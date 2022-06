Familiares del expresidente argentino Mauricio Macri serán juzgados por blanqueo irregular 

Los 35 millones de dólares que Gianfranco Macri blanqueó en Argentina en 2017, cuando el gobierno de su hermano Mauricio creó ese régimen de declaración de fondos ocultos en el exterior, no eran todos propios. Cerca de dos tercios de los mismos, unos 23 millones de dólares, le pertenecían a la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, cuyos bienes estaban inhibidos de participar en el blanqueo por prohibición expresa de la Administración Macri.

La AFIP inculpará a Alicia Blanco y Gianfranco Macri por delitos de orden tributario y penal

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó dicha irregularidad y está en proceso de presentar las denuncias correspondientes por el blanqueo irregular. Se les inculpará por delitos de orden tributario y penal. Además de quedar comprometido el autor de la declaración jurada de blanqueo por intento de engaño a la autoridad fiscal, también ha quedado expuesta la existencia del fideicomiso del que la viuda de Franco Macri y madre del expresidente es titular, por un monto millonario no declarado. Podría ser el hilo del que tirar para encontrar otros activos ocultos en paraísos fiscales y cloacas financieras de todo el mundo.

Los cruces de información que realiza la AFIP sobre las bases de datos disponibles permitieron determinar la existencia de irregularidades en el blanqueo. En estos ejercicios, Gianfranco Macri recibía aumentos escandalosos. Fue el intento de blanquear los bienes pertenecientes a una firma radicada en las islas Vírgenes Británicas, Reata Pacific Ltd, lo que provocó que las miras se pusieran en él. Esta empresa tiene a su vez una sociedad examinadora, Quiñel Trust, constituida en Liechtenstein, a nombre de Alicia Blanco Villegas.

La Ley 2726 de blanqueo no incluye la prohibición de participación de funcionarios públicos y/o familiares

Pero resulta que la ley del régimen de regularización y exteriorización de bienes de 2017, el blanqueo debió incluir la prohibición de participación de funcionarios públicos, sus progenitores, hijos y cónyuges. Zafaron los "hermanos", después de que Cambiemos restringiera el criterio más amplio de proscripción que había propuesto el diputado por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, pues en ese momento llegaba hasta familiares en cuarto grado de parentesco.

El dictamen jurídico de la AFIP

Al detectarse que la presentación de Gianfranco Macri incluía, entre los bienes que pedía blanquear, un activo cuya propiedad real era de Alicia Blanco Villegas, la AFIP solicitó a sus expertos jurídicos que analizaran el caso en particular y elaboraran un dictamen en relación a dos cuestiones específicas:

La primera hacía alusión a que si un "beneficiario subsidiario" de un fideicomiso estaba habilitado para blanquear dicho patrimonio en el marco de la Ley 2726; y, en su defecto, si la madre de un funcionario excluido del blanqueo podía haberse acogido al mismo régimen.

La segunda en relación a cuáles serían los efectos de un blanqueo parcialmente improcedente. Esto es, si la impugnación debía extenderse a la totalidad de los bienes exteriorizados, o solo a aquellos que se entienden improcedentemente blanqueados.

La respuesta a la cuestión sobre si un "beneficiario subsidiario" de un fideicomiso está o no habilitado para blanquear ese patrimonio es no

La respuesta que dio el dictamen jurídico de los especialistas de la AFIP a la primera consulta fue que "no estaban habilitados". De acuerdo con las áreas jurídicas de la Administración, solo el beneficiario directo de un fideicomiso puede blanquearlo como parte de su patrimonio. De ese modo, al verificarse los requisitos exigidos por la ley, se concluyó que la exteriorización del fideicomiso no resultaba válida, por lo que dichos activos no quedaban amparados por los beneficios del artículo 46 de la Ley 27260.

El dictamen jurídico también sostiene que la madre de un funcionario excluido del régimen de la ley tampoco podía hacerlo, aun siendo la beneficiaria directa del fideicomiso no declarado.

El dictamen de la segunda cuestión es que la impugnación no alcanza la totalidad de los activos blanqueados

Con respecto a la segunda cuestión, de forma igualmente tajante: la impugnación no alcanza a la totalidad de los activos blanqueados. La consulta concreta está referida a si la cuestión debía hacerse sobre todo el blanqueo presentado por Gianfranco Macri por un valor de 35,5 millones de dólares, o solamente sobre la parte considerada improcedente (aproximadamente dos tercios de esa cifra).

El dictamen de las áreas jurídicas de la AFIP sostiene que la Ley de blanqueo 27260 reserva la pérdida de la totalidad de los beneficios para supuestos taxativamente enunciados. Supuestos que, para el caso de los activos exteriorizados aparte de los pertenecientes al fideicomiso del que la madre de Mauricio Macri era titular, no se verificaban.

La denuncia contra Gianfarco Macri y su madre

Las consecuencias en materia tributaria son que los bienes pretendidamente regularizados, por pertenecer a una progenitora (en este caso la madre) de un funcionario inhibido (el expresidente Mauricio Macri), quedan excluidos del régimen. Al quedar expuestos, están sujetos al reclamo de los impuestos, multas y otros recargos en cabeza de su titular, Alicia Blanco Villegas, por parte de la AFIP.

Por otra parte, y según surge del mismo dictamen de las áreas jurídicas de la AFIP, se deben considerar decaídos todos los beneficios de no investigación (consecuencias "disincriminatorias") que otorgara el blanqueo de 2017 a favor de los bienes y titulares de activos declarados.

Madre e hijo serán denunciados al ser considerados penalmente responsables de evasión

De ese modo, tanto la titular del fideicomiso oculto que se pretendió exteriorizar, Alicia Blanco Villegas, como quien pretendió incorporarlo de forma indebida al blanqueo, Gianfranco Macri, serán denunciados al ser considerados penalmente responsables de evasión. Podrían ser culpados también por intento de fraude por la falsificación de la propiedad de los activos para burlar una restricción de la ley de blanqueo.

La responsabilidad de Mauricio Macri

El fideicomiso Quiñel Trust, de Blanco Villegas, tiene como beneficiarios secundarios, cuando su titular muera, a sus tres hijos varones: Mauricio, Gianfranco y Mariano. En el caso del primero, quien era presidente en el momento del blanqueo, los especialistas no descartan que la causa derive en una investigación sobre su eventual responsabilidad como partícipe de la maniobra de evasión y falsificación de la propiedad del fondo para su blanqueo.