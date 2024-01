Las empresas de Trump recibieron al menos 7,8 millones de gobiernos extranjeros mientras fue presidente

Las empresas de Donald Trump recibieron millones de dólares –al menos 7,8– de 20 gobiernos extranjeros mientras fue presidente de EEUU, la mayoría de China, según recogen el New York Times y otros medios estadounidenses.

Los datos están extraídos de un informe de 156 páginas titulado La Casa Blanca en venta, que han elaborado congresistas del partido demócrata. Este trabajo describe cómo los gobiernos extranjeros y sus entidades controladas pagaron al Trump International Hotel en Washington, DC; Hotel Internacional Trump en Las Vegas; Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York; y Trump World Tower.

China realizó el mayor pago total (5,5 millones de dólares) a través de la Embajada de China en Estados Unidos, del Banco Industrial y Comercial de China y el Holding Hainan Airlines.

Arabia Saudí fue el segundo país que más gastó, desembolsando más de 615.000 dólares en la Trump World Tower y el Trump International Hotel, según el informe, que señala que Trump elogió a este país y mencionó "sus relaciones transaccionales" con el reino antes de asumir el cargo.

Durante su presidencia, el Trump International Hotel en Washington atrajo a muchos diplomáticos y dignatarios extranjeros con la esperanza de mezclarse con aliados de Trump y funcionarios de la administración.

Durante un mitin el 21 de agosto de 2015 en Alabama, Trump dijo que los ciudadanos saudíes habían gastado millones de dólares en sus apartamentos. "Me llevo muy bien con todos ellos, en Arabia Saudita. Me compran apartamentos. Gastan entre 40 y 50 millones de dólares", dijo. "¿Se supone que no me deben gustar? ¡Me gustan mucho!".

Qatar, Kuwait, India y Afganistán y Malasia también aparecen en el trabajo. La información proviene de documentos de Mazars, la antigua firma de contabilidad de Trump. Los demócratas han litigado durante años para conseguirlos.

El informe sirve como contragolpe demócrata al intento del partido republicano, el de Trump, de vincular al presidente Joe Biden con los acuerdos comerciales internacionales de su hijo Hunter Biden antes de que asumiera la presidencia. Hasta ahora, los republicanos no han logrado demostrar que el presidente Biden se haya enriquecido de alguna manera con alguna de esas transacciones.

Pagos prohibidos

La Constitución de EEUU, según el Times, prohíbe a los funcionarios federales aceptar dinero, pagos o obsequios "de cualquier tipo" de gobiernos y monarcas extranjeros a menos que obtengan "el consentimiento del Congreso" para hacerlo. El informe de los demócratas señala que Trump nunca acudió al Congreso para buscar el consentimiento.

Eric Trump, hijo del expresidente, ha insistido en que cualquier beneficio que las empresas obtuvieran por las estancias en hoteles se devolvía al gobierno federal mediante un pago anual voluntario al Departamento del Tesoro, según recoge el Times.

Para los demócratas no es suficiente. El congresista Jamie Raskin señaló que la donación de ganancias al Tesoro no cumple con los requisitos constitucionales que se le imponen a un presidente.

"Al elevar sus intereses financieros personales y las prioridades políticas de potencias extranjeras corruptas por encima del interés público estadounidense, el expresidente Trump violó tanto las claras órdenes de la Constitución como el cuidadoso precedente establecido y observado por todos los comandantes en jefe anteriores", escribió Raskin en el prólogo del informe.

Si bien Trump entregó las operaciones diarias de sus negocios a sus hijos cuando ingresó a la Casa Blanca en 2017, se negó a vender sus activos y conservó "la propiedad personal y el control de todos sus negocios, así como la capacidad de atraer fondos de ellos sin ninguna divulgación externa", alega el informe. Este acuerdo, interpretan los demócratas, "reforzó (en lugar de cortar) sus vínculos con sus empresas y le permitió priorizar sus intereses personales sobre los de la nación".