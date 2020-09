El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado este miércoles comprometerse a garantizar una transición de poder pacífica en caso de perder las elecciones, previstas para noviembre, reavivando así las preocupaciones de varios sectores que temen que no renuncie a su cargo tras las comicios.

"Bueno, vamos a tener que ver qué pasa", ha señalado Trump cuando ha sido interpelado directamente sobre si se comprometería a garantizar una transición pacífica.

La reticencia de Trump a hacer este compromiso está vinculada a sus preocupaciones sobre las papeletas electorales, ya que ha insistido en su aseveración de que, si las elecciones se llevan a cabo por correo, estarán plagadas de "fraudes".

"Me he quejado firmemente sobre las papeletas y las papeletas son un desastre", ha zanjado el presidente durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, recogida por la cadena de televisión CNN. "Deshazte de las papeletas y (...), francamente, no será un desastre", ha agregado, asegurando que, en tal caso, "habrá una continuación" y reiterando que "las papeletas están fuera de control".

Tendrá que ser "fumigado" del Despacho Oval

Los demócratas estadounidenses temen que Trump pueda utilizar el poder que le confiere la Presidencia para aferrarse al poder. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, incluso sugirió que el presidente tendría que ser "fumigado" del Despacho Oval si se niega a aceptar los resultados de los comicios.

No es la primera vez que el presidente estadounidense, que ha admitido que el resultado de las elecciones podría ser "ajustado" desliza un comentario parecido. De hecho, ha llegado a bromear, según él, con la idea de permanecer en la Casa Blanca más allá de los dos mandatos presidenciales que autoriza la Constitución del país.

En cuanto a unas elecciones en las que se prime el mecanismo del voto por correo, Trump ha pronosticado que serían "las más fraudulentas de la historia", algo de lo que ha avisado desde hace meses sin aportar prueba alguna, según sus críticos y analistas electorales.

Cree que el resultado acabará en el Supremo

Además, el presidente de EE.UU. cree que el resultado de las elecciones de noviembre acabará en el Tribunal Supremo estadounidense, y que por eso se está dando tanta prisa para cubrir la vacante que ha dejado en esa corte el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg.

Trump planea nominar este sábado a su candidata para sustituir a Ginsburg, fallecida el pasado viernes a los 87 años, y este miércoles confirmó que la jueza cubano-estadounidense Bárbara Lagoa está entre las cinco magistradas que está considerando para el puesto, aunque negó que tenga planes de reunirse con ella.

La decisión de Trump de nominar de inmediato a una sustituta de Ginsburg ha generado polémica, porque la veterana jueza progresista dejó escrito, antes de morir, que su "deseo más ferviente" era "no ser reemplazada hasta que haya un nuevo presidente", tras los comicios.

Si el resultado de las elecciones estuviera en disputa y no se hubiera cubierto la vacante que ha dejado Ginsburg, el Supremo contaría aún así con una mayoría conservadora de cinco jueces, frente a los tres de inclinación progresista que quedan en la corte tras la muerte de la célebre magistrada