La esposa de Pablo González espera su regreso a España tras salir del "agujero" de prisión

Oihana Goiriena, la esposa del periodista vasco Pablo González, que aún no ha podido hablar con él tras su liberación, espera que su marido pueda volver a España "sin problemas" y que "lo importante" es que es libre, "en lugar de estar en aquel agujero a la espera de un juicio que nunca llegaría".

González, de doble nacionalidad española y rusa, fue liberado este miércoles en el marco de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y varios países occidentales y Rusia. Llevaba encarcelado más de dos años y cinco meses en Polonia, acusado de espionaje para Rusia,

Su esposa se encuentra "saltando de alegría" junto a sus hijos en su domicilio de la localidad vizcaína de Nabarniz. Según ha señalado, no sabe "ni cómo ni cuándo volverá" a España, pero cree que tiene todos los documentos en regla para hacerlo, porque la causa contra él en Polonia ha quedado archivada.

Goiriena no ha querido opinar sobre las interpretaciones publicadas en relación con las actividades de su marido por el hecho de que Rusia le haya incluido en el intercambio de presos y que les haya recibido el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú.

"No es nuevo que digan que estaba haciendo no sé qué para Rusia. No tengo redes sociales. Lo importante es que le han liberado, en lugar de estar en aquel agujero a la espera de un juicio que nunca llegaría", ha destacado.

En esa línea, ha recordado que, durante todo el tiempo que González ha permanecido en prisión, no se ha celebrado ese juicio porque la justicia polaca "no tenía cargos que presentar". "Las pruebas que decían tener no han aparecido en dos años y medio, y no les interesaba llevarle a juicio", ha destacado.

Pruebas médicas al periodista

Goiriena, que espera la llamada de su marido, ha dicho que si él no puede viajar aún a España, "habrá que ir allí con él", aunque actualmente "no es tarea fácil viajar a Rusia".

La mujer ha explicado que él está en Moscú con su padre y ella aún no ha podido hablar con su esposo porque está siendo examinado por médicos, ya que debía tener algún "problemilla" de salud, así que lleva "todo el rato el teléfono en la mano" esperando su llamada.

La esposa de González ha reconocido que ni ella ni sus hijos han podido dormir tras "la alegría y la emoción" de este jueves, cuando el abogado de González les comunicó que salía de la prisión.

Ha indicado que la acusación contra él ha quedado archivada tras el canje de prisioneros que han permitido su liberación y traslado a Rusia, pero ella siempre ha dicho "que la mejor solución habría sido que le hubiesen llevado a juicio, donde él habría podido defenderse y presentar sus argumentos".

La esposa de González ha agradecido toda la ayuda que ha recibido de sus vecinos "de Nabarniz y de Elantxobe", y también desde la plataforma #FreePablo, del grupo de apoyo de Madrid, de las instituciones vascas y de los medios de comunicación vascos.

Goiriena ha reprochado que "en estos dos años y medio" no haya recibido ninguna llamada del Gobierno "y ahora ya, que se la ahorren", ha pedido.

En los próximos días preparará "una buena fiesta" con la familia y amigos tanto en Nabarniz como en el municipio de Elantxobe, "donde él tiene su cuadrilla".