Exigen explicaciones a Meloni por la libertad de Carlos Malatto, militar acusado de crímenes de lesa humanidad

Los diputados del Partido Demócrata de Italia, representante de la región de América Latina en el Parlamento italiano, y la diputada Lia Quartapelle Procopio, presentaron este lunes una interpelación a los ministros de Justicia, de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y del Interior sobre el caso de Carlos Malatto, el militar retirado acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en Argentina durante la última dictadura militar de 1976.

El objetivo de esta interpelación es que los funcionarios brinden las explicaciones pertinentes por la libertad del militar y sobre la inacción del Gobierno ante los requerimientos de la Justicia argentina para que el militar retirado sea detenido, tras las dos órdenes de captura emitidas por la Justicia federal de la ciudad de San Juan, de las que Italia no acusó recibo. La última vez que vieron al represor fue en Portoroso, un pueblo de Sicilia, en 2019.

Cronología de su fuga

Carlos Malatto fue detenido en 2011 por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de Argentina en 1976

Malatto se fugó de la ciudad argentina de Mendoza en 2011. Estuvo detenido por su actuación en crímenes de lesa humanidad en la provincia, como jerarquía del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, durante la dictadura. Pero como su juicio se demoró, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad y en 2011 huyó, previa tramitación express de su pasaporte italiano. Ese mismo año, Argentina emitió una primera solicitud de captura en su contra, por su participación en violaciones a los derechos humanos de cuatro personas, y en Italia fue detenido. Pero cuando llegó la hora de definir su extradición, la Justicia italiana la rechazó.



En 2015, la organización 24 marzo, encargada de denunciar y hacer un seguimiento de causas vinculadas con dictadores y represores de América Latina, lo denunció. En 2016, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, emitió una nueva orden de captura contra el militar prófugo de la Justicia argentina, en esta ocasión por 18 casos "distintos" a los de aquella primera vez. Y en 2019 emitió otra, por otros cinco casos. Italia no respondió, hasta el momento, ninguna de las dos.

La Interpol validó las órdenes de captura

"Cuando supe que por tercera vez la justicia argentina y el tribunal de San Juan habían pedido a la justicia italiana, sin éxito, la extradición de Malatto, consideré junto con mi colega Lia Quartapelle intervenir y solicitar formalmente al gobierno italiano una intervención para facilitar la extradición de este criminal", argumentó uno de los diputados del Partido Demócrata de Fabio Porta sobre su presentación en declaraciones a este diario.

El diputado indicó además que tiene "conocimiento acerca de la dramática dictadura argentina de los años 70". Su partido intervino en el proceso que se llevaron y se llevan a cabo en Italia sobre los crímenes del Plan Cóndor –en estos momentos están juzgando al militar uruguayo Jorge Tróccoli, quien ya fue condenado allí–.

"La única respuesta posible" a la situación de Malatto "es detenerlo", apunta el presidente de 24Marzo

Para los integrantes de la organización 24Marzo la medida es "altamente positiva". "Italia no ha cumplido con los pedidos de captura internacional emitidos por el juez Rago Gallo y debe hacerlo", indicó Jorge Ithurburu, el presidente de la agrupación, para quien "la única respuesta posible" frente a la situación de Malatto "es detenerlo". "Si no lo detienen, que nos expliquen por qué dos órdenes de captura validadas por Interpol no se van a cumplir. No entendemos por qué Malatto no está detenido", concluyó.

Abogados de la organización estuvieron en la provincia de Mendoza y en la ciudad de San Juan hace exactamente un año para recoger nuevos testimonios y pruebas para "reforzar" la querella en contra de Malatto en la causa que iniciaron en 2015. El interés del Gobierno argentino para poder juzgar al militar retirado en el país persiste, no obstante, a pesar de la inacción de su homólogo italiano.

Mientras, desde la presentación de la interpelación – de nombre interrogazione según el nombre italiano de la medida– los funcionarios del Gobierno local, a cargo de la ultraderechista Giorgia Meloni, tienen un mes para responder. Para el Partido Demócrata de Fabio Porta, la presentación realizada por la vía legislativa servirá para agilizar la extradición de Malatto.

Uno de sus diputados lo hablaba con Página12 de esta manera: "En los últimos años hemos visto varios casos en los que, gracias a la cooperación judicial internacional, se ha permitido la extradición de personas involucradas en delitos en sus respectivos países. En este caso, espero que el Ministro de Justicia responda y actúe rápidamente, en respeto a las víctimas, muchas de ellas con ciudadanía italiana", completó.