“Los detalles cambian en cada país, pero la filosofía es la misma: llevar la toma de decisiones cerca de la gente, soberanismo, seguridad y economía (…). A eso lo llamo colocar el producto”. Con estas declaraciones de Steve Bannon, quien aupó a Trump a la presidencia, en una entrevista en el diario El País arranca el informe La Franquicia Antimigración: Cómo se expande el Populismo Xenófobo en Europa que ha presentado este martes la Fundación porCausa en su sede de Madrid.

El estudio pone en relevancia que la Franquicia es un movimiento organizado, coordinado y orientado hacia unos objetivos muy concretos: asentar su poder en el Parlamento Europeo y consolidar un potente grupo político capaz de desafiar la actual gobernanza europea. “Con esta estrategia, quienes se declaran abiertamente antiestablishment, buscan reemplazar al sistema actual”, explica Pedro Fernández de Castro, uno de los directores del informe. Asimismo, cuenta que la forma de no dejarnos contagiar por este tipo de discursos populistas es “desarrollar perspectiva crítica y dejar de ser esclavos de los algoritmos”.

En el informe, porCausa llega a la conclusión de que la Franquicia, un elemento que se utiliza para la expansión de multinacionales, es ahora manejada con fines políticos. Además, no con malos resultados, pues las previsiones apuntan a que podría hacerse con un 25% del Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo. “La Franquicia antimigración es el título del informe porque es el diagnóstico que hemos identificado. Hemos podido comprobar que existe un plan por parte de los franquiciadores hacia los franquiciados: una estrategia común”, explica el investigador Gonzalo Fanjul, uno de los autores.

Como se reconoce en el informe, Steve Bannon, que se dio a conocer por ser el presidente ejecutivo de Breitbart News, la plataforma por excelencia de la alt right estadounidense, ha trazado una estrategia marketiniana con la que pretende expandir la ideología de su think thank (The Movement) en Bruselas. “El populismo xenófobo ha pasado de ser euroescéptico a querer dirigir el parlamento”, reconoce Ana González-Páramo, codirectora del análisis.



El éxito del discurso antimigratorio

Son varias las razones del éxito de la Franquicia. En primer lugar, según porCausa, se debe al argumentario económico por el que “la inmigración es vista como una carga para el sistema, negando cualquier aspecto positivo”, una vía por la que “se canaliza el descontento de las víctimas de la gran recesión”, reconocen. Los argumentos identitarios y culturales ocuparían la siguiente posición en la difusión de estas proclamas; aunque en el informe se apunta que “son dogmas sin una base científica”, no hay más que poner la vista en el año 2018 y la campaña de Viktor Orbán (Hungría) acerca de sus teorías sobre una posible futura “Eurabia” (Europa+Arabia).

La estrategia digital de la Franquicia es enviar mensajes personalizados para convencer a los indecisos

Otra de las premisas que utiliza el populismo antimigratorio para operar es justificar sus actuaciones en base a un estado de alerta permanente: “Se convierten en el orden frente al caos basándose en la excepcionalidad”, apunta González de Páramo. Elementos como la islamofobia, el miedo al extranjero pobre (aporofobia) y la criminalización de los migrantes o 'crimigración', legitima a la Franquicia a realizar movimientos que, aunque sean contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, argumentan como necesarias.

Según el documento, Bannon utiliza a su favor la polarización de opiniones que tiene lugar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter a su favor “desarrollando estrategias de 'trolleo' que buscan llamar la atención mediante afirmaciones escandalosas, difusión de noticias falsas y desprestigio de los medios”. En este sentido, el algoritmo sirve a los intereses de la Franquicia restringiendo la diversidad de información que recibe cada usuario y “haciendo que los individuos queden atrapados en burbujas que les aíslan de las opiniones discordantes”.

Bannon busca repetir en Europa la misma estrategia con las que consiguió aupar a Trump a la presidencia de los Estados Unidos: utilizar los datos de los usuarios para encargar encuestas y enviar mensajes personalizados al votante. En definitiva, basan su táctica en hacer que el cliente-votante compre su producto-ideología mediante anuncios personalizados. “La estrategia digital de la Franquicia es la microsegmentación, crear mensajes personalizados capaces de convencer a los indecisos y de provocar las reacciones de los contrarios”, apunta Fernández de Castro.

Los franquiciados: España, Italia y Países Bajos

Para que una Franquicia funcione necesita franquiciados, personas que se encargan del negocio, y en este caso no iba a ser distinto. Bannon, que es experto en gestionar empresas, se ha buscado los mejores socios posibles al otro lado del charco. En este sentido, el informe ha analizado la influencia de la franquicia en tres países: España, Italia y los Países Bajos y la influencia de los socios del estadounidense en estos territorios. “Para el estudio, hemos elegido tres países en los que la Franquicia tiene distintos grados de penetración: España, donde todavía no ha conseguido representación parlamentaria a nivel nacional o en el Parlamento Europeo; Italia, donde la Franquicia opera desde el Gobierno y los Países Bajos por ser el ejemplo de un territorio democrático que se ha convertido en abiertamente antimigratorio por contagio del discurso”, comenta González-Páramo.

En España, Rafael Bardají es el hombre de Bannon. Bardají, consejero de seguridad nacional durante la presidencia de Aznar y director de Política Extranjera de la Fundación FAES, nunca ha ocultado su relación con EE UU: “Yo tengo amigos en la Casa Blanca desde hace muchos años” o “Mis interlocutores allí son Jared Kushner (el yerno del presidente) y John Bolton (actual Consejero de Seguridad Nacional)”, son algunas de sus frases estrella.

El dirigente de Vox Rafael Bardají (izda) con Steve Bannon.

En marzo de 2018, Bardají entró en el comité nacional de VOX y se ha reunido con Bannon más de una vez según él mismo cuenta: “Recibí desde EE UU varios mails felicitándonos por el éxito de Vox en Andalucía”, contó Bardají a El Periódico de Aragón en una entrevista el pasado diciembre. El miembro de FAES ayuda al partido de Abascal con “contactos y proyecto político” y afirmó que Bannon quiere venir a España: “Haremos un acto con él, aunque estamos esperando el momento”.

El informe apunta que Matteo Salvini, que firmó manifiesto antimigración junto con Viktor Orban, es miembro activo de la fundación de Bannon. El polémico Ministro de Interior de Italia, “ha viajado por varios países buscando alianzas electorales con el objetivo de crear un supergrupo parlamentario antimigración para las elecciones europeas”, reconocen los investigadores de porCausa. El estudio explica cómo Salvini ha contribuido a crear una identidad colectiva (italian first) tal y como hizo Trump en EE.UU. Además, La Liga de Salvini es uno de los primeros partidos en Adherirse formalmente a The Movement, por lo que no esconden ser parte de la Franquicia.

En los Países Bajos, tercer y último país que analiza la Fundación porCausa, los integrantes son Geert Wilders y su Partido de la Libertad (PVV) y Thierry Baudet y su formación Forum Voor Democrati (FvD). Ambos con ideas islamófobas y ultranacionalistas, y admiradores de liderazgos como el de Trump y Putin. Según pone en valor el documento, aunque los dos estén ideológicamente cercanos a las ideas de Bannon, el que más cerca ha estado de The Movement es Wilders, que ha declinado las invitaciones de incorporarse al think tank de la alt right estadounidense. El informe supone que la anterior es una estrategia electoral de cara a mayo, ya que el no quedar ligados a un movimiento extranjero como el de Bannon podría hacerles perder votos teniendo en cuenta que PVV defiende una retórica ultranacionalista.



La línea de investigación sigue abierta

En palabras del equipo de porCausa, el documento tiene el objetivo de participar en el debate público y ofrecer contexto a la situación actual. “Nos están utilizando como peones para hacer llegar su mensaje”, comenta Lucila Rodríguez-Alarcón, directora la de Fundación porCausa. Además, Gonzalo Fanjul, ha expresado que con este informe se abre una nueva línea de investigación que continuará la Fundación en el futuro.

Rodríguez-Alarcón destaca que la manera de “combatir” a la Franquicia es “no compartir a los que nos separan”, sino “generar una narrativa alternativa con la que establecer un marco discursivo propio que no sea reactivo, sino que destaque los beneficios de las migraciones”. La directora ha concluido hablando sobre los medios de comunicación que “tenemos que dejar de ser piezas que se mueven al servicio de unos pocos”.

Como último apunte, Fernández de Castro, destaca que al igual que lo ha hecho Bannon con la alt right, está en marcha una 'Internacional Progresista' dirigida por Bernie Sanders y reflexiona que “tal vez este tipo de alianzas sean un nuevo modelo de hacer política en la actualidad”.