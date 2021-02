El correísta Andrés Arauz y el centroderechista Guillermo Lasso han pasado a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador, según los resultados oficiales preliminares proclamados este domingo, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque los candidatos aún pueden interponer algunos recursos.

De acuerdo al CNE, Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza, consiguió el 32,72% de votos (3.033.753), mientras que Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), obtuvo 19,74% (1.830.045 votos). Según el escrutinio, Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik, alcanzó el 19,39% (1.797.445), lo que lo aleja de Lasso por 32.600 votos, indicó el CNE en una sesión de proclamación de resultados que suspendió esta madrugada tras revelar los resultados oficiales preliminares de las presidenciales del pasado 7 de febrero.

Unión por la Esperanza y CREO-Partido Social Cristiano pasan a segunda vuelta

Una vez proclamadas las cifras, el CNE precisó en un comunicado que "los binomios presidenciales que pasan a la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril" son el de la alianza Unión por la Esperanza y el de la alianza CREO-Partido Social Cristiano.

Tras la proclamación de los resultados este domingo, se notificará a las organizaciones políticas y queda abierta la etapa para presentar diferentes recursos, como impugnaciones o apelaciones. Se podrán presentar "los recursos administrativos o jurisdiccionales de los cuales se crean asistidos", añadió.

Marcha por la democracia

La proclamación de los resultados oficiales preliminares se conoce coincidiendo con la movilización de un sector del movimiento indígena que avanza desde el sur del país para exigir el recuento de la totalidad de los votos de la provincia del Guayas y del 50% de otras 16 provincias.

Esta reivindicación responde a la denuncia efectuada por Pérez de un presunto fraude que lo aleja del resultado necesario para participar en la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril de unos comicios en los que se designará al sucesor de Lenín Moreno en el poder a partir del próximo 24 de mayo.

Pérez encabezó el sábado la marcha indígena por la democracia y contra el fraude que, en su cuarta jornada, llegó a la provincia de Chimborazo y que tiene como meta reunir a cientos de personas en Quito el próximo martes para exigir el mencionado recuento.

Yaku Pérez: "Están robando a ustedes, a todo un proyecto, un futuro"

"No es una vanidad ser presidente, no es una obsesión de mi parte", dijo en una alocución en una de las paradas en la localidad de Chunchi, donde aseguró que lo que quieren es que quien llegue al palacio de Carondelet sea "alguien del pueblo". Pérez considera que se está alterando la voluntad del pueblo: "Este robo que nos piensan hacer, no están robando a Yaku Pérez, están robando a ustedes, a todo un proyecto, un futuro, un sueño que salió desde abajo, desde el pueblo, desde las calles", dijo.

Durante la marcha del sábado, Pérez aseguró que si no hubiesen conseguido los votos, hubiesen felicitado a quien pase a segunda vuelta, "pero aquí hay fraude. ¿Cómo es que en tres días estamos en segundo lugar y en el cuarto nos ponen en tercer lugar? Eso es fraude".

Los sindicatos y otros movimientos sociales también se sumarán a la movilización del próximo martes, que pretende concentrarse frente a la sede del CNE, en la capital ecuatoriana, bajo protocolos de seguridad para evitar contagios de la covid-19.

A las elecciones del 7 de febrero fueron convocados algo más de 13 millones de ecuatorianos, unos 410.000 de ellos en el extranjero, para elegir presidente, vicepresidente, 137 miembros de la Asamblea Nacional y 5 del Parlamento Andino.