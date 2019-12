Estados Unidos, obligado a indemnizar a la familia del fotoperiodista Juantxu Rodríguez

Estados Unidos tendrá que indemnizar a la familia del fotoperiodista español Juantxu Rodríguez, que murió durante la invasión de Estados Unidos a Panamá hace 30 años abatido por el ejército estadounidense, ha informado este viernes la portavoz de la familia, Elisa Pavón. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en un informe vinculante, establece que EE.UU. tendrá que "adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción" con las víctimas de la invasión del estado centroamericano, entre ellas el fotoperiodista.

Rodríguez murió el 21 de diciembre de 1989 en Panamá abatido por balas disparadas contra él por soldados estadounidenses cuando cubría para "El País" la invasión del estado centroamericano. Pavón, cuñada de Juantxu y representante de su obra, viajó recientemente a Panamá para la inauguración de la exposición "La mirada interrumpida" y es cuando se ha abordado el procedimiento de tramitación de reparación gracias a la abogada panameña Gilma Camargo.

"Es una decisión histórica que da validez a los Derechos Humanos de las personas no combatientes en cualquier conflicto", ha comentado Pavón, que ha asegurado que "lo importante no es el dinero" sino que "acabe la impunidad de Estados Unidos". Ese país "no puede ser un gigante que vaya aplastando vidas de esta manera", ha argumentado la cuñada de Juantxu, que considera que "ahora se abren vías y precedentes para otros compañeros". "En concreto, para la familia de José Couso", ha añadido.

Durante su estancia en Panamá, Pavón recibió el agradecimiento de familias de las víctimas retratadas por Juantxu, ya que sus fotografías sirven para la reconstrucción de la memoria histórica de la invasión y para la apertura de expedientes de reclamación de indemnizaciones a Estados Unidos. De momento, las familias de tres víctimas ya han sido indemnizadas por el gobierno estadounidense.

Por otro lado, Pavón ha anunciado que se va a solicitar la desclasificación del expediente del fotógrafo para rescatar los carretes fotográficos confiscados en su habitación del hotel Marriot donde se alojaba y los de su bolsa y cámara tras el asesinato. De hecho, existe un vídeo en el que se ve cómo unos marines norteamericanos entran en la habitación 302 del citado hotel, la de Juantxu, ha recalcado.

Para la familia, se están "cerrando" varios frentes sobre la figura de este fotógrafo, que hoy tendría 62 años y cuyo trabajo va a quedar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el Archivo Histórico de Euskadi. "Estaría considerado como uno de los mejores y habría recibido muchos premios", ha comentado Gervasio Sánchez, que estuvo con él pocos días antes de ser disparado por un francotirador, que "sabía a quién disparaba porque Juantxu tenía las cámaras y cuando cae al suelo quedan en un primer plano".

El anuncio de la obligación de Estados Unidos de indemnizar a la familia de Juantxu Rodríguez se ha producido en un acto homenaje celebrado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) al que han asistido su hermano Javier, el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Armada, y, además de Gervasio Sánchez, el reportero gráfico Ricardo García Vilanova, recién llegado de Irak.