La ex ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, interrogada por la investigación a las finanzas del SNP

La ex ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon ha sido arrestada este domingo en relación a la investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés (SNP) en relación a su campaña a favor de un referéndum de independencia. Sturgeon ha sido liberada sin cargos tras prestar declaración.

"Estar en la situación en la que me encontré hoy cuando tengo la certeza de que no he cometido ningún delito supone una conmoción y es profundamente angustioso", afirmó Sturgeon en un comunicado tras salir en libertad.

"Sé, más allá de toda duda, que soy inocente de cualquier falta", agregó la antigua ministra principal, que aseguró que nunca "haría nada que pudiera dañar al SNP ni al país".

Las finanzas del SNP han sido objeto de sospecha durante estos últimos años, principalmente a raíz de quejas presentadas en 2021 y relativas a las donaciones. En concreto, han surgido dudas relativas a los fondos que ha recibido el partido para una potencial nueva campaña para dicho plebiscito.

La ex ministra principal de Escocia se encuentra actualmente bajo custodia y está siendo interrogada

Sturgeon, que en ningún momento atribuyó a estas sospechas su dimisión a finales de marzo, tras nueve años en el cargo, siempre ha defendido la transparencia de las cuentas y los fondos recaudados para la hipotética consulta -cerca de 667.000 libras (unos 761.000 euros al cambio actual) sólo entre 2017 y 2020-.

El anuncio de la detención ha sido publicado por la Policía Nacional Escocesa en su cuenta de Twitter en relación a una mujer de 52 años en referencia a Sturgeon, cuya identidad ha sido verificada por BBC Scotland.

Su marido y ex director ejecutivo del partido, Peter Murrell, fue detenido en abril por haber prestado supuestamente dinero de su propio bolsillo al SNP -más de 107.000 libras en junio de 2021- para sanear las finanzas tras las últimas elecciones.

No obstante, la formación ha afirmado que ya ha devuelto lo que oficialmente se ha descrito como un "contribución personal". Murrell acabó en libertad sin cargos a las pocas horas.

Casi dos semanas después también fue detenido el tesorero de la formación, Colin Beattie quien, como Murrell, acabó en libertad sin cargos poco después.