destruye u omite una serie de hechos indiscutibles. Netflix ha transformado un registro histórico que debería destacar el coraje de los tribunales israelíes en una teoría de la conspiración donde Demjanjuk es, tal vez, Iván el Terrible y, definitivamente, otro terrible Ivan de Sobibor".

Y en efecto, eso es lo que se colige de un modo sinuoso de esa producción televisiva. Claro que hay muchas más aristas en la compleja narración del juicio de Jerusalén. Sucede que el protagonismo de esa serie de ritmo trepidante comienza a bascular en el tercer segundo desde el supuesto guardia de la cámara de gas al abogado de corbatas extravagantes que le salvó del cadalso.

Sheftel vive en Cesárea. Cuelga siempre de su torso una escandalosa estrella de David, la clase de colgante que llevaría un rapero sionista en los guetos de la realeza hebrea. Son esa clase de detalles junto a su personalidad exuberante la que hacen que el devoto ateo judío Yoram Sheftel le acabe disputando el papel estelar -no necesariamente de diablo- a su defendido, Ivan Mykolaiovych Demianiuk, nacido el 3 de abril de 1920 en la ciudad ucraniana de Berdychiv y fallecido en Alemania en 2012. Claro que Netflix no ha inventado nada. El propio Sheftel reconoció cuando se celebró el juicio que era más detestado que su propio cliente. Y lo que es más significativo todavía, que le importaba un pito. Bienvenidos al mundo de Yoram.

"En todos los juicios en los que yo he trabajado durante mis 45 años de carrera ha recaído sobre mí la luz de candilejas salvo cuando defendí al famoso gángster judío Anton Malevsky. En aquella ocasión la atención de los medios se repartió a partes iguales entre el mafioso ruso y yo", afirma. "Ignoro los motivos por los que despierto ese interés. Quizá es por la manera en que expreso mi defensa o acaso porque siempre represento a monstruos. Y en aquellos tiempos del proceso, ¿podía haber alguien más monstruoso que Iván el Terrible".

En la larga nómina de villanos defendidos por este abogado israelí se hallan, entre otros muchos, Elor Azaria, el médico militar que mató en Hebrón a bocajarro de un tiro en la cabeza a un palestino que había previamente apuñalado a un soldado israelí. En 2012, defendió también a Moshe Katsav, expresidente israelí acusado de violación. Sheftel nunca ha ocultado su fascinación por los judíos malos como el mafioso Meyer Lansky. Parte de la premisa de que la suerte de los suyos hubiera sido diferente de haber adoptado la actitud de Lansky ante la vida.

En Israel dirige un programa de radio donde se despacha a gusto acerca de cualquier asunto sobre el que tenga una opinión. Y eso incluye, de modo prioritario, cualquier cosa que guarde relación con lo que literalmente ha llamado la "chusma roja" o "las cosas de los comunistas". Ser sionista y de izquierdas es, a su juicio, un raquitismo de la inteligencia. Su lenguaje descarnado frisa la brutalidad. Los sionistas más duros se asemejan a su lado a una novicia.

Nadie le disputa su fortaleza de carácter. Tuvo los arrestos suficientes en el transcurso del proceso para cuestionar, uno tras otro, a los cinco supervivientes de la Shoah a los que, como vacas sagradas, había acudido la Fiscalía para identificar a Demianiuk, emigrado a Estados Unidos en 1951 y extraditado a Israel, para ser juzgado, en 1986.

En realidad, Sheftel solo expresó de manera abierta lo que sentían muchos judíos: la insidiosa sospecha de que no pocos de esos supervivientes habían salvado el pellejo colaborando con los alemanes hasta que se hizo obvio que, también ellos, serían asesinados. "Hubo miles que prefirieron el suicidio", llegó a decir. Se oyó por aquellos días que la necesidad que durante años experimentaron muchos de ellos de que se les eximiera de la culpa por haber sobrevivido debería explicar que el mismo testigo que se encaró con Demianiuk en el proceso y le reconoció como el guardián de la cámara de gas de Treblinka se hubiera vanagloriado algunos años antes de tomar parte en la revuelta en la que el carnicero fue supuestamente asesinado. Semejante contradicción, unida a la manifiesta senilidad de otro de los testigos visuales, agrietó las tesis de la Fiscalía.

Durante los algo más de siete años transcurridos entre la deportación de Demjanjuk a Israel y el veredicto absolutorio dictado por la Corte Suprema de ese país en el que se revocaba la condena a muerte de la primera sentencia, Sheftel fue probablemente el único judío del planeta que creyó de corazón en la absoluta inocencia del ucraniano. "Fui el hombre más odiado de Israel, más incluso que mi cliente. Ahora eso ha cambiado y mucha gente me sigue. Aunque continúo siendo el segundo hombre más detestado por la izquierda de Israel, después de Netanhayu", confiesa.

"¿Es verdad -le preguntamos- que su matrimonió se rompió porque estaba usted obsesionado con el juicio y obligó a su exesposa a mecanografiar su libro durante la noche de bodas?". "Mi relación duró solo unos meses, pero mi divorcio no guardó ninguna relación con el proceso. Vivimos juntos unos nueve meses. Se pasaba todo el tiempo de una tienda a otra", responde.

A punto estuvo de quedarse ciego cuando un fanático le arrojó ácido en la cara, en el transcurso del funeral de Dov Eitan, un respetado abogado contratado por él mismo para asistirle en la defensa. Eitan se suicidó antes de unirse a su equipo cuando alguien amenazó con revelar su condición de homosexual. "No perdí la vista por tan solo unos centímetros", dice. Aún le quedan secuelas de aquel viejo incidente. Recibió, durante aquel tiempo, una avalancha de amenazas.

"Al final del proceso, conseguí demostrar que el verdadero carnicero de Treblinka había sido un individuo completamente diferente", repite el abogado. Una vez apuntaló la idea de que los testigos oculares no eran fiables, su objetivo fue demostrar que los documentos soviéticos eran, en verdad, falsificaciones. En una carrera contra el tiempo, viajó hasta Crimea para recabar los testimonios de otros guardias de Treblinka que sostenían que al verdadero carnicero se lo tragó la tierra. La docuserie pasa por alto "las abrumadoras evidencias que condujeron a su absolución, entre las que había 80 declaraciones de 37 testigos que coincidían en que los verdaderos operadores de la cámara de gas fueron Ivan Marchenko y Nikolai Shelayev".

Para plantarle cara, la Fiscalía presentó una tarjeta de identidad nazi, proporcionada por los soviéticos, que situaba a John Demianiuk no en Treblinka sino en Sobibor, entre otros campos de exterminio. A Sheftel le hubiera sido suficiente con reconocer la autenticidad del documento para desbaratar la acusación principal. Se negó, por el contrario, a aceptar que Demianiuk pudiera ser otro terrible nazi Iván y recurrió a un peritaje para demostrar la falsedad de esa tarjeta.

En el transcurso del juicio, Sheftel se sacó de en medio a Mark J. O'Connor, el abogado norteamericano que inicialmente representaba al ucraniano, mientras se sugería que la defensa había sido asistida por el lobby antijudío de los Estados Unidos o que buena parte del dinero recaudado para pagar al letrado había sido recaudado por el negacionista del Holocausto Jerome Brentar. "Eso es otra sucia mentira", se apresura a aclarar Sheftel. "Yo fue quien le dije a la familia cómo conseguir dinero porque no sabían cómo hacerlo y les recomendé organizar conferencias para la comunidad ucraniana de Canadá y Estados Unidos. Entiendo que Brentar donó miles de dólares, pero eso no tiene nada que ver conmigo".

"Soy un judío orgulloso, el judaísmo es mi principal rasgo de carácter, y mucha gente no aceptaba que un judío defendiera a Iván el Terrible. Aunque tengo que decir que otros abogados israelíes se postularon también de una forma cínica", recuerda. "Cuando la Corte Suprema de Israel revocó la primera sentencia y lo declaró no culpable comenzaron a mirarme como una especie de abogado mágico. Hoy, soy extremadamente admirado por nueve de cada diez israelíes, del centro a la derecha. No puedo ir a ningún lugar sin que la gente salte alrededor de mí implorándome selfies. En enero pasado estuve en Londres y me quedé completamente sorprendido porque la gente me reconocía en el metro y en los restaurantes".

El retrato que pergeña Netflix presenta de algún modo a un personaje con pulsiones exhibicionistas y lo muestran paseándose por Tel Aviv en un Porsche extravagante. "No me gusta hacer las cosas como el resto de la gente", reconoce. "Mi programa de radio es único; mi estilo como abogado, la forma en la que visto o el coche que conduzco son también únicos. No quiero ser parte de la corrección política, pero eso no guarda ninguna relación con el narcisismo".

El 18 de abril de 1988, Demianiuk fue sentenciado a la pena de muerte por horca y cinco años después, el 29 de julio de 1993, la Corte Suprema de Israel revocó la sentencia apelada y lo absolvió. El 20 de febrero de 1998, un tribunal de Cleveland le devolvió la ciudadanía estadounidense y en 2002, antes de ser deportado a Alemania, volvió a perderla. De lo que le acusaron los germanos era de haber prestado servicios como agente auxiliar de policía en Trawniki, Sobibor y Maidanek. Y esta vez fue condenado. Demianiuk murió a los 91 años en un asilo de ancianos germano antes de terminar su turno de apelaciones. Técnicamente, era aún inocente.