"Está a punto de empezar la entrevista. Pero antes, un detalle. Compruebo que la mesa cojea. No soporto las mesas que cojean. [Nicolás] Maduro tiene una libreta, y le pido arrancar una hoja. La doblo, y un señor del séquito presidencial me la quita de las manos para que yo no me agache. Coloca la hoja doblada bajo una de las patas. La mesa deja de cojear. Pero por más que lo intente, algunos piensan que el que cojeo soy yo, simplemente por sentarme frente a Maduro, ahora que parece que entrevistar es sinónimo de blanquear. En fin. Empezamos a preguntar, que es lo único que en estos casos podemos hacer".

Así fueron los instantes previos a la primera entrevista internacional que el presidente de Venezuela ha concedido después de la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente interino. Las líneas las ha escrito este domingo en La Vanguardia el propio entrevistador, Jordi Évole, director del programa Salvados, que emitirá la entrevista completa en La Sexta a las 21.25 horas de este domingo.

Évole La Sexta han adelantado algunos detalles de las respuestas de Maduro ante el momento más complicado que atraviesa su Gobierno, a quien la Unión Europea ha dado un ultimátum que finaliza este domingo: o convoca elecciones presidenciales o reconoce a Guaidó como presidente encargado, algo que ya han hecho países como EEUU, Reino Unido, Canadá, Colombia, Ecuador Brasil, Perú, Israel, Australia, Argentina o Dinamarca, entre otros. Quizás, la repsuesta más interesante sea lo que piensa Maduro sobre las posibilidades reales de que el país acabe enfrascado en una guerra civil.

"Las Unidades Populares de Defensa tienen acceso al sistema de armas de las Fuerzas Armadas"

"El pueblo se está armando ya. Armado desde el punto de vista profesional, institucional, constitucional. En caso de un conflicto local, regional o nacional, el pueblo sabe a dónde ir, qué hacer, cómo defender. (...) La opción militar está sobre la mesa de Donald Trump. ¿Qué debe hacer un país? ¿Rendirse? Si quieres la paz, dice un adagio, prepárate para la guerra. A mí me gusta decirlo de otra forma: “Si quieres la paz, prepárate para defenderla”, afirma el presidente venezolano. Puede sonar un tanto metafórico ese pueblo armándose, pero lo cierto es que Maduro ha ordenado recientemente crear 50.000 "unidades populares de defensa", que en palabras del propio presidente, son cuerpos civiles que "tienen acceso al sistema de armas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Tienen entrenamiento militar". Maduro es aún más preciso: "Es el pueblo, organizado como miliciano, en su barrio, en su fábrica, en la universidad. En los distintos espacios. Son cuerpos de combatientes." Évole se asusta ante las respuestas de Maduro, pero éste persevera: "A mí no me asusta. (...) Nosotros no vamos a entregar Venezuela".

Aunque Maduro cree que "esto va acabar bien", no esconde que la situación es impredecible. "Nadie pudiera hoy decir con certeza una respuesta para esa pregunta. Todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte y de sus aliados de Occidente. Nosotros simplemente vivimos en nuestro país, y pedimos que nadie intervenga en los asuntos internos. Y nos preparamos para defender a nuestro país", responde sobre las posibilidades de un derramamiento de sangre en el país.



Los ultimátums no funcionan con Maduro

Maduro también se ha mostrado firme ante el ultimátum que la Unión Europea (UE) le lanzó la pasada semana. Un plazo de ocho días que expira este domingo y tras el que se reconocerá a Guaidó como presidente interino si Maduro no lo acata, es decir, si no convoca elecciones en el país.

Maduro: "¿Por qué la Unión Europea le tiene que dictar normas políticas a otro país?"

Aunque al mismo tiempo, la UE se ha sumado a la cumbre internacional del próximo 7 de febrero en Montevideo (Uruguay) para abordar la crisis venezolana. Un encuentro al que acudirán representantes de ocho de los países miembros de la UE (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Reino Unido y Suecia) y México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay (que han mantenido su apoyo a Maduro).

"No aceptamos ultimátums de nadie. Es como si yo le dijera a la UE: “Le doy siete días para reconocer la República de Catalunya, o si no vamos a tomar medidas”. La política internacional no puede basarse en ultimátums", responde Maduro, que añade: "No nos hemos planteado aceptar ultimátums de nadie. (...) ¿Por qué la Unión Europea le tiene que dictar normas políticas a otro país?".

Ante la insistencia de Évole sobre si se ha planteado convocar elecciones presidenciales, Maduro responde que "las elecciones presidenciales se hicieron el 20 de mayo", que cree que "lo que está necesitando Venezuela es una renovación del Parlamento", es decir, unas elecciones legislativas, que es la única medida que ha anunciado que está dispuesto a acometer para acabar con las dos cámaras de representantes que hoy funcionan paralelamente en el país: La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición y presidida por Guaidó, y la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada y controlada por el chavismo, creada ex profeso por el Gobierno después de que el oficialismo perdiera el control de la primera.

"Pedro Sánchez es un farsante, un presidente no electo"

El programa Salvados también ha lanzado un adelanto con la opinión de Maduro sobre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "¿Qué sintió cuando escuchó el ultimátum de Pedro Sánchez?", pregunta Évole. La respuesta va en la línea dura que el presidente venezolano siempre ha mostrado hacia quien le dice lo que tiene que hacer: "Pedro Sánchez es un farsante. Es él que no ha sido electo por nadie. Yo he sido electo y reelecto por votos populares. Hemos ganado 23 elecciones en 20 años, de 25. Y Pedro Sánchez debería ser el que convoque elecciones para que el pueblo español elija quién es su presidente. Es un presidente no electo. Es lo que pienso de manera automática y creo que lo piensa todo el pueblo español. (...) Y creo que le va a ir muy mal en las elecciones que convoque".

"¡Pedro Sánchez, que lo sepas! Por las malas, te hundirás tú"

Pero Maduro no se queda ahí, sino que lanza una advertencia al presidente español inspirada en otro expresidente español: "Los bolivarianos no nos rendimos. Nosotros somos, como dice Rodríguez Zapatero, como los vietnamitas: luchamos hasta con las uñas. (...) Por las malas nunca aceptaremos nada, que lo sepan. Que lo sepa Pedro Sánchez. ¡Pedro Sánchez, que lo sepas! Por las malas, te hundirás tú. Venezuela por las malas no da un paso en ninguna dirección, que lo sepan en el mundo", zanja. En uno de los adelantos de La Sexta, Maduro compara a Sánchez con Aznar: "Cometiste un error y te va a ir peor que a Aznar cuando se metió en Irak. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana".