Las enfermeras secundan los paros de Reino Unido y se lanzan a la huelga para reclamar mejoras salariales

Decenas de miles de enfermeros en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte mantienen este jueves su mayor huelga de la historia. El sector se suma con un paro de 12 horas a la ola de huelgas que afecta este mes a la sanidad pública, el transporte ferroviario, los aeropuertos, los servicios de correos y otros sectores del país. Los sanitarios repetirán parón el próximo día 20, mientras que el 21 harán huelga conductores de ambulancias y otros empleados de la atención de urgencias.

Estas huelgas generales se producen un contexto de presión derivada de los años de la pandemia, la falta de personal y una inflación cercana al 11%.

El sindicato Royal College of Nursing (RCN), convocante del parón, reclama una subida salarial un 5% por encima del Índice de Precios al Consumo Minorista, y que en noviembre alcanzó el 14% (frente al 10,7% el Índice de Precios al Consumo). En julio, los médicos de la sanidad pública en Inglaterra y Gales recibieron un incremento del 4,5%, y el resto de la plantilla de un 4,75%.

El paro de este jueves, organizado entre las 8.00 y las 20.00 horas, afectará a consultas rutinarias, operaciones planeadas y servicios de salud mental, entre otros ámbitos del sistema sanitario, manteniéndose en funcionamiento las unidades de cuidados intensivos y de emergencias. La movilización de trabajadores sanitarios se suma a las protestas que paralizan la red ferroviaria del Reino Unido durante numerosas jornadas este mes, las cuales afectarán también a las comunicaciones con el resto de Europa.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno británico no ve "realistas" las reclamaciones salariales del colectivo de enfermeros, y se dedica a aplicar una política de firmeza frente a la ola de huelgas en el sector público. La secretaria de Estado de Sanidad, Maria Caufield, señaló que las conversaciones con el principal sindicato de la profesión, el RCN, el pasado lunes "no llegaron a un acuerdo", lo que propició que este jueves decenas de miles de enfermeros parasen durante 12 horas. "No podemos llegar a un aumento del 19%, no es realista", dijo Caufield en declaraciones al canal Sky News, al tiempo que expresó su "enorme pesar" por la huelga.

La secretaria general de la central, Pat Cullen, acusó al Gobierno de rechazar la negociación y habló de un "día trágico", en una entrevista en la BBC. Cullen aseguró que "todos los tratamientos urgentes de cáncer" seguirán adelante como estaba previsto y añadió que su colectivo se encargará de velar por que "todos los pacientes sean atendidos". Pese a todo, dijo que lo siente por los pacientes, pero que es tarea del Gobierno de Rishi Sunak disculparse ante la ciudadanía.