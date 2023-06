Donald Trump, imputado por segunda vez por los papeles clasificados hallados en su casa de Florida

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrenta a su segunda imputación formal. Él mismo ha informado a través de su cuenta de Truth Social de que ha sido citado para declarar por el caso del manejo de información clasificada después de que dejara la presidencia del país.

"La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados de que he sido imputado, aparentemente por el bulo de las cajas --de documentos clasificados-- (...) Nunca pensé que fuera posible que algo así pudiera pasarle a un expresidente de Estados Unidos (...) Este es un DÍA OSCURO para Estados Unidos. Somos un país en grave y rápido declive, ¡pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", ha publicado Trump.

El mandatario ha apuntado en sus redes sociales que ha sido citado para comparecer en el Tribunal Federal de Miami el próximo martes a las 15.00 hora local (19.00 GMT). El documento judicial, no obstante, no se ha dado a conocer aún de manera oficial y el Departamento de Justicia ha rehusado a hacer comentarios sobre el caso. Por su parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha afirmado en una rueda de prensa que no ha sugerido al Departamento de Justicia lo que debía hacer "ni una sola vez".

Trump está siendo imputado ante un tribunal en Miami por siete delitos federales, entre los que se encuentran retención deliberada de información de defensa nacional, ocultamiento corrupto de documentos, conspiración para obstruir la justicia y realizar declaraciones falsas, según publican diversos medios estadounidenses.

El abogado de Donald Trump Jim Trusty ha confirmado los cargos. "No está cien por cien claro que todos ellos sean cargos separados, pero básicamente se desprenden de un cargo de la Ley de Espionaje", ha revelado a la cadena CNN.

Los funcionarios del Servicio Secreto se reunirán este viernes con el equipo legal de Trump y agentes de seguridad para desarrollar un plan para su viaje y comparecencia ante un tribunal federal, según un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, tal y como recoge CBS.

Donald Trump, que este año fue el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado penalmente por el caso del presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, se convierte así en el primero en la historia estadounidense en ser imputado por cargos penales federales.

El expresidente ha negado repetidamente haber actuado mal y también ha asegurado que tenía derecho a tener unos documentos que ya había "desclasificado unilateralmente sin pasar por ningún proceso formal".

Más de 300 documentos en su mansión de Florida

La imputación forma parte de la investigación, comandada por el fiscal especial Jack Smith, tras el hallazgo por parte del FBI de más de 300 documentos con marcas clasificadas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Smith fue designado en noviembre para llevar este caso por el fiscal general, Merrick Garland. Como parte de las pesquisas, varios allegados al expresidente y exfuncionarios de la Casa Blanca han sido llamados a testificar por parte del Departamento de Justicia.



Smith también se encuentra investigando el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio y por los intentos de Trump para obstruir el cambio en la Presidencia del país, según la cadena NBC News.

El expresidente también se enfrenta a varias investigaciones, como la falsificación de registros comerciales relacionados con su presunto papel en los pagos de dinero secreto hacia el final de su campaña presidencial de 2016 y otra relacionada con las elecciones de 2020.

En abril de este año, el republicano fue acusado por una corte en Nueva York de 34 delitos en relación con unos pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.



Carrera hacia la Casa Blanca

La imputación en este caso puede afectar a la campaña política de Trump, que es el favorito en las encuestas para ser el candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024, y en las que se enfrenta a numerosos candidatos con mucha popularidad, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exvicepresidente Mike Pence; el senador de Carolina del Sur Tim Scott o el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

Sin embargo, podría mantener su candidatura a pesar de ser condenado, pues la Constitución de Estados Unidos no contempla la exclusión de personas declaradas culpables para postularse a la Presidencia del país.