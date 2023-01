La Fiscalía acusa a Alec Baldwin de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust'

La Fiscalía del estado de Nuevo México (Estados Unidos) ha presentado este jueves dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que murió de un disparo en octubre de 2021, durante el rodaje de la película Rust.

También se han presentado cargos por homicidio involuntario contra la encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, mientras que el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó una acusación de delito menor en un acuerdo con la propia fiscalía.

La fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, ha anunciado los cargos este jueves tras meses de especulaciones acerca de la implicación en el suceso por parte de Baldwin, quien accionó una pistola de atrezzo que contenía munición real, cuando este tipo de balas están prohibidas en los rodajes.

"45 minutos o una hora"

El actor aseguró que no fue consciente de haber disparado a la mujer hasta que pasó casi una hora. "Pensé para mis adentros: '¿Se ha desmayado?' La noción de que había una bala real en esa pistola no se me ocurrió hasta que pasaron probablemente 45 minutos o una hora", aseguró su primera aparición tras la tragedia, en una entrevista en ABC.

Además, agregó que llegó a pensar que su compañera había sufrido un infarto, puesto que en el estudio nadie "pudo entender" lo que ocurrió segundos después del disparo. "La mera idea de que alguien hubiera puesto una bala de verdad ni siquiera era posible", lamentó.