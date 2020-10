A tan solo 13 días de las elecciones, Barack Obama ha regresado a la campaña para defender al que fue su vicepresidente durante ocho años y ahora candidato a la casa Blanca, Joe Biden. El expresidente de Estados Unidos ha aprovechado la cita para lanzar fuertes ataques hacia su sucesor, Donald Trump: "Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se supone que son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan las cosas", ha asegurado desde Filadelfia.

Obama, ha protagonizado su primera aparición en campaña en un mitin celebrado en un autocine. Una medida tomada para protección del contagio de la covid-19, donde los asistentes se encontraban en sus vehículos individuales. En este hilo, ha criticado la actuación del Trump frente a la pandemia: "Literalmente le dejamos un manual para pandemias en la Casa Blanca que les habría mostrado cómo responder ante el virus. Probablemente lo usaron, no sé, para calzar una mesa que se tambaleaba".

"El grado de incompetencia y desinformación, la cantidad de personas que quizás no hubieran muerto si se hubiera hecho lo básico, el grado en el que ha impactado a las comunidades de bajos ingresos de manera tan desproporcionada es algo que no estoy seguro de que pueda ser reparado", ha arremetido el último presidente demócrata. "Donald Trump no va a protegernos, ni siquiera puede protegerse a sí mismo".

Obama ha sido duro en sus ataques al actual presidente: "Sus acciones tienen consecuencias. Incentiva a la gente a ser cruel y racista, rompe el tejido de nuestra sociedad, afecta a cómo ven las cosas nuestros hijos. El comportamiento importa, el carácter importa. Debemos devolver los valores al centro de nuestra vida pública".

Reclama la asistencia de los ciudadanos a las urnas

Asimismo, ha pedido al electorado la asistencia a las urnas en las próximas elecciones del 3 de noviembre: "La última vez hubo muchas encuestas que no acertaron porque mucha gente se quedó en su casa". "Tenemos que salir como nunca antes. No puede haber ninguna duda en estas elecciones. No podemos ser complacientes", ha añadido en referencia a las encuestas que dan como ganador a Biden.

Más de 43 millones de estadounidenses han depositado ya su voto por correo o en persona, lo que augura niveles de participación récord ya que en 2016 fueron 47 millones los votos anticipados y todavía faltan 13 días para los comicios.

De igual forma, el expresidente ha aprovechado la cita para enaltecer a Biden como candidato a la Casa Blanca y lo ha recordado en su etapa en el Senado como "un hombre que aprendió temprano a tratar con dignidad y respeto a todos los que encuentra". "La presidencia no cambia cómo eres, revela cómo eres" ha sostenido Obama, para añadir: "Estados Unidos es un lugar bueno y decente, pero sencillamente hemos visto tantas sandeces y tanto ruido que a veces es difícil de recordar. Os pido que recordéis lo que puede ser este país".