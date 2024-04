España no desvela si entregará Patriot a Ucrania mientras crece la presión de sus socios europeos

El lenguaje bélico es ya parte del día a día en Europa. Polonia ha anunciado que está dispuesta a albergar armas nucleares en su territorio si la OTAN así lo decide. Los países aliados están redoblando la presión sobre los estados que cuentan con sistemas de defensa Patriot, entre ellos España. Y la UE ha alcanzado un acuerdo político para ampliar las sanciones a Irán por su ataque reciente sobre su suelo israelí, al que Tel Aviv respondió poco después con el respaldo de sus aliados occidentales.

Los ministros europeos se han dado cita este lunes en Luxemburgo en torno al conocido en la jerga comunitaria como formato 'Jumbo', un encuentro doble que acoge a los responsables de Defensa y de Asuntos Exteriores de la UE. Como viene siendo habitual en los últimos meses, las guerras en Ucrania y en Gaza han monopolizado la reunión.

Kiev lleva semanas redoblando la presión sobre sus aliados para que le envíen más munición y más sistemas de defensa aéreas, sus dos grandes debilidades en el frente de guerra en estos momentos. Alemania ha sido el único país que ha accedido a proporcionar a las filas de Volodimir Zelenski los sistemas Patriot, de construcción estadounidense. En paralelo, tanto la OTAN como la UE están ejerciendo presión para que países como España y Grecia sigan los pasos de Berlín.

La fortaleza de los Patriot es que son extremadamente eficaces y versátiles. Pueden derribar misiles de crucero y balísticos de corto alcance. Además, los soldados ucranianos ya han sido entrenados para utilizarlos. Sin embargo, son caros, escasos y su elaboración supera los dos años. Países como Polonia, que cuenta con dos, son reacios a entregarlos a Kiev porque alegan que los necesitan para su propia seguridad. Por ello, la presión se ha tornado hacia los Estados miembros que no son vecinos de Rusia y que sienten la amenaza de la guerra con más distancia.

El sur está ahora en la mirada del resto de países. Grecia ha sido clara: no llevará a cabo ninguna medida que pueda poner en peligro su seguridad nacional. Y también reacios se han mostrado desde Países Bajos, otro de los Estados miembros que los ostenta junto a Suecia, Polonia, España, Grecia y Rumanía. "Estamos estudiando todas las posibilidades", ha afirmado la ministra neerlandesa Hanke Bruins Slot, que como Estocolmo se decanta por continuar apoyando a Kiev a través de otras entregas y paquetes financieros.

España, con cuatro sistemas Patriot, ha sido más ambigua. El ministro del ramo, José Manuel Albares, ha esquivado desde la capital luxemburguesa todas las preguntas sobre el asunto escudándose en la necesidad de mantener la cautela y la discreción con el envío de material bélico que se cede a Ucrania. "España va a seguir ayudando a Ucrania, como ha hecho hasta ahora, en todo lo que necesite y esté en nuestra mano", se ha limitado a señalar ante la insistencia de los periodistas sobre el asunto. El representante español en el colegio de comisarios, el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell también ha dejado su recado: "No tenemos en Bruselas sistemas Patriot. Están en las capitales y les corresponde a ellas tomar las decisiones (...) Todo está ya claro y hay que pasar de las palabras a los hechos".

Sanciones a Irán, pero no a Israel

Los 27 ministros del ramo han alcanzado este lunes un acuerdo político para ampliar las sanciones a Irán. La UE ya cuenta con un marco restrictivo sobre los drones persas para evitar que vayan a manos de Rusia y que los utilice en la guerra en Ucrania. Los europeos ampliarán ahora ese régimen a más empresas de drones y misiles y las extenderá a limitar las exportaciones no solo a Moscú sino a los aliados de Teherán en el Líbano y Yemen.

La intervención israelí en la Franja de Gaza ha dejado ya más de 34.000 muertos. En las últimas horas se han encontrado varias fosas comunes en los aledaños de hospitales con centenares de muertos. Y a pesar de las llamadas disuasorias de la comunidad internacional, el líder ultranacionalista Benjamín Netanyahu parece dispuesto a entrar en Rafah a fuego y sangre, lo que tendría unas consecuencias incalculables para el más de un millón de personas hacinadas en ese rincón de la Franja. "La situación en Gaza sigue siendo la misma. Incluso peor. Hoy ha habido nuevos bombardeos que han causado muchas víctimas civiles (...) Quiero insistir en que la estabilidad de la región no será posible mientras la guerra en Gaza continúa", ha apuntado el Alto Representante.

A pesar de ello, la Unión Europea continúa mirando la dramática situación de la Franja desde la inacción y la equidistancia. España e Irlanda enviaron una carta a la Comisión Europea pidiendo una evaluación urgente del acuerdo de asociación, que regula y prioriza las relaciones comerciales entre ambos. Más de dos meses después, su presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, no ha respondido a la misiva. Las relaciones comerciales entre Israel –y entre cualquier país tercero– están sujetas a una cláusula de respeto de derechos humanos. Madrid y Dublín exigen que se analice si el estado hebreo la ha incumplido. Pero el debate no se ha movido de ahí. Von der Leyen no está dispuesta a dar un paso en falso a un mes y medio de las elecciones europeas siendo, además, una de las políticas europeas más defensoras de Israel. Y en la mesa del Consejo Europeo –órgano que reúne a los 27 estados miembros– ni siquiera ha existido el consenso de invocar al consejo de asociación para hablar con Israel sobre lo que está haciendo en Gaza.